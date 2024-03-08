САВИНКОВ, БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Сáвинков, Борис Викторович (19[31].01.1879, Харьков — 07.05.1925, Москва) — российский политический деятель, один из лидеров социалистов-революционеров (эсеров).

В 1898 вошел в социал-демократическую группу «Рабочее знамя». В 1899 исключен из Петербургского университета (см. Университеты в России ) за участие в студенческих беспорядках. Эволюционировал от экономизма к поддержке опыта «Народной воли» (в том числе, под влиянием В. И. Чернова и Е. К. Брешко-Брешковской ).

В 1903 вступил в партию эсеров (ПСР), став заместителем руководителя ее Боевой организации. Участвовал в организации убийства В. К. Плеве , бывшего московского генерал-губернатора — великого князя Сергея Александровича и других актах организации. Член ЦК ПСР в 1905–1909. В 1906 арестован, приговорен к смертной казни, совершил дерзкий побег в Румынию. Автор книг «Воспоминания террориста» (1909), повести «Конь бледный» (1909), романа «То, чего не было» (1914). После разоблачения Е. Ф. Азефа отошел от работы в ПСР. С 1911 жил во Франции.

После начала Первой мировой вой­ны 1914–1918 «оборонец», вступил добровольцем во французскую армию, писал военные корреспонденции с фронта. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию, находился на правом фланге социалистов. Стал комиссаром армии Юго-Западного фронта, с 18[31] июля был управляющим военным министерством при военном министре А. Ф. Керенском . В августе пытался примирить Л. Г. Корнилова и Керенского. После начала выступления Корнилова (См. Корнилова выступление ) С. выступил против генерала. 27 августа [9 сентября] назначен военным губернатором столицы и командующим вой­сками Петроградского военного округа. 30 августа [12 сентября] подал прошение об отставке и был освобожден от всех должностей. В октябре исключен из рядов ПСР.

Был избран в Предпарламент. Участвовал в выступлении Керенского-Краснова (см. Керенского–Краснова выступление ) , затем бежал на Дон, участвовал в создании Добровольческой армии . В 1918 создал « Союз защиты Родины и свободы» , который организовал Ярославское восстание 1918 и выступления в Рыбинске и Муроме. После их подавления С. воевал на восточном фронте, затем с военной миссией был направлен Н. Авксентьевым во Францию. Поддерживал связи с А. В. Колчаком и А. И. Деникиным . При покровительстве Ю. Пилсудского создал в Варшаве Русский политический комитет и пытался формировать там белую армию. Осенью 1920 лично участвовал во вторжении отрядов С. Н. Булак-Балаховича на советскую территорию. Издавал газету «За свободу». Создал Народный союз защиты Родины и свободы. Автор повести «Конь вороной» (1923).

В августе 1924 нелегально приехал в СССР по линии операции ОГПУ «Синдикат-2», был арестован, заявил о своем раскаянии, признав поражение в борьбе против советской власти. 29 августа приговорен к смертной казни, замененной тюремным заключением. По официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

Соч. : Избранное. Л., 1990; То, чего не было. М., 1990; Записки террориста. М., 2002.

Ист. : Борис Савинков на Лубянке: Документы. М., 2001.

Лит. : Дело Савинкова. Л., 1924; Прайсман Л. Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Морозов К. Н. Борис Савинков: опыт научной биографии. М., 2022. А. В. Шубин.