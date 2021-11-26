КЕРЕНСКОГО‒КРАСНОВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917

Керенского-Краснова выступление 1917 — военные действия отряда во главе с А. Ф. Керенским и П. Н. Красновым , направленные против установления Советской власти .

25 октября 1917, в разгар Октябрьской революции 1917 , председатель Временного правительства Керенский покинул Петроград в надежде получить военную поддержку на Северном фронте. Для помощи правительству были назначены силы III конного корпуса в составе 18 сотен под командованием П. Краснова. Командующий фронтом В. Черемисов под давлением армейских комитетов саботировал подавление большевиков. Керенскому и Краснову удалось получить для похода 700—1200 казаков. Однако к 29 октября у Краснова осталось 630 человек. Комиссаром отряда стал Б. Савинков .

27 октября отряд вошел в Гатчину, затем после небольшого боя — в Царское село и двинулся к Пулково. 29 октября в Петрограде произошло юнкеров выступление 1917. При этом и солдаты в Петрограде, и казаки митинговали и склонялись к нейтралитету, офицеры штаба Краснова симпатизировали Л.Г. Корнилову и не хотели воевать за Керенского. Просоветские силы держали оборону в Пулково под руководством В. А. Антонова-Овсеенко , П. Е. Дыбенко и начальника штаба П. Вальдена. 30 октября под Пулково произошел решающий бой. Красная гвардия была неопытна и неустойчива, но матросы выдержали атаки казаков и перешли в контрнаступление. Краснов отошел в Гатчину, положение его отряда, не получавшего поддержки со стороны фронта, оказалось безнадежным.

По инициативе казаков 31 октября в Гатчину для переговоров прибыл Дыбенко. Сторонники Керенского, присутствовавшие на переговорах казаков с Дыбенко, сообщили, что он уже договорился о выдаче Керенского. 1 ноября 1917 К. бежал. Краснов был арестован.

Лит.: Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993; Краснов П. Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции. Т. 1. М., 1991; Лутовинов И. С. Ликвидация мятежа Керенского — Краснова. М., 1965; Поликарпов В. Д. Пролог гражданской войны в России (октябрь 1917 — февраль 1918). М., 1976; Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1990; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.