АЛГАСОВ (наст. фамилия Бурдаков), Владимир Александрович

Один из лидеров партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов) (ПЛСР).

Учился на юридическом факультете Харьковского университета. С 1903 — член партии социалистов-революционеров (ПСР). В 1908 арестован, в 1909 выслан в Вологодскую губ. под гласный надзор полиции. В 1910 вернулся в Харьков. После Февральской революции 1917 — член исполкома Харьковского совета. Один из создателей организации левых эсеров на Украине. На I съезд советов РСД в июне избран членом ВЦИК (переизбран и на II съезде). 12.07. вместе с Б. Камковым и А. Колегаевым был исключен из ПСР за принадлежность к оргбюро левых эсеров (восстановлены с условием роспуска оргбюро). С сентябре 1917 — член Петроградского совета . Член Предпарламента . Член редколлегии журнала «Наш путь». 28.10 вошел в Центральное временное бюро левых эсеров, 29.10 — в Петроградский ВРК. На II съезде РСД решительно выступал за союз с большевиками. Один из организаторов и председатель заседаний I съезда ПЛСР (19–28.11.1917). Избран членом ЦК и бюро ЦК ПЛСР. 09.12.1917 вошел в Совет народных комиссаров — Нарком внутренних дел без портфеля, но с решающим голосом. Осуществлял связь СНК и ВЦИК с регионами, часто выезжая на места. Заведовал статистическим отделом НКВД, член коллегии Наркомюста, член следственной комиссии при Петросовете. 22.02.1918 возглавил Чрезвычайную комиссию по разгрузке Петрограда (затем члена Центральной комиссии Эвакуационной комиссии по разгрузке Петрограда). По решению ЦК ПЛСР в марте 1918 вышел из СНК, оставаясь сторонником союза с большевиками. На II съезде ПЛСР в апреля потерял место члена ЦК. После восстания левых эсеров в июле 1918 вышел из ПЛСР и вступил в РКП(б). Участник гражданской войны 1918–1922 , в 1919 — член исполкома Киевского совета. С 1920 — на преподавательской работе на Украине, с 1932 — в Москве. Депутат Моссовета. В феврале 1938 арестован, приговорен к смерти.

Автор статьи: А. В. Шубин.