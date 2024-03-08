ТЕРЕЩЕНКО, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Терéщенко, Михаил Иванович (18[30].03.1886, Киев — 01.04.1956, Монако) — российский политический деятель, крупный землевладелец и предприниматель-сахарозаводчик. Родился в семье крупных сахарозаводчиков и землевладельцев Киевской губернии. Учился в Лейпцигском университете, затем сдал экстерном экзамены по курсу юридического факультета Московского университета. С февраля 1911 по август 1912 — чиновник особых поручений при Дирекции императорских театров. Член IV Государственной думы в Российской империи ; беспартийный, примыкал к прогрессистам. Камер-юнкер. Владелец издательства «Сирин». Масон. После начала Первой мировой вой­ны работал в организациях Красного креста, с июля 1915 возглавлял Киевский военно-промышленный комитет , был избран товарищем председателя Центрального военно-промышленного комитета. С 1916 участвовал в обсуждениях возможности свержения самодержавия с А. И. Гучковым и его сторонниками. Со 2[15] марта 1917 — министр финансов в первом составе Временного правительства 1917 . 5[18] мая назначен министром иностранных дел. Выступал в поддержку выполнения Россией союзнических обязательств в Первой мировой вой­не. 1[14] сентября стал членом Директории 1917 , 5[18] сентября — заместителем министра-председателя. С 25 сентября [8 октября] вновь во главе внешнеполитического ведомства. В ходе Октябрьского переворота 1917 вместе с другими министрами был арестован в Зимнем дворце, находился в заключении в Петропавловской крепости. Весной 1918 был освобожден, эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, затем жил во Франции и Англии. Поддерживал Белое движение и иностранную интервенцию против Советской России. С 1921 был членом Торгово-промышленного и финансового комитета. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей, был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Был благотворителем, создавал приюты для обездоленных эмигрантов и помогал в их обустройстве.

Лит. : Набоков В. Д. Временное правительство и большевистский переворот. London, 1988; Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917. Дневник и воспоминания. М., 2001; Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993. В. И. Плотников.