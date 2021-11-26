ПРЕДПАРЛАМЕНТ (ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Представительный, но не обладавший реальной властью орган Российской республики в 1917 г.

Неустойчивость власти после провала выступления Корнилова заставила левые политические силы, влияние которых значительно возросло, искать возможность создания широкого органа, который мог играть роль парламента на время до Учредительного собрания. Было созвано Демократическое совещание, которое 20 сентября создало Всероссийский демократический совет, неофициально называвшийся "предпарламент". Он создавался по образцу Демократического совещания, но был компактнее по численности. В "предпарламент" вошли 15% от фракций совещания – 313 человек. 22 сентября собрание утвердило списки членов "предпарламента" представленные Советами, массовыми социальными организациями (профсоюзы, кооператоры), земствами и партиями. Временное правительство, образованная 25 сентября третья коалиция 1917 г., выразила согласие считать «предпарламент» своим совещательным органом, то есть вообще считаться с ним, только при условии, если совет будет дополнен более правыми политическими силами. 2 октября Временное правительство приняло положение о Временном совете Российской республики, придав переименованному предпарламенту официальный статус. Численность «предпарламента» выросла до 555 человек. Социалистические партии имели 258 депутатов против 75 у кадетов и 58 у большевиков. В преддверии выборов в Учредительное собрание Предпарламент должен был стать главной политической трибуной страны, в него были направлены ведущие ораторы основных политических сил. Но большевики покинули этот орган в первых день его работы 7 октября после того, как Л. Троцкий зачитал декларацию, осуждающую подмену демократии безвластным искусственно сконструированным органом, «новым изданием булыгинской думы».

Предпарламент стал дискуссионной площадкой политических сил справа от большевиков, перед ним выступали министры, но он не обладал способностью мобилизовать реальные силы в защиту режима от угрозы большевизма. Во время Октябрьского переворота Предпарламент начал обсуждение планов назревших реформ и скорейшего заключения мира. Но было поздно — Предпарламент был разогнан большевиками 25 октября. Часть его членов вошла в Комитет спасения родины и революции.

Исторические источники:

Дан Ф. К истории последних дней Временного правительства // Октябрьская революция. Мемуары. М., 1999;

Керенский А.И. Русская революция. 1917. М., 2005;

Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991;

Троцкий Л. Д. История русской революции. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.