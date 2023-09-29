Прошьян, Прош Перчевич

Прошьян (Прошян, Прошианц) , Прош Перчевич (22.04[04.05].1883, с. Аштарак, ныне обл. (марз) Арагацотн, Армения, по др. данным, г. Ереван — 16.12.1918, Москва) — политический деятель, публицист, один из лидеров Партии левых социалистов-­революционеров (ПЛСР). Сын известного армянского писателя-­просветителя О. С. Тер-­Аракеляна (1837–1907), получил отчество и фамилию по его литературному псевдониму. В 1902 поступил на юридический факультет Новороссийского университета (Одесса), член Партии социалистов-­революционеров (ПСР) с 1903, один из руководителей организации эсеров в Одессе. За организацию массового побега из тюрьмы в Одессе 21 сентября 1905 осужден Военным судом к 10 годам каторги (сокращено до 6 лет). Отбывал наказание на Нерчинской каторге одновременно с рядом видных эсеров (Г. А. Гершуни , Е. С. Созоновым, М. А. Спиридоновой и др.). В июле 1910, после выхода на поселение, бежал, был арестован в Москве и приговорен к трехлетней каторге. По манифесту 1913 освобожден и водворен на поселение в Якутскую область. В 1914 бежал за границу. Жил во Франции, Италии, Швейцарии. Присоединился к интернационалистскому крылу ПСР. 9 мая 1917 вернулся в составе так называемого второго «пломбированного вагона» вместе с М. А. Натансоном , Ю. О. Мартовым , А. В. Луначарским и др. Участвовал в издании органа эсеров-­интернационалистов «Социалист-­Революционер» в Гельсингфорсе. В июле исключен из ПСР за радикальную агитацию, 15[28] июля 1917 арестован. По решению VII Совета ПСР восстановлен в партии, вскоре исключен за «дезорганизаторскую деятельность». После Корниловского выступления 1917 освобожден.

На Втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 1917 избран членом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и его Президиума. Ответственный организатор Национального отдела ВЦИК. На учредительном съезде ПЛСР 28 ноября [11 декабря] 1917 избран членом ЦК ПЛСР. 9[22] декабря 1917 — 18 марта 1918 — нарком почт и телеграфов РСФСР. Участвовал в разработке декрета о создании Рабоче-­крестьянской Красной армии (РККА) от 15[28] января 1918, выезжал на международные переговоры в Финляндию и в Киев. Вместе с другими левыми эсерами вышел из состава Совета народных комиссаров, протестуя против Брестского мира 1918 . С апреля — политический комиссар Высшего военного совета, в мае—июле — комиссар внутренних дел Союза коммун Северной области и председатель Комитета революционной охраны Петрограда. Один из руководителей левых эсеров выступления 1918 (руководил захватом Центрального телеграфа), после провала перешел на нелегальное положение. 27 ноября заочно приговорен Верховным революционным трибуналом при ВЦИК к трем годам заключения. Умер от тифа. В некрологе В. И. Ленин назвал П. «убежденным социалистом», которому «довелось до июля 1918 года больше сделать для укрепления Советской власти, чем с июля 1918 года для ее подрыва». Похороны 22 декабря на Ваганьковском кладбище вылились в демонстрацию с участием делегатов проходившего в эти дни II Совета ПЛСР.

Лит. : Жуковский-­Жук И. Первое дело П. Прошьяна // Каторга и ссылка. Кн. 43. 1928. № 6; Разгон А. И. Народный комиссар почт и телеграфов П. П. Прошьян // Первое советское правительство. М., 1991; Партия левых социалистов-­революционеров: Документы и материалы / Сост. Я. В. Леонтьев . Т. 1. М., 2000; Т. 2. Ч. 1–3. М., 2010–2017. Я. В. Леонтьев.