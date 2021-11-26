ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Cоциально-политическая революция на территории бывшей Российской империи, начавшаяся свержением самодержавия в марте 1917 года.

Датировка завершения является дискуссионной. Революционные события продолжались до 1922 года, и завершение революции можно датировать образованием СССР и началом нового периода отечественной истории – истории СССР. В своем развитии Великая российская революция прошла ряд этапов, некоторые из которых традиционно также называются революциями:

Февральская революция 1917 года (23 февраля – 2 марта 1917 года);

Развитие революции в период Временного правительства (2 марта – 25 октября 1917 года);

Октябрьская революция и становление Советской власти (25 октября 1917 – май 1918 года);

Широкомасштабная гражданская война и интервенция (май 1918 – ноябрь 1920 года);

Попытки «третьей революции», завершение гражданской войны, интервенции и революции (осень 1920 года – 30 декабря 1922 года).

Причиной ВРР стал кризис перехода к индустриальному городскому обществу, который не был разрешен ни революцией 1905-1907 годов , ни столыпинскими реформами . Кризис включал аграрный , рабочий и национальный «вопросы», а также «вопрос о власти» - проблему неэффективности самодержавия. Первая мировая война 1914-1918 годов обострила социальные противоречия, существовавшие в Российской империи, особенно в городе, где уровень жизни рабочих падал из-за инфляции, дезорганизации транспорта, массовых увольнений.

Февральская революция

23 февраля 1917 года в Петрограде начались стачки и демонстрации, которые переросли в Февральскую революцию 1917 года. Войска стреляли по демонстрантом, но 27 февраля 1917 года гарнизон Петрограда восстал. Возникли Временный комитет государственной думы (ВКГД) и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов , а затем и другие Советы . Революция распространилась на другие города. Генералитет поддержал предложение ВКГД добиваться отречение царя Николая II, который оказался в Пскове. 2 марта 1917 года, оказавшись в изоляции, император отрекся от престола. ВКГД по соглашению с Петроградским Советом сформировал Временное правительство во главе с Г. Львовым. В это правительство вошел социалист А. Керенский .

Правительство взяло в свои руки всю полноту власти и приняло ряд мер, расширивших гражданские права. Но в Петрограде и на местах большое влияние приобрели Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов.

Из-за войны и революционных событий усиливался экономический кризис, ухудшавший и без того тяжелое положение трудящихся. Это порождало массовое отчаяние, стремление вырваться из сложившегося положения одним скачком, нереальные ожидания и в итоге - стремление к быстрым и решительным мерам, качественно изменяющим общество - социальный радикализм. Силой, которая взяла на себя консолидацию радикально настроенных солдатских и рабочих масс, стали большевики.

Особое значение для судеб революции имело возвращение в Россию 3 апреля 1917 года лидера большевиков В. Ленина , который, вопреки сопротивлению более умеренных лидеров большевизма, настоял на новом курсе – курсе на социалистическую революцию. Несмотря на сохранение значительного влияния в партии умеренных большевиков ( Л. Каменев , Н. Рыков и др.), на VII (апрельской) конференции большевиков победила линия Ленина. Это предопределило союз и последующее слияние большевиков с группой социал-демократов-межрайонцев, лидер которых Л. Троцкий придерживался той же, что и Ленин, концепции перерастания «буржуазной» революции в «социалистическую».

В Советах лидировали умеренные социалистические партии ( Партия социалистов-революционеров (эсеров, ПСР) и социал-демократы – меньшевики ). Социалисты искали компромисс между радикальными массами трудящихся и «цензовыми элементами» – состоятельной интеллигенцией и предпринимателями, без которых эффективное функционирование экономики представлялось сомнительным. Однако стремление социалистов консолидировать общество столкнулось с его растущей поляризацией. Подтвердив готовность России воевать до победы, министр иностранных дел, лидер конституционных демократов П. Милюков спровоцировал волнения и столкновения в Петрограде («Апрельский кризис» 20 – 21 апреля 1917 года ). Социалисты и широкие массы Петрограда надеялись на скорейший мир «вничью» без аннексий и контрибуций. Чтобы восстановить устойчивость правительства, либералам пришлось привлечь в него 5 мая 1917 года социалистов ( В. Чернов , М. Скобелев, И. Церетели , А. Пешехонов ). Однако либералы блокировали предложения части социалистов о проведении социальных реформ, способных несколько снизить напряжение в обществе. Правительство в большинстве своем выступало за отказ от социальных преобразований до созыва Учредительного собрания .

Авторитет правительства падал. В мае прошел Всероссийский съезд крестьянских советов, а в июне – Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов . Эти съезды опирались на миллионы активных граждан и могли стать «временным парламентом», что позволило бы придать новой власти дополнительную опору и начать социальные реформы. Идею создания социалистического советского правительства поддерживали большевики и часть эсеров и меньшевиков.

Правительство надеялось сплотить вокруг себя граждан страны с помощью успехов на фронте. 18 июня 1917 года было начато наступление российской армии под Калушем. Но русская армия уже потеряла свою боеспособность, наступление провалилось, и 6 июля 1917 года противник перешёл в контрнаступление.

3 – 4 июля 1917 года социально-политическая неустойчивость в Петрограде привела к июльскому кризису 1917 года , который закончился политическим поражением большевиков и левых социалистов. Ленину и некоторым другим лидерам большевиков пришлось уйти в подполье.

После поражения радикальных левых сил лидеры социалистов видели главную угрозу справа. Социалистические партии восстановили коалицию с либералами, на этот раз под руководством А. Керенского, возглавившего правительство 8 июля 1917 года.

Либеральные политические круги надеялись, опираясь на военную силу главнокомандующего Л. Корнилова , установить «твердый порядок» и решить вставшие перед страной проблемы путем милитаризации тыла и восстановления способности армии к наступлению. Государственное совещание ведущих политических сил не смогло остановить политическую поляризацию. 26 августа 1917 года начался конфликт между Л. Корниловым и А. Керенским. Выступление Корнилова закончилось его поражением 1 сентября 1917 года. Эти события вновь нарушили равновесие в системе власти. На Демократическом совещании левых и демократических сил в сентябре это обсуждение продолжилось, но премьер-министр Керенский вопреки позиции своей партии эсеров 26 сентября 1917 года создал коалицию с кадетами. Этим он ещё сильнее сузил политическую базу своего правительства, так как его уже не поддерживали ни кадеты, ни левое и центристское крылья социалистов, а Советы в условиях бездействия правительства пред лицом кризиса стали переходить под контроль большевиков.

Октябрьская революция

24 – 26 октября 1917 года произошел Октябрьский переворот, который привел к власти большевиков, заложил основы Советской власти, стал началом Октябрьской революции как этапа ВРР и начального этапа развития советского общества. В условиях переворота II Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов передал власть большевистскому Совету народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным, избрал Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), игравший роль временного представительского органа власти. Съезд принял первые декреты советской власти. Декрет о земле провозглашал передачу земли крестьянам без всякого выкупа, а Декрет о мире провозглашал готовность немедленно заключить мир без аннексий и контрибуций, для чего вступить в мирные переговоры с Германией и ее союзниками.

Сразу после Октябрьского переворота по всей России развернулась борьба сторонников и противников советской власти. А. Керенский еще предпринимал попытки отбить Петроград, но его поход завершился неудачей из-за низкой популярности премьера в войсках.

29 октября 1917 года Всероссийский Исполком профсоюза железнодорожников (Викжель) инициировал переговоры между враждующими сторонами в целях предотвращения гражданской войны и создания «однородного социалистического правительства». В результате сопротивления Ленина и правого крыла социалистов они закончились неудачей, после чего группа умеренных большевиков (Каменев, Зиновьев, Рыков и др.) вышла из СНК и ЦК РСДРП(б). Эскалация конфликта между массовыми партиями вылилась в скоротечную гражданскую войну в ноябре-декабре 1917 года, в которой победили большевики и поддержавшие их левые эсеры , другие радикалы в Советах. В феврале 1918 года потерпело поражение выступление против советской власти на Дону под руководством атамана А. Каледина. Созданная в ноябре Добровольческая армия во главе с Корниловым отступила в степи. Победой большевиков закончилась вооружённая борьба в Москве и ряде других крупных городов, однако локальные боевые действия против Советской власти продолжались весной 1918 года.

У большевиков не было достаточных связей с крестьянским большинством страны. Обеспечить «союз рабочего класса и крестьянства» мог союз большевиков и партии левых эсеров (ПЛСР), отколовшихся от ПСР после Октябрьского переворота. С помощью левых эсеров большевикам удалось получить поддержку части крестьянских Советов. На базе Советов, руководимых большевиками и левыми эсерами, 10 декабря 1917 года был создан объединенный рабоче-крестьянский ВЦИК. Коалиция большевиков и одной из социалистических партий придала диктатуре форму союза пролетариата и крестьянства. 9 декабря 1917 года левые эсеры вошли в правительство в качестве младших партнеров. Угрозу для власти ВЦИК и СНК составляло Учредительное собрание 1918 года, но оно было распущено 6 января 1918 года.

В ходе Октябрьской революции был введен рабочий контроль на производстве, была проведена национализация банков, создан крупный государственный сектор экономики, управляемый Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ). Благодаря начатой в январе 1918 году по закону о социализации земли передаче земли в руки крестьян вырос авторитет Советской власти в деревне. Однако принципы раздела были непродуманными, что вызвало обострение социальной напряженности на селе.

Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б) - как с марта 1918 года стала называться большевистская партия, стремилась восстановить целостность социального организма на нерыночной основе, опосредовав государством хозяйственные и социальные связи. Это обусловило невиданный даже для царской России рост бюрократии. Технократия и бюрократия стали новой правящей элитой общества, сменившей аристократию и буржуазию.

Октябрьская революция как начало преобразований, направленных на достижение социализма, стала не только этапом в развитии Российской революции 1917-1922 годов, но и важным поворотом в развитии мировых процессов. В 1917 – начале 1918 года её значение определялось выдвижением большевиками инициативы по немедленному заключению демократического мира без аннексий и контрибуций, с правом наций на самоопределение. Однако в реальности Брестский мир 1918 года привел к существенному сокращению территории России. Это усугубляло продовольственную проблему и еще сильнее обостряло отношения горожан и крестьянства. Левые эсеры вышли из правительства и развернули агитационную кампанию против большевиков в Советах. Капитуляция перед Германией настроила против большевиков миллионы людей независимо от их социального происхождения.

Гражданская война и интервенция

В марте 1918 года страны Антанты начали интервенцию в России, стремясь снизить возможные издержки, связанные с ее выходом из войны. В 1918-1922 годах наиболее активное участие в интервенции приняли Великобритания, Франция, США и Япония.

После начала революции в Германии в ноябре 1918 года Россия денонсировала Брестский мир. При любой возможности большевики пытались оказать военную поддержку очагам социалистических выступлений в Европе и националистическим антиимпериалистическим выступлениям в Азии. Но в середине 1918 года большевики все еще не могли справиться с острыми внутренними проблемами.

После заключения Брестского мира тяжесть продовольственной диктатуры ложилась на крестьян Поволжья, Северного Кавказа и Сибири. 13 мая 1918 года был принят декрет «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию», известный как Декрет о продовольственной диктатуре . В июне 1918 года были созданы комитеты бедноты (комбеды), которые стали опорой политики большевиков на селе. Советы, сопротивлявшиеся этой политике, распускались. Росла социальная напряжённость в деревне.

В этой ситуации произошло выступление чехословацкого корпуса , что, наряду с выступлением казачества на Дону, привело в мае 1918 года к началу широкомасштабной гражданской войны между красными, белыми и повстанческими движениями 1918-1922 года, действующими как против красных, так и против белых (например, Махновское движение ). Развернулся красный , белый и повстанческий террор.

С началом гражданской войны в Советских республиках сформировалась система, получившая позднее название «военный коммунизм ». Была национализирована промышленность, торговля заменялась государственным распределением.

В ходе выступления левых эсеров 5 – 7 июля 1918 года они были разгромлены и потеряли позиции в Советах.

На территории, занятой противниками Советской республики в Поволжье, первоначально власть перешла к Комитету членов Учредительного собрания (Комуч), состоявшему из эсеров. Происходил процесс перехода к авторитарному режиму. Милитаризация жизни, рост влияния офицерства, усиление правых социально-политических группировок привели к передаче власти от социалистического Комуча к Уфимской директории – либерально-социалистической коалиции, подобной Временному правительству. В ночь на 18 ноября 1918 года военные свергли и ее, передав власть адмиралу А. Колчаку . Эта диктатура была поддержана кадетами. В качестве верховного правителя Колчака признал А. Деникин . Другой центр белого движения возник на Дону и Северном Кавказе. В январе 1919 года Добровольческая армия и казачество объединились в Вооруженные силы юга России под командованием Деникина. Сильные группировки белых действовали против Петрограда (с июня 1919 года под командованием Н. Юденича ) и на севере России (с мая 1919 г. под командованием Е. Миллера ).

Значительную роль в борьбе с большевизмом играли также национальные движения, но их задачи были территориально ограниченными. Брестский мир и Гражданская война привели к распаду России как единого государства. На пространстве бывшей Российской империи образовалось несколько советских республик, контролируемых из Москвы через структуры РКП(б), а также независимые от Советской власти государства: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

Режим «военного коммунизма», существовавший в России в 1918-1921 годы, воспринимался большевиками как прямая дорога к коммунизму. Эта политика сосредоточила в руках руководства РКП(б) ресурсы, необходимые для ведения войны. В 1919 году войска Деникина и Колчака опасно приблизились к Москве. Но в ходе ожесточенных сражений к концу года основные силы белых были разгромлены, несмотря на помощь оружием и снаряжением из-за рубежа, а также прямое военное вмешательство иностранных государств в некоторых районах бывшей Российской империи. «Белое» движение продолжало войну, но в ноябре 1920 года войска под командованием П. Врангеля были разгромлены в Крыму, а 25 октября 1922 года «белые» оставили Владивосток. В России победила большевистская альтернатива. Поражение белых было предопределено прежде всего их элитаризмом, социальным реваншизмом, пугавшим массы, и великодержавными лозунгами, мобилизовавшими на борьбу с ними национальные меньшинства России, а также опасениями крестьянства потерять землю в случае победы «генералов». Отбросив демократическую и социально-ориентированную программу социалистов, «белые» в глазах большинства населения не имели существенных преимуществ в сравнении с большевиками. Выступая за «порядок», белые генералы не могли остановить грабежи, практиковали массовые произвольные аресты и казни. В этих условиях красные казались значительным массам населения все же «меньшим злом».

Завершающий этап революции

Победа над армиями Деникина, Юденича, Врангеля, Колчака и т.д. лишала смысла состояние «единого военного лагеря». В РКП(б) развернулась дискуссия о профсоюзах . В то же время на территории России и Украины усилились повстанческие движения, в которые были вовлечены сотни тысяч человек (см. Антоновское восстание 1920-1921 годов , Западно-сибирское восстание 1921 года, Махновское движение ). Восставшие выдвигали требования прекращения продразверстки, свободы торговли, ликвидации большевистской диктатуры. Усиливались рабочие волнения. Кульминацией этой фазы революции стало Кронштадтское восстание 1921 года . Х съезд РКП(б) в марте 1921 года принял решение о переходе к Новой экономической политике (НЭП) и запрещении в партии фракций и группировок. С введением НЭП попытка немедленного перехода к коммунизму завершилась.

К 1922 году определилась победа коммунистов (большевиков) в Российской революции. Но итоги революции были обусловлены не только их политикой, но и сопротивлением коммунистической политике широких народных масс. Большевикам пришлось пойти на уступки крестьянскому большинству страны, но они носили исключительно экономический характер. Вся полнота политической власти и «командные высоты» экономики оставались в руках руководства РКП(б), что давало ему возможность в любое время возобновить политику, близкую к «военному коммунизму». Лидеры большевизма рассматривали НЭП в качестве кратковременного отступления, передышки.

Несмотря на неустойчивость и временность системы НЭПа, он закрепил важнейший социально-экономический итог революции - крестьянство получило землю в полное распоряжение, что в 1922 году было закреплено советским законодательством. Была создана относительно устойчивая социально-экономическая модель, ориентированная на дальнейшую индустриальную модернизацию. Политический режим обеспечивал высокую вертикальную мобильность. С образованием СССР были закреплены права народов на развитие своей культуры постольку, поскольку это не мешает решать другие задачи коммунистического режима. В связи с тем, что основные задачи революции получили то или иное решение, можно говорить о завершении Великой Российской революции к 30 декабря 1922 года, когда началась история нового государства – СССР.