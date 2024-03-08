СПИРИДОНОВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Спиридóнова, Мария Александровна (16[28].10.1884, Тамбов — 11.09.1941, Медведевский лес близ г. Орел) — российская революционерка, лидер левых социалистов-революционеров (эсеров). С 1902 в Партии эсеров (ПСР). В 1905–1906 член боевой дружины. 16 января 1906 по решению Тамбовского комитета эсеров стреляла в организатора подавления крестьянского движения в Тамбовской губернии Н. Луженовского. Была схвачена. Подверглась избиениям и издевательствам со стороны жандармов. Этот случай получил широкую огласку, и С. называли «святой страдалицей революции». 11 марта 1906 С. была приговорена к смертной казни через повешение, замененной 28 марта бессрочной каторгой в Нерчинске. После Февральской революции 1917 освобождена. Одна из лидеров левого крыла эсеров. В 1917–1918 — депутат Петро­градского Совета . Член Временного совета Российской республики как представитель Всероссийского Совета крестьянских депутатов. В ходе Октябрьского переворота 1917 поддержала переход власти к Советам , выступая за примирение социалистических партий. На Втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов избрана членом Президиума ЦИК рабочих и солдатских депутатов. Одна из организаторов Партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов) (левых эсеров). Член ЦК и почетный председатель партии. В ноябре избрана председателем II Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, выступила в поддержку советской власти против курса эсеров во главе с В. И. Черновым . Левоэсеровская часть съезда избрала Исполком во главе со С., который вошел во ВЦИК рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Депутат Учредительного собрания 1918 , баллотировалась в председатели. Вопреки позиции своей партии высказалась за подписание Брестского мира 1918 , считала ошибкой уход левых эсеров из правительства. На V съезде Советов выступила с критикой внешней и внутренней политики большевиков. После левых эсеров выступления 1918 была арестована. В ноябре ввиду «особых заслуг перед революцией» амнистирована. Продолжала пользоваться популярностью на митингах. 18 февраля 1919 в связи с рабочими волнениями в Петрограде вновь арестована, 2 апреля бежала из-под стражи и перешла на нелегальное положение. 26 октября 1920 вновь арестована, в 1921 освобождена. С 1923 в ссылке в Калужской губернии, Самарканде, Ташкенте (до 1929). С 1931 в Уфе. В феврале 1937 опять арестована, 7 января 1938 приговорена к 25 годам заключения. В связи с продвижением германских вой­ск к Орлу, вместе с 157 политическими заключенными Орловской тюрьмы НКВД расстреляна в Медведевском лесу.

Ист .: Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000, 2010, 2015.

Лит. : Лавров В. М. Мария Спиридонова: террористка и жертва террора: Повествование в документах. М., 1995; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 г. М., 2014; Леонтьев Я. В. Роковое 6 июля (Документально-исторический очерк) // Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т. 2. Ч. 2. М., 2015; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918. М., 2017; Его же. 1918 год. Россия, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин.