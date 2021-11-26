ОМ

ВОМ (Аум, пранава (санскр. om, aum, pranava)) - в индийской культуре важнейший символ - священный слог (мантра), символизирующий всё сущее в единстве и нерасчленённости.

В буддизме используется в мантре «ом мани падма хум». Первоначально имел только звуковую форму, позднее стал также изображаться графически [в виде стилизованной комбинации линий, образующих элементы знаков письма деванагари (см. Индийское письмо)]. Начальный звук слога Ом образуется из дифтонга «ау». Конечный звук «м» сопровождается своеобразным гудением, которое обозначается на письме знаком назализации (точкой).

Тенденция считать определённые звуки, слоги (акшара) космотворческими энергиями развивалась в упанишадах, в тантризме и особенно в кашмирском шиваизме. Их называли биджа-мантрами - семенными мантрами. Эти мантры, как правило, встроены в цепочки микро- макрокосмических соответствий, где они коррелируют с богами, элементами Вселенной и частями тела, энергетическими центрами (смотри Чакра), чувственными способностями (смотри Индрии) и состояниями сознания человека. Ом является главной из этих мантр. Слог Ом, как правило, произносится в начале ритуала, а также в ходе его, чтобы исправить ошибки жрецов. Считается, что он обладает внутренней энергией, которая способна придать силу мантрам, произнесённым без должного внимания.

В упанишадах и в более поздней литературе представлены различные суждения о природе слога Ом: как о квинтэссенции ритуала, как о «свёрнутой» формуле всех ведийских текстов, как о символе всеохватывающего единства индивидуальной души и мирового духа (Атмана и Брахмана). В теистических религиях Индии Ом является первым творением Бога.

В «Мандукья-упанишаде» каждой составляющей части Ом ставится в соответствие состояние сознания (стхана): «а» символизирует бодрствующее состояние, «у» - сон со сновидениями (свапна), «м» - глубокий сон без сновидений (сушупти). Последний элемент (точка) отождествляется с неким неописуемым 4-м состоянием, называемым «турия» (буквально - четвёртое). Это состояние рассматривается как трансцендентный источник всех остальных, символ Абсолюта.

В индуизме Ом начал почитаться в своей письменной форме. Графические элементы, которые его образуют, подвергаются такой же символизации, как и звуковые. Обычно графему Ом разбивают на 3 кривые, полуокружность и точку, т. е. на 5 элементов. Нижняя большая кривая символизирует бодрствование, из неё вырастает задняя кривая, которая символизирует сон со сновидениями и обращённость сознания внутрь. Верхняя кривая означает глубокий сон без сновидений. Фигура из 3 кривых - это символ феноменального существования. Точка - 4-е состояние сознания; полуокружность, в которую она вписана, символизирует майю и отделяет точку от 3 нижних кривых. Именно майя препятствует реализации высшего состояния. Точка не должна касаться линии, поскольку высшее состояние не затронуто майей.

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