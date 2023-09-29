Пáртия нарóдников-коммунистов

Пáртия нарóдников-коммунистов (ПНК) — просоветская неонародническая коммунистическая партия. Образована группой левых эсеров Пресненского района Москвы во главе с Г. Д. Заксом и Е. Н. Кац, консолидировавшейся вокруг газеты «Знамя борьбы», органа группы районных организаций Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР). Группа занимала лояльную по отношению к большевикам позицию и осудила действия ЦК ПЛСР во время левых эсеров выступления 1918 . 28 июля 1918 Закс и его сторонники ушли с Московской городской конференции ПЛСР и выступили с инициативой создания новой партии. Эту позицию поддерживала газета «Знамя борьбы» (затем «Знамя Трудовой коммуны»). На первом собрании народников-коммунистов, 18 августа была принята резолюция «Об отношении к партии левых социалистов-революционеров», а также манифест и платформа ПНК. Учредительный съезд состоялся 21–24 сентября. Он избрал Центральное бюро, выступил в поддержку советской власти и за сотрудничество с РКП(б). В соответствии с платформой ПНК «власть законодательная принадлежит трудящимся, объединенным в коммуны (сельскохозяйственные и городские) с полнотой ее на местах и с разумным федеративным объединением в центре». В своей экономической программе ПНК исходила из «принципа коллективного распределения коллективно выработанных продуктов — от каждого по силам, каждому по потребностям». Народники-коммунисты получили 7 мест во ВЦИК, имели представителей в Московском губернском исполкоме, ВЧК, уездных Советах. 2‑й Чрезвычайный съезд партии 6 ноября единогласно проголосовал за слияние с РКП(б). На тот момент в ПНК числились 3 тыс. членов и 5 тыс. сочувствующих; в партии насчитывались 7 губернских и 23 уездных организации.

Лит. : Шестак Ю. И. Тактика большевиков по отношению к партии левых эсеров и отколовшимся от нее партиям «революционных коммунистов» и «народников-коммунистов». М., 1971; Петухов И. П. Петроградская организация партии народников-коммунистов в 1918 г. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 2. 2015. Вып. 2; Леонтьев Я. В., Новгородцев М. В. Партия народников-коммунистов // Россия в Гражданской вой­не. 1918–1922: Энциклопедия в 3 т. Т. 2: И–П. М., 2021. Я. В. Леонтьев.