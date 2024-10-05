ШИНГАРЁВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Шингарёв, Андрей Иванович (18[30]. 08.1869, с. Боровое, Воронежская губ. — 07[20].01.1918, Петроград) — общественный, политический и государственный деятель, врач и публицист. Мать — дворянка, отец — из мещан. Окончил физико-математический (1891) и медицинский (1894) факультеты Московского университета (см. Университеты в России ). Работал в Воронежской губернии как вольнопрактикующий врач (1895–1897), затем как земский врач (1898–1903), потом — заведующий санитарным отделением Воронежской земской губернской управы (1903–1906). В эти годы активно публиковался как в местной прессе («Воронежское слово»), так и в центральных изданиях («Речь», «Русская мысль»). В своих статьях призывал к немедленной широкой «переоценке ценностей», критиковал «существующий всевластный бюрократизм», предсказывая, что если ситуация не изменится, то неминуемы «грядущие потрясения». С 1905 — член партии кадетов (см. Конституционно-демократическая партия ), был депутатом Государственной думы II–IV созывов, товарищ председателя думской фракции. Являлся одним из главных ораторов фракции по экономическим вопросам, а также автором аграрной программы кадетов. В 1915–1917 — председатель военно-морской комиссии Думы. Одновременно был гласным Санкт-Петербургской городской думы (1912–1917) и лидером ее кадетской фракции.

Во время Февральской революции 1917 возглавил Продовольственную комиссию. Со 2[15] марта по 5[18] мая 1917 был министром земледелия Временного правительства , инициировав на этом посту указ о хлебной монополии. С 5[18] мая по 2[15] июля того же года был министром финансов, проведя резкое повышение ставки подоходного налога. Вышел из Временного правительства в знак протеста партии кадетов против готовившегося соглашения с Центральной Радой . Был кандидатом в члены Учредительного собрания , но избран в итоге так и не был. В день предполагавшегося открытия заседания Учредительного собрания был арестован большевиками и посажен в Петропавловскую крепость, как один из лидеров «партии врагов народа». 6[19] января 1918 переведен из-за ухудшения здоровья в Мариинскую тюремную больницу, где на следующий день убит солдатами караула вместе с однопартийцем, видным правоведом Ф. Ф. Кокошкиным.

Соч .: Вымирающая деревня: Опыт санитарно-экономического исследования двух селений Воронежского уезда. СПб., 1907; Как это было. Дневник А. И. Шингарёва. Петропавловская крепость. 27.11.1917 г. — 05.01.1918 г. М., 1918.

Лит .: Хрущов А. Г. Андрей Иванович Шингарёв: его жизнь и деятельность. М., 1918; Тюков Н. А. Андрей Иванович Шингарёв // Вопросы истории. 1995. № 5/6; Куприянов В. В. Из прошлого земской медицины: Судьба земского врача А. И. Шингарёва. М., 1996. Н. А. Могилевский .