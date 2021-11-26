ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года - политические события в России, в ходе которых 24-27 октября (6-9 ноября) свергнуто Временное правительство, к власти в Петрограде (к окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов - повсеместно) пришли большевики, ставившие в перспективе задачу построения социалистического общества, а затем его дальнейшего преобразования на коммунистических началах.
В литературе именуется и Великой Октябрьской социалистической революцией, и Октябрьским переворотом, трактуется по-разному - либо как самостоятельное историческое явление, либо как продолжение событий Февральской революции 1917 года.
Расстановка политических и социальных сил весной – осенью 1917 года
Падение монархии во время Февральской революции 1917 года сопровождалось многочисленными революционными инициативами народных масс, Советов (в столице - Петросовета) и Временного правительства, принявшего на себя исполнительно-распорядительную и законодательную власть. Образовывались городские, волостные, уездные, губернские общественные исполнительные комитеты, представлявшие практически все слои населения. В конце февраля и особенно весной по всей стране возникали выборные органы низовой демократии – Советы, отстаивавшие интересы рабочих, солдат, а также крестьян. На состоявшихся в Петрограде 1-м съезде Советов крестьянских депутатов и 1-м съезде Советов рабочих и солдатских депутатов избраны руководящие советские органы - соответственно Исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов [28 мая (10 июня)] и Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов [16(29) июня], к которому от Петросовета перешла роль всероссийского центра Советов рабочих и солдатских депутатов. Оба органа возглавлялись главным образом меньшевиками и эсерами.
Временное правительство первоначально было либеральным по составу с преобладанием кадетов (членов Конституционно-демократической партии). Некоторые посты занимали умеренные либералы, бывшие октябристы (например, военный и морской министр А.И. Гучков). Единственным социалистом являлся министр юстиции эсер А.Ф. Керенский. Свою ближайшую цель правительство видело в осуществлении политических преобразований, а важнейшую задачу - в подготовке к созыву всенародно избранного Учредительного собрания. В марте – сентябре Временное правительство осуществило радикальные демократические реформы: объявило амнистию политическим заключённым, содействовало возвращению политических эмигрантов, отменило смертную казнь (в июле 1917 года восстановило на фронте под давлением Ставки Верховного главнокомандующего, но не применяло), а также сословные, национальные и вероисповедные ограничения, заявило, что будет руководствоваться принципом свободы слова, печати, союзов, собраний и стачек, санкционировало образование «народной милиции» вместо полиции, а руководителей губернской и уездной администрации заменило главным образом председателями земских управ (получили статус комиссаров Временного правительства), приняло постановления об их выборах (а также о выборах гласных городских дум) на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, впервые предоставив избирательные права и женщинам (те же правила установило для выборов в Учредительное собрание), дало обязательство не разоружать и не отправлять на фронт части Петроградского гарнизона (около 460 тысяч человек, из них непосредственно в городе – около 200 тысяч человек) в качестве поощрения за существенную роль, которую они сыграли в Февральской революции, и как силу для противодействия контрреволюции; санкционировало существование солдатских комитетов в армии (в том числе на фронте) и матросских комитетов на флоте [возникли первоначально в Петрограде в соответствии с приказом Петросовета (см. Приказ № 1 по армии и флоту)].
Политические преобразования позволили выйти на арену легальной деятельности левым и крайне левым силам - первоначально входившим в единую РСДРП большевикам и меньшевикам; эсерам (членам социалистов-революционеров партии), анархистам, максималистам и др., а также ряду национальных партий. В Петроград из эмиграции 3(16) апреля прибыл лидер большевиков В.И. Ленин. Разрешение на его проезд (как и на проезд сотни российских эмигрантов, представлявших различные политические партии страны) через территорию воевавшей с Россией Германии было получено от немецкого правительства (в начале мая так же через Германию в Петроград вернулся лидер меньшевиков Ю.О. Мартов, занявший в своей партии крайне левую позицию и возглавивший меньшевиков-интернационалистов). Возвращение Ленина в Россию создало новую ситуацию для большевиков, которые не были едины в своих взглядах (наиболее радикальные члены партии стремились к скорейшей реализации мировой пролетарской революции идеи, а умеренные были готовы сотрудничать с меньшевиками и эсерами ради прихода к власти однородного социалистического правительства). 4(17) апреля Ленин выступил с программным заявлением [т.н. Апрельские тезисы; 8(21) апреля отклонены Петроградским комитетом большевиков], в котором содержался призыв отказаться от поддержки Временного правительства и агитировать в пользу перехода государственной власти к Советам рабочих и солдатских депутатов. Ленин считал, что европейская пролетарская революция, в близости которой он был убеждён, увеличит шансы на быстрый переход от буржуазно-демократической революции в России к социальной революции с целью установления диктатуры пролетариата. Активизация в борьбе за власть крайне левых сил (анархистов, максималистов, радикальных групп среди большевиков, меньшевиков и эсеров) определила центристские позиции умеренных меньшевиков и эсеров, сместила к правому флангу политического спектра кадетов, по-прежнему придерживавшихся либеральных взглядов.
Вопрос о земле. Постановлениями от 12(25) марта, 16(29) марта и 27 марта (9 апреля) Временное правительство объявило государственной собственностью кабинетские земли и удельные земли (в его ведении находились также казённые земли), образовало Главный и местные земельные комитеты для подготовки земельной реформы и урегулирования поземельных отношений. В то же время крестьяне, опасаясь распыления земельного фонда, требовали запретить в законодательном порядке все частные сделки с землёй, а в конце весны - начале лета начали самочинно решать вопрос о собственности на землю, захватывая, сначала эпизодически, имения и имущество помещиков (см. в статье Крестьянство). Временное правительство признало незаконными захваты земель крестьянами. В этом его поддержали почти все политические партии, считавшие правильной передачу вопроса о земле на рассмотрение Учредительного собрания (исключение составляли большевики и часть левых эсеров, одобрявшие земельные захваты). Однако партийные программы решения земельного вопроса значительно различались. Кадеты предполагали решить аграрный вопрос путём наделения землёй безземельных и малоземельных крестьян за счёт казённых, удельных, кабинетских и монастырских земель, а также путём частичного принудит. отчуждения помещичьих земель за выкуп по «справедливой» (не рыночной) цене за счёт государства. Меньшевики были сторонниками отчуждения в собственность государства безвозмездно или за выкуп (с августа/сентября 1917 года только безвозмездно) церковных, монастырских и помещичьих земель с последующей их сдачей в аренду крестьянам по решению органов местного самоуправления. Эсеры считали необходимым безвозмездное обращение всей земли, в том числе крестьянской, во «всенародное достояние» (т.н. социализацию земли). Планировалось, что затем «местные и центральные самоуправления» будут передавать её по трудовой или потребительской норме во врем. пользование любым гражданам, желающим обрабатывать землю личным трудом (при помощи своей семьи или в товариществе). Предполагалось сохранить свободу в выборе формы пользования землёй (подворная, хуторская, общинная, артельная). Большевики не имели чёткой аграрной программы: с 1905 года говорили о конфискации помещичьей земли и вместе с тем, с рядом оговорок, - о национализации всей земли, но умалчивали о её дальнейшем использовании. В августе 1917 года эсеры опубликовали сводный крестьянский наказ (составлен из 242 крестьянских наказов делегатам 1-го Съезда крестьянских депутатов, фактически совпадал с аграрной программой эсеров). После этой публикации Ленин с целью привлечения крестьян на свою сторону поддержал идею социализации земли, уверяя, что только партия большевиков может её реализовать.
Вопрос о мире. Вскоре после Февральской революции как Петросовет, так и Временное правительство сделали неопределённые заявления по вопросу о мире. Петросовет 14(27) марта, с одной стороны, призвал к объединению пролетариата всех стран, свержению «власти королей, помещиков и банкиров» и к «совместным решительным выступлениям в пользу мира» без аннексий и контрибуций, а с другой - заявил, что «русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силой». Временное правительство 27 марта (9 апреля) декларировало «утверждение прочного мира на основе самоопределения народов» и отказ России от завоевательных планов, однако в качестве первых задач ставило «оборону во что бы то ни стало», «избавление страны от вторгшегося… врага», соблюдение обязательств в отношении союзников. Секретные договоры России с ними о послевоенном устройстве Европы (в частности, Англо-франко-русское соглашение 1915 года, Лондонское соглашение 1915 года) продолжали действовать и оставались негласными. Министр иностранных дел П.Н. Милюков настаивал на том, чтобы Россия в случае победы стран Антанты в Первой мировой войне получила Черноморские проливы и Константинополь, против чего возражал А.Ф. Керенский. К осени 1917 года среди солдат возобладало нежелание оставаться на фронте, особенно в то время, когда в деревне происходил передел земли. О своих антивоенных интересах солдаты заявляли через солдатские комитеты, с их решениями (в том числе об участии в боевых действиях) были вынуждены считаться и офицеры, что вело к снижению боеспособности российской армии. Все политические партии (за исключением большевиков, левых эсеров, меньшевиков-интернационалистов, анархистов) выступали за дальнейшее участие страны в мировой войне, теперь - под лозунгом защиты новой демократической России от внешнего врага («революционное оборончество»). Большевики по-прежнему считали, что все воюющие государства продолжают вести империалистическую войну, призывали к скорейшему заключению мира, а для этого - к «свержению ига капитала», пропагандировали на фронте братание с противником.
Вопрос о хлебе. С лета ухудшалось снабжение продовольствием армии и населения крупных городов, особенно Петрограда и Москвы. Вопрос о хлебе ставился шире - как вопрос об экономическом кризисе в стране в целом и способах выхода из него. 16(29) мая Исполком Петросовета принял разработанную его экономическим советом программу «планомерной организации народного хозяйства и труда» в условиях военного времени, введения государственно-общественного контроля над заготовкой, производством и распределением продуктов для армии и населения, а также контроля над кредитными учреждениями. Близкий к кадетам министр торговли и промышленности А.И. Коновалов в знак протеста против этой программы 18(31) мая вышел в отставку. Большевики положительно оценили экономическую программу Исполкома Петросовета (стала одним из немногих решений руководящих советских органов, одобрительно воспринятых большевиками). Вскоре на конференции фабрично-заводских комитетов [30 мая - 3 июня (12-16 июня), Петроград] была принята написанная Лениным резолюция, в которой говорилось, что рабочий контроль должен «немедленно развиться» в полное регулирование производства и в распределение продуктов между рабочими. На конференции образован Центральный совет фабзавкомов Петрограда, в котором преобладали большевики. Временное правительство 21 июня (4 июля) во исполнение экономической программы Исполкома Петросовета создало Главный экономический совет и Главный экономический комитет.
Углубление общенационального кризиса. 20 апреля (3 мая) стало известно о ноте П.Н. Милюкова от 18 апреля (1 мая), направленной союзным державам, которая содержала, в частности, заявление о том, что Временное правительство будет соблюдать обязательства, принятые в отношении союзников. Появление ноты спровоцировало 20-21 апреля (3-4 мая) многочисленные демонстрации в Петрограде, впервые после Февральской революции направленные против Временного правительства (проходили под лозунгами «В отставку Милюкова и Гучкова!», «Долой министров-капиталистов!», «Долой войну!», «Вся власть Советам!»). Тогда же состоялись митинги в поддержку Временного правительства (выдвигались лозунги «Война до победного конца!», «Верните Ленина Вильгельму!»).
На своей 7-й Всероссийской конференции 24 апреля (7 мая) большевики призвали рабочих вооружаться, хотя Исполком Петросовета и осуждал эту меру. Начался процесс формирования Красной гвардии в Петрограде. По инициативе Ленина, который, назвав слово «социал-демократ» неверным и «научно неправильным», впервые выдвинул предложение переименовать партию в коммунистическую, большевики стали отделяться от меньшевиков и фактически образовали свою партию [в историографии за ней утвердилось название РСДРП(б)], поддержавшую на конференции ленинский курс на подготовку условий для перехода власти в руки пролетариата.
Опасность гражданской войны и потери демократических революционных завоеваний толкнула либералов и социалистов к сближению. 30 апреля (13 мая) в отставку вышел А.И. Гучков, 2(15) мая - П.Н. Милюков, а в сформированное 5(18) мая в результате так называемого апрельского кризиса первое коалиционное Временное правительство вошли 4 лидера Петросовета (в конце мая / начале июня – ещё один), в том числе эсер В.М. Чернов и меньшевик И.Г. Церетели. По своему составу правительство полевело, приобретя в целом либерально-демократический характер (7 постов из 17 заняли социалисты; в частности, А.Ф. Керенский продвинулся на важнейшие посты военных и морских министров). Тогда же меньшевики и эсеры стали главным объектом критики Ленина, направленной на их вытеснение из Советов. Его сторонником выступил лидер «межрайонцев» (интернационалистская группа в РСДРП) Л.Д. Троцкий, в мае вернувшийся в Петроград из эмиграции в США. Керенский, тогда самый популярный из социалистов, ставший предметом настоящего политического культа, возглавил подготовку наступления российской армии на фронте. Его призыв 14(27) мая готовиться к наступлению «во имя спасения свободной России» первоначально был встречен с энтузиазмом, довольно скоро сменившимся у измотанных войной фронтовиков нежеланием воевать.
Весной - летом 1917 года наиболее влиятельными политическими силами в стране оставались меньшевики и эсеры. Они подчёркивали общенациональный характер Февральской революции, считали, что продвижение страны к миру и восстановлению разрушенного войной хозяйства должно происходить в обстановке гражданского согласия, союза пролетариата с буржуазией, взаимодействия всех партий социалистов при поддержании курса на соглашение с либералами.
В.И. Ленин придерживался других позиций. На 1-м съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 4(17) июня он впервые открыто заявил, что большевики готовы взять всю власть «целиком», т.е. без других партий, а значит, и без социалистов. Попытку массового политического выступления в Петрограде большевики, поддержанные Центральным советом фабзавкомов, планировали предпринять 10(23) июня. Не получив одобрения 1-го съезда Советов, они отказались от своего намерения. Однако уже 18 июня (1 июля) демонстрация в Петрограде, организованная и задуманная руководством Советов в качестве знака доверия Временному правительству, прошла в значительной мере под большевистскими лозунгами «Вся власть Советам!» (лозунг выдвигался вопреки политике ВЦИК Советов), «Долой десять министров-капиталистов!», «Мир хижинам, война дворцам!». В тот же день после 2-дневного артиллерийского обстрела позиций неприятеля началось Июньское наступление 1917 года российской армии, о котором в Петрограде узнали на следующий день. Главным образом из-за развала дисциплины в российских войсках (солдаты обсуждали приказы, митинговали, отказывались участвовать в военных действиях) наступление было прекращено.
2(15) июля начался очередной кризис власти: правительство покинули кадеты, мотивируя свой уход несогласием с предоставлением Украине широкой автономии. На следующий день, 3(16) июля, часть большевиков, в рядах которых не было единства относительно времени и тактики прихода к власти, предприняли первую серьёзную попытку вооруженного восстания. Начались Июльские события 1917 года - массовое выступление солдат и рабочих Петрограда, а также прибывших из Кронштадта матросов. Его инициировал большевистский солдатский комитет 1-го пулемётного полка во главе с прапорщиком А.Я. Семашко и, по сути, поддержали Военная организация и 2-я Петроградская общегородская конференция большевиков. Однако большевистские лидеры заняли по отношению к восстанию непоследовательную позицию: первоначально согласились, а затем отказались встать во главе его; Ленин считал восстание преждевременным. Выступление было осуждено на совместном заседании ВЦИК и Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. К вечеру 4(17) июля (уже было известно о вооруженных столкновениях и жертвах) министр юстиции П.Н. Переверзев предал гласности материалы контрразведки о связях большевиков с германским Генеральным штабом. Утром 5(18) июля они были опубликованы. Намёк на то, что восстание «служит немецким целям», привёл к резкому перелому в настроении и поведении рабочих, солдат и матросов. Большевики стали терять своё влияние, их политические руководители были обвинены в государственной измене и организации вооруженного восстания, арестованы или перешли на нелегальное положение (Ленин и Г.Е. Зиновьев скрывались сначала близ Петрограда, затем в Финляндии). Л.Д. Троцкий заявил, что целиком разделяет взгляды вождей большевиков и готов вместе с ними опровергнуть в суде обвинения в шпионаже и заговоре, с 23 июля (5 августа) он находился в заключении по обвинению в участии в июльских событиях, вскоре вместе с «межрайонцами» примкнул к большевикам. Ю.О. Мартов и его сторонники также пытались защитить большевиков от обвинений в измене. Временное правительство и руководящие органы Советов с помощью армии восстановили пошатнувшуюся власть. Красногвардейцы в основном были разоружены.
6-15 (19-28) июля шло контрнаступление германской армии на Юго-Западном фронте, одновременно 7-12 (20-25) июля - наступательные действия российско-румынских войск на Румынском фронте (Мэрэшештское сражение). 7(20) июля в отставку вышел председатель правительства князь Г.Е. Львов, так как он возражал против предлагаемого министрами-социалистами провозглашения республики и против передачи всей земли в ведение земельных комитетов до созыва Учредительного собрания. Львова на этом посту 8(21) июля сменил А.Ф. Керенский, сохранивший также за собой должности военного и морского министров. ВЦИК предоставил ему свободу в выборе министров. 2-е коалиционное Временное правительство было сформировано к 24 июля (6 августа). Оно приобрело более демократический характер: социалистам стало принадлежать 10 из 17 постов; продолжился процесс замещения министерских постов представителями Советов (заняли 8 постов во Временном правительстве). Ленин, отметив фактическое сращивание руководящих органов Советов и правительства («соглашательство» с «контрреволюционным палачеством», в ленинской терминологии), пришёл к выводу, что существующую власть «нельзя уже сейчас взять мирно», а можно только свергнуть силами революционного пролетариата.
Тем временем в стране углублялся экономический, продовольственный и финансовый кризис, массами овладевала идея оправданности любых действий именем революции, что ещё больше дестабилизировало обстановку. В армии росло революционное брожение и стремление к миру «любой ценой». Государственное совещание [12-15 (25-28) августа, Москва] продемонстрировало дальнейшее размежевание политических сил, а также рост популярности в обществе идеи установления военной диктатуры для преодоления революционной анархии и восстановления дисциплины в армии. С таким требованием выступил Л.Г. Корнилов, первоначально поддержанный Керенским. 19-24 августа (1–6 сентября), в ходе Рижской операции 1917 года, российская армия оставила стратегически важный укреплённый район в Прибалтике, включая Ригу. Верховный главнокомандующий в августе/сентябре предпринял Корнилова выступление 1917 года. Угроза от него революционным завоеваниям была преувеличена (движение войск прекратилось в значительной степени вследствие плохой организации), тем не менее выступление Корнилова резко изменило соотношение политических сил в стране. В ночь на 28 августе (10 сентябре) премьер получил от ВЦИК обещание безоговорочной поддержки и разрешение на создание чрезвычайного органа власти - Директории. Тогда же при ВЦИК был образован Петроградский комитет народной борьбы с контрреволюцией (иногда именовался Военно-революционным комитетом). В него, достигнув компромисса с Временным правительством и ВЦИК Советов, вошли большевики, условием своего участия они поставили вооружение рабочих - вновь началось формирование красногвардейских отрядов. По словам Ленина, произошёл «невероятно крутой поворот событий». Активное участие большевиков в защите достигнутых к этому времени демократических свобод привело к их сближению с меньшевиками и эсерами. Восстановилось, а затем возросло влияние большевиков среди солдат, а также в Петросовете, некоторых уездных и губернских Советах рабочих и солдатских депутатов (особенно там, где в дни корниловского выступления были образованы военно-революционные комитеты); в Советах крестьянских депутатов своё влияние сохранили эсеры. Консолидация революционных сил продемонстрировала слабость тактики политического центризма, которой последовательно придерживался Керенский.
В.И. Ленин в статье «О компромиссах» [написана 1(14) сентября] предложил меньшевикам и эсерам (без кадетов и без большевиков) сформировать правительство, ответственное перед Советами, а также передать им власть на местах, чтобы обеспечить «мирное движение революции вперёд», но быстро отказался от своего предложения. В ночь с 1(14) на 2(15) сентября образована Директория во главе с председателем Керенским [освободил посты военного и морского министров и 30 августа (12 сентября) официально вступил в должность Верховного главнокомандующего], в состав которой входили также 4 министра по выбору председателя. Директория, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, сразу объявила Россию республикой.
В те же дни проявлением возросшего влияния большевиков в столичных городах явилось принятие Петросоветом, хотя и не в полном составе, в ночь с 31 августа (13 сентября) на 1(14) сентября предложенной ЦК большевиков резолюции. В ней говорилось о необходимости формирования власти «из представителей рабочих и крестьян», достижения немедленного мира, национализации важнейших отраслей промышленности, установления рабочего контроля над производством и распределением в общегосударственном масштабе, конфискации помещичьей земли и пр. [Московский совет принял аналогичную резолюцию 5(18) сентября]. Вслед за этим большевики потребовали отставки Президиума Петросовета, а члены Президиума, надеясь подтвердить вотум доверия Петросовета, подали заявление об отставке. Неожиданно для эсеров и меньшевиков 9(22) сентября она была принята Петросоветом. Одновременно углубился раскол в партиях меньшевиков и эсеров, увеличился разброс мнений относительно состава будущего правительства. Между тем в стране нарастала инфляция (в обращении находились обесцененные деньги – «думские» и «керенки»), в Петрограде не хватало продовольствия. В городах усилились экономические забастовки рабочих, в деревнях – аграрные беспорядки, происходили уже массовые захваты казённых и помещичьих земель и последующее их уравнительное распределение общиной (процесс получил в историографии названия «чёрный передел», «общинная революция»); неудержимо росли сепаратистские настроения в Финляндии, на Украине, приобрели популярность лозунги с требованиями автономии в Белоруссии (см. Белорусские рады), Сибири (Областничество), среди татар, башкир, казахов, российских немцев, а также среди казачества Юга России. В этих условиях лозунг большевиков о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения и создания независимых государств, привлекал на их сторону сторонников национальной независимости.
В.И. Ленин, по-прежнему скрывавшийся в Финляндии, с середины сентября стал настаивать на необходимости, «не теряя ни минуты», начать подготовку вооруженного восстания в Петрограде и Москве с целью захвата власти большевиками. Свои предложения он изложил в письмах в ЦК, Петроградский и Московский партийные комитеты [«Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание», написаны 12-14 (25-27) сентября]. Они были отклонены на заседании ЦК большевиков 15(28) сентября как несвоевременные; Л.Д. Троцкий, с августа член ЦК большевиков [освобождён из тюрьмы 4(17) сентября], считал, что восстание нужно отложить до начала работы 2-го Всероссийского съезда Советов.
Опасения новой попытки переворота - на этот раз слева, со стороны большевиков - вновь привели к сближению социалистов с кадетами. 21 сентября (4 октября) на созванном ВЦИК Советов Демократическом совещании 1917 года [проходило с 14(27) сентября в Петрограде] принято решение о формировании 3-го коалиционного правительства. В целом оно было образовано 25 сентября (8 октября), окончательно оформилось 3(16) октября. Впервые треть министров относились к беспартийным, силы же либералов и демократов оказались примерно равными. Керенский настоял на сохранении блока социалистов с кадетами, хотя меньшевики и эсеры уже отказывались от такого союза.
К 25 сентября (8 октября) кардинально изменился состав Президиума Петросовета, в него впервые вошли большевики (4 из 7 человек), восстановившие пошатнувшееся после июльских событий положение, а председателем избран Л.Д. Троцкий. По его инициативе в тот же день Петросовет принял резолюцию о нежелании петроградских рабочих и солдат оказывать поддержку 3-му коалиционному правительству и выразил уверенность, что 2-й Всероссийский съезд Советов создаст «истинно революционную власть». Бюро ВЦИК 26 сентября (9 октября) приняло решение о созыве съезда Советов 20 октября (2 ноября) [позднее его открытие перенесено на 25 октября (7 ноября)]. 3(16) октября была объявлена повестка предстоящего съезда, в которую, в частности, были внесены вопросы об отношении к власти, войне и Учредительному собранию. Бюро Исполкома Совета крестьянских депутатов, фронтовые и армейские военные комитеты выступили против созыва 2-го съезда Советов до Учредительного собрания.
29 сентября (12 октября) - 7(20) октября германским флотом осуществлялась морская операция по захвату Моонзундского архипелага (см. в статье Моонзундская операция 1917 года), закончившаяся для России его потерей и ставшая последним сражением Первой мировой войны на русском фронте.
Приход большевиков к власти
Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде. Критическая ситуация на фронте, внутриполитический кризис активизировали практически все политические и общественные силы. Ленин, возмущённый позицией ЦК большевиков, затягивавшего решение о начале вооруженного восстания, и опасавшийся, что партия может потерять шанс взять власть, нелегально вернулся в Петроград из Финляндии, пригрозив выходом из состава ЦК, чтобы иметь свободу агитации в низовых партийных организациях. 10(23) октября он на конспиративном заседании ЦК (присутствовали 12 из 21 члена), указывая на то, что Учредит. собрание будет явно не с большевиками, а это усложнит им задачу прихода к власти, добился принятия резолюции «О текущем моменте». В ней подготовка вооруж. восстания была признана назревшей и необходимой; против проголосовали Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. 12(25) октября Исполкомом Петросовета, который стал вновь претендовать на роль общероссийского центра Советов вместо ВЦИК, а 16(29) октября большинством членов Петросовета принято решение об образовании Петроградского военно-революционного комитета (ПВРК; первый председатель - левый эсер П.Е. Лазимир, «за председателя» на распоряжениях ПВРК расписывались также Н.И. Подвойский, В.А. Антонов-Овсеенко и др.). На заседании Петросовета Л.Д. Троцкий, игравший в нём главную роль, заявил, что ПВРК будет штабом по захвату власти. Временное правительство и ВЦИК, со своей стороны, стремились не допустить вооруженные выступления, которое готовили большевики. Командующий войсками Петроградского ВО Г.П. Полковников 16(29) октября запретил митинги, собрания и шествия, а Временное правительство вновь отдало приказ об аресте Ленина. ВЦИК, обеспокоенный активностью большевиков в Петросовете, а также вооружением рабочих, 18(31) октября довёл до сведения фабрично-заводских комитетов и других организаций, что не допускается раздача оружия без разрешения Временного военного комитета при ВЦИК, образованного в июне 1917 года для обороны Петрограда от немцев (в нём преобладали меньшевики и эсеры). На заседаниях Временного правительства 19 октября (1 ноября) и Комиссий военных и иностранных дел Предпарламента 20 октября (2 ноября) военный министр А.И. Верховский заявил, что предотвратить анархию и приход большевиков к власти может только заключение мира всеми воюющими сторонами [его предложение было отклонено; 23 октября (5 ноября) Временное правительство приняло постановление об отставке военного министра]. 22 октября (4 ноября) ПВРК направил во все воинские части гарнизона телефонограмму с призывом не исполнять без его санкции приказов командования. 23 октября (5 ноября) на сторону ПВРК перешёл гарнизон Петропавловской крепости. 24 октября (6 ноября) Временное правительство отдало распоряжение об аресте руководителей большевиков, юнкера взяли под охрану мосты через Неву, станции телеграфа и телефона, все вокзалы, правительственные учреждения. Юнкера Павловского, Владимирского и Константиновского военных училищ получили приказ немедленно выступить на Дворцовую пл. для поддержания законности и порядка (охранявшие Зимний дворец с июльских дней солдаты самокатного батальона днём самочинно снялись с караула). В тот же день руководство ПВРК разослало «Предписание № 1» по Петрогр. гарнизону и кораблям Балтийского флота, в котором содержалось распоряжение привести войска в полную боевую готовность и ждать дальнейших распоряжений. Тогда же, цитируя это предписание на заседании Предпарламента, Керенский выступил с заявлением, что столица переживает «состояние восстания», и потребовал поддержки правительства в борьбе с большевиками. После длительных бурных дебатов лишь вечером Предпарламент принял резолюцию, в которой, наряду с требованием подавления восстания, внимание правительства обращалось на необходимость немедленного издания декрета «о передаче земель в ведение земельных комитетов и решительного выступления во внешней политике с предложением союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры». Исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов призвал крестьянские Советы не участвовать во 2-м Всероссийском съезде Советов, считая, что переход власти к Советам до созыва Учредительного собрания - «преступная затея, гибельная для Родины и революции». В этот же день на предприятиях города активно шла запись рабочих в Красную гвардию (к моменту решающих событий её численность достигла, по приблизительным подсчётам, 40 тысяч человек). Ленин, всё ещё находившийся на конспиративной квартире, в обращении к Петроградскому комитету и районным комитетам большевиков потребовал немедленно взять власть, подчёркивая, что «промедление в выступлении смерти подобно». Однако руководители ПВРК и ЦК большевиков воздерживались от вооруженного захвата власти, рассчитывая, что 2-й Всероссийский съезд Советов на следующий день сформирует новое правительство из эсеров, меньшевиков и большевиков, а Временное правительство добровольно сложит свои полномочия. Вечером 24 октября (6 ноября) Ленин нелегально прибыл в здание бывшего Смольного института, где находился ПВРК, и вновь настаивал на штурме Зимнего дворца и аресте Временного правительства непременно до открытия 2-го Всероссийского съезда Советов. В ночь на 25 октября (7 ноября) состоялось экстренное совместное заседание Исполкомов Всероссийских Советов рабочих и солдатских, а также крестьянских депутатов. Его участники обратились к рабочим и солдатам с призывом не участвовать в вооруженном восстании, предупреждая, что захват власти Петросоветом приведёт к срыву Учредительного собрания.
Утром 25 октября (7 ноября) части Петроградского гарнизона и отряды Красной гвардии практически без сопротивления заняли ключевые объекты столицы - станции почты, телеграфа и телефона, большинство мостов, железнодорожные вокзалы, электростанцию, здание Государственного банка. По приказу ПВРК в Неву вошли несколько кораблей Балтийского флота. Радиостанция подошедшего к Николаевскому мосту крейсера «Аврора» передала воззвание Ленина «К гражданам России», в котором он, опережая события, сообщал, что Временное правительство низложено, а государственная власть перешла в руки ПВРК. В 11 часов Керенский выехал в Псков в штаб Северного фронта за военную помощью. Тем же утром на заседании ЦК большевиков в Смольном обсуждался вопрос о возможном составе будущего правительства и принято решение назвать его Советом народных комиссаров (СНК). Во 2-й половине дня Ленин, не дожидаясь открытия 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, выступил перед депутатами Петросовета и объявил: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась».
К 18 часам отряды красногвардейцев, солдат и матросов при поддержке 2 броневиков и 2 автомобилей с зенитными орудиями окружили Зимний дворец, где находилось Временное правительство. Около 18 ч 30 мин ПВРК потребовал от министров добровольной сдачи (требование отклонено в ожидании войск с Северного фронта), а от защитников Зимнего дворца - сложить оружие до 19 ч 10 мин, угрожая в противном случае начать артиллерийский обстрел дворца. По Зимнему дворцу было произведено несколько выстрелов из орудий Петропавловской крепости, в том числе двумя боевыми снарядами. В 21 ч 40 мин крейсер «Аврора» произвёл холостой выстрел из носового орудия, после чего Зимний дворец покинули его последние защитники.
В 22 ч 40 мин 25 октября (7 ноября) открылся 2-й Всероссийский съезд Советов; на нём отсутствовали представители Советов крестьянских депутатов. Большинство на съезде принадлежало большевикам и левым эсерам, они же сформировали президиум съезда из 14 большевиков и 7 левых эсеров (меньшевики отказались войти в его состав). Тем не менее на съезде развернулась борьба между большевиками и сторонниками формирования правительства из представителей всех партий социалистов, а некоторые делегаты выступили за переговоры с Временным правительством. ВЦИК Советов объявил съезд «неправомочным частным совещанием большевиков». Для сопротивления большевикам при Петроградской городской думе образован Комитет спасения родины и революции, в который вошли представители столичной городской думы, Предпарламента, ВЦИК, Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов; меньшевики, эсеры, народные социалисты и др. Одновременно в 2 ч 10 мин ночи 26 октября (8 ноября) около 400 человек из отрядов ПВРК во главе с В.А. Антоновым-Овсеенко проникли в Зимний дворец, арестовали министров Временного правительства и отправили их в Петропавловскую крепость. Незначительная часть делегатов 2-го Всероссийского съезда Советов (эсеры, меньшевики, в том числе меньшевики-интернационалисты) покинула съезд в знак протеста против «авантюры» большевиков. В 2 ч 40 мин на съезде был объявлен перерыв. На заседании оставшихся в Смольном делегатов, возобновившемся в 3 ч 10 мин, по предложению А.В. Луначарского, большинством голосов в 5 ч утра было принято написанное Лениным обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!». В нём говорилось о низложении Временного правительства, прекращении полномочий ВЦИК и переходе власти к съезду, а на местах - к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Главными задачами провозглашались немедленное заключение демократического мира, безвозмездная передача помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, полная демократизация армии, введение рабочего контроля над производством, обеспечение своевременного созыва Учредительного собрания, предоставление всем нациям России права на самоопределение.
Вечером 26 октября (8 ноября) присутствовавшие в Смольном делегаты 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов по докладу Ленина приняли Декрет о мире. В ночь на 27 октября (9 ноября) они утвердили Декрет о земле, а также состав Временного рабочего и крестьянского правительства - СНК Российской республики под председательством Ленина (вошли только большевики; левые эсеры, образовавшие самостоятельных левых социалистов-революционеров партию, первоначально отказались, в конце ноября / начале декабря согласились участвовать в работе СНК, но вышли из него в марте 1918 года; меньшевики-интернационалисты отклонили предложение войти в СНК). Тогда же был избран новый руководящий орган Советов рабочих и солдатских депутатов, за ним сохранялось название ВЦИК (101 человек, из них - 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 меньшевиков-интернационалистов, 4 представителя других левых групп). Его первыми председателями стали большевики Л.Б. Каменев - до 8(21) ноября, затем Я.М. Свердлов. Одним из первых декретов СНК стал Декрет о печати от 27 октября (9 ноября), в соответствии с которым подлежали закрытию оппозиционные СНК органы печати. Новый состав ВЦИК 2(15) ноября принял Декларацию прав народов России, провозгласив, в частности, право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. На созванном позднее 2-м Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов [26 ноября (9 декабря) – 10(23) декабря, Петроград] был переизбран также Исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов, в который вошли гл. обр. левые эсеры и большевики, деятельность предыдущего Исполкома признана «преступной».
Приход большевиков к власти, смена руководящих органов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были активно поддержаны одной частью населения и вызвали не менее активный протест другой. Начало Гражданской войны 1917-1922 годов знаменовалось Керенского - Краснова выступлением 1917 года в поддержку Временного правительства [26 октября (8 ноября) - 1(14) ноября], остановленным революц. войсками вооруженным путём. Одновременно по призыву Комитета спасения Родины и революции в Петрограде 29 октября (11 ноября) произошло антибольшевистское выступление, вскоре подавленное. Попытки Керенского привлечь на свою сторону войска Северного, Западного и Юго-Западного фронтов оказались неудачными. В Москве большевики пришли к власти 3(16) ноября после кровопролитных боёв. Декретом СНК от 28 ноября (11 декабря) запрещена деятельность кадетской партии (позднее – и социалистов). В декабре подписано соглашение о перемирии с германским блоком. 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) в Петрограде введено военное положение. В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа [принята новым составом ВЦИК 3(16) января 1918 года] Россия объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, было установлено её название - Советская Российская Республика (с июля 1918 года РСФСР). К утру 6(19) января 1918 года на первом же заседании было распущено Учредительное собрание, 5(18) января и 9(22) января расстреляны демонстрации в его поддержку. Заключение Брестского мира 1918 года с Германией лишило большевиков их союзников - левых эсеров, стремившихся к продолжению «русской и международной революции»; они подняли левых эсеров восстание 1918 года, в декабре призвали упразднить СНК и передать власть ВЦИК. Большевики стали вести борьбу со всеми политическими силами и с национальными движениями.
Утверждение в стране власти большевиков в форме Советов. Процесс утверждения новой власти в стране растянулся на несколько лет и проходил по-разному на разных территориях. Мирным путём власть Советов утвердилась в первую очередь в городах и губерниях (зачастую в них располагались крупные военные гарнизоны, поддерживавшие антивоенные лозунги), где уже до октября 1917 года Советы играли значимую роль, а большинство голосов в них принадлежало большевикам. Там, где сохраняли своё влияние прежние органы власти или большевики не имели в Советах большинства голосов, а Советы продолжали принимать решения о необходимости «однородной демократической» власти, в качестве властных органов нередко создавались военно-революционные комитеты, которые могли получать военную и финансовую поддержку от ПВРК. Они при участии приезжих агитаторов организовывали перевыборы Советов, чтобы добиться преобладания в них большевиков, а затем вооруженным путём с помощью отрядов Красной гвардии и революционных солдат передавали власть Советам. В сельской местности инструментом установления большевистского влияния часто служили комитеты бедноты. Они оттесняли на второй план или даже могли временно заменять собой небольшевистские Советы.
За первый месяц революции ПВРК, по указанию ЦК РСДРП(б), направил на места 250 комиссаров, инструкторов, 650 агитаторов; ВЦИК послал в местные Советы тысячи своих представителей. До марта 1918 года в губернии и уезды из Петрограда отправлены около 15 тысяч большевиков. В октябре - ноябре 1917 года в действующей армии (без Кавказского фронта) политическую работу вели около 50 тысяч большевиков. На Балтийском флоте революционную власть установил Центробалт. В конце октября – начале ноября во всех армиях Северного фронта образованы армейские ВРК, бравшие командование на себя. На сторону большевиков встали 40 тысяч латышских стрелков, сыгравших значительную роль в установлении советской власти. На Западном фронте Минский совет 25 октября (7 ноября) взял власть в свои руки, был образован ВРК Северо-Западной области и фронта, который сместил командующего фронтом. 20 ноября (3 декабря) с отрядом революционных рабочих и матросов в Ставку Верховного главнокомандующего прибыл назначенный СНК верховным главнокомандующим большевик Н.В. Крыленко.
В Центре Европейской России советская власть была установлена сравнительно быстро и в основном мирным путём. В ряде городов Центральнопромышленного района многие местные Советы фактически обладали реальной властью ещё до Октябрьского вооруженного восстания (Иваново-Вознесенск, Орехово-Зуево, Тверь, Брянск, Ярославль, Рязань, Владимир, Серпухов и др.). В губерниях Чернозёмного центра сопротивление Советов прежних составов было сильнее; там, как правило, сов. власть устанавливалась вооруж. путём: в Воронеже - 30 октября (12 ноября), Орле - 25 ноября (8 декабря), Курске - 26 ноября (9 декабря), Пензе - 21 декабря 1917 года (3 янвая 1918 года), Тамбове - 31 января (13 февраля) 1918 года.
На Урале в 2/3 Советов преобладали большевики. В октябре - ноябре 1917 года советская власть была провозглашена в большинстве уральских городов и рабочих посёлков, в том числе в Челябинске [26 октября (8 ноября)], Ижевске [27 октября (9 ноября)]. 26 октября (8 ноября) власть взяли Екатеринбургский совет и Уфимский ВРК. Упорное сопротивление оказали социалисты Перми, на Южном Урале - казачество (см. Дутова выступление 1917-1918 годов). Одним из первых городов Сибири, в котором в октябре/ноябре 1917 года была установлена советская власть, стал Красноярск. В большинстве городов Сибири и Дальнего Востока большевики брали власть с опорой на красногвардейцев и революционных солдат, добиваясь переизбрания Советов (Томск, где в декабре 1917 года была разогнана Сибирская областная дума; Владивосток, ноябрь/декабрт 1917 года; Тобольск, апрель 1918 года). В Омске (ноябрь/декабрь 1917 года) и Иркутске (декабрь 1917 / январь 1918 года) утверждение советской власти вызвало восстания юнкеров, которые были подавлены. В Чите советская власть установлена в феврале 1918 года после столкновений революц. отрядов с отрядами атамана Г.М. Семёнова. Чехословацкого корпуса выступление 1918 года привело к падению ещё непрочной советской власти в конце мая - июне сразу на огромной территории (Мариинск, Челябинск, Новониколаевск, Пенза, Сызрань, Томск, Омск, города Урала и Поволжья, включая Казань). Локальные стычки между противниками советской власти и Красной Армией переросли в крупномасштабные боевые действия. Началась консолидация антибольшевистского и антисоветского движения на Урале, в Сибири и в Поволжье, где оно эволюционировало от демократического (Комитет членов Учредительного собрания, Временное сибирское правительство, Уральское временное правительство, Уфимская директория) к военной диктатуре («Омское правительство» при А.В. Колчаке). Советская власть на Урале и в Сибири утвердилась с разгромом войск Колчака в 1920 году, на Дальнем Востоке - в 1922 году.
В Средней Азии центром революционных преобразований был Ташкент. Там 28 октября (10 ноября) 1917 года началось восстание, возглавленное Ревкомом. 1(14) ноября власть перешла к Ташкентскому совету. Советы взяли власть и в ряде других городов Туркестана. 15(28) ноября в Ташкенте 3-й краевой съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избрал СНК Туркестанского края. Он встретил сопротивление Кокандской автономии, которое было сломлено отрядами Красной Армии в феврале 1918 года. Весной 1918 года советская власть установилась на всей территории Средней Азии (30 апреля 1918 года на съезде Советов в Ташкенте образована Туркестанская советская республика), за исключением национально-территориальной автономии под названием Алаш-Орда (центр - г. Семипалатинск), Хивинского ханства и Бухарского эмирата, где советская власть утвердилась с помощью Красной Армии в 1920 году. Однако до 1930-х годов советсккая власть вела борьбу с басмачеством.
1(14) янвая 1918 года советская власть установилась в Пишпеке (Бишкек), в ночь на 3 марта - в Верном (Алма-Ата), в марте - апреле - во всём Семиречье. Мирным путём советская власть установлена в Акмолинской области в ноябре 1917 - январе 1918 года, в Букеевской губернии - в декабре 1917 года, в результате вооруженной борьбы в январе - феврале 1918 года - в Тургайской области. В январе 1918 года советская власть утвердилась в Семипалатинской области.
Единственным регионом Закавказья, где власть взял Совет рабочих депутатов [2(15) ноября 1917 года], был район Баку (см. Бакинская коммуна). На остальной территории 22 апреля 1918 года Закавказский сейм (председатель - Н.С. Чхеидзе), сформированный из депутатов, избранных в Учредительное собрание от Закавказья, провозгласил создание Закавказской демократической федеративной республики, которая вскоре (26 мая 1918 года) распалась на самостоятельные республики - Армению, Азербайджан и Грузию, опиравшиеся на присутствие иностранных войск (см. Иностранная военная интервенция в Закавказье 1918-1921 годов). Советская власть в них утвердилась с вступлением Красной Армии и провозглашением Азербайджанской ССР (апрель 1920), Армянской ССР (ноябрь 1920), Грузинской ССР (февраль 1921). В марте 1921 года советская власть была установлена на территории Абхазии и Южной Осетии.
На Севере Европейской России советская власть была установлена в ноябре 1917 - феврале 1918 года. В августе 1918 года она была свергнута, при поддержке десанта войск стран Антанты в Архангельске образовано Верховное управление Северной области, его сменило Временное правительство Северной области. Окончательно советская власть была установлена после поражения Северной области войск в феврале 1920 года.
К началу декабря 1917 года советская власть была установлена на всей территории Белоруссии, не оккупированной германскими войсками. В декабре был распущен Всебелорусский конгресс, созванный Белорусской радой, в январе - феврале 1918 года ликвидировано Довбор-Мусницкого выступление 1918 года. В феврале 1918 года большая часть территории Белоруссии была занята германскими войсками, которые поддержали провозглашение Белорусской Народной Республики. В ноябре 1918 года - начале января 1919 года РККА при поддержке белорусских партизан заняла Восточную Белоруссию и восстановила советскую власть (Западная Белоруссия осталась в составе Польши).
На большей части территории Украины при поддержке отрядов солдат, матросов и рабочих из Москвы, Петрограда и других городов советская власть была установлена к февралю 1918 года в борьбе со сторонниками как свергнутого Временного правительства, так и национальной Центральной рады. Однако она пала в результате подписания Брестского мира 1918 года и оккупации Украины австро-германскими войсками. С конца 1918 до осени 1920 года на территории Украины велась ожесточённая вооруженная борьба между различными военно-политическими силами, которая закончилась победой Красной Армии и утверждением советской власти.
На Юге России и на Северном Кавказе сопротивление установлению советской власти оказала часть донского (см. Каледина выступление 1917-1918 годов), кубанского (см. Кубанская рада) и терского казачества, а также горские народы (Терско-Дагестанское правительство); на Дону и Кубани сформировалась Добровольческая армия. Борьба большевиков привела к установлению в марте 1918 года советской власти на Дону (Донская советская республика), в Екатеринодаре (см. в статьях Кубано-Черноморская советская республика, Северо-Кавказская советская республика) и в Терской области (Терская советская республика), однако в течение апреля - августа 1918 года на большей части территории Юга России и Северного Кавказа она была свергнута и окончательно установлена после ожесточённой борьбы между РККА и Вооружёнными силами Юга России в начале 1920 года (в Крыму - в ноябре 1920 года в результате разгрома «Русской армии», в Дагестане - после подавления выступления отрядов Н. Гоцинского в мае 1921 года).
Обширные территории страны (Поволжье, Дон, Кубань и Северный Кавказ, Белоруссия, Центр. Россия и Сибирь) были охвачены крестьянскими восстаниями. Повстанцы нередко выступали под лозунгом «советы без коммунистов» (например, Западносибирское восстание 1921 года) или вообще распускали Советы и формировали Союзы трудового крестьянства в качестве органов местной власти (Тамбовское восстание 1920-1921 годов). Основные очаги восстаний были подавлены Красной Армией летом 1921 года, но отдельные крестьянские отряды продолжали сопротивление до 1923 года, стремясь воплотить в жизнь своё представление о советской власти. После того как советская власть на значительной территории страны была установлена при помощи войск, изменился сам её смысл. Из выборных органов низовой демократии образца 1917 года Советы превратились в часть централизованного административного аппарата, который контролировался, а нередко напрямую назначался из центра и служил проводни- ком правительственной политики.
Одержав победу в Гражданской войне 1917-1922 годов, большевики установили власть в форме Советов на большей части территории бывшей Российской империи (за исключением Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии) и приступили к реализации своей программы.
В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны, ликвидирован капитализм, построено социалистической общество. Она привела также к глобальным изменениям в системе международных отношений, способствовала развитию революционных процессов и национально-освободительного движения в мире.
Исторические источники:
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Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е издание. М., 1958-1965. Т. 1-55;
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Меньшевики в 1917 г. М., 1994-1996. Т. 1-3;
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Российские либералы: кадеты и октябристы: Документы, воспоминания, публицистика. М., 1996;
Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы 1900-1925 гг. / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2000-2001. Т. 1-3;
Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 г.: Протоколы и материалы заседаний. СПб., 2003;
Между двумя переворотами: Документальные свидетельства о событиях лета 1917 г. в Петрограде (по французским и российским архивным источникам) / Сост. С.С. Попова. М., 2010.
Смотри также статью Октябрьский переворот
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