ПРОКОПОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПРОКОПОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский экономист, политический и общественный деятель.

Дво­ря­нин . С 1889 года учил­ся в Пет­ров­ской сельскохозяйственной ака­де­мии, от­чис­лен из неё в 1890 году, не­на­дол­го аре­сто­ван по по­до­зре­нию в при­над­леж­но­сти к со­ци­аль­но-ре­во­люционной пар­тии.

В 1896-1899 годы - в Бель­гии и Швей­ца­рии. Всту­пил в Со­юз русских со­ци­ал-де­мо­кра­тов за гра­ни­цей, вско­ре вы­шел из не­го. В 1898 году в Бель­гии по­свя­щён в ма­со­ны . С 1904 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Член со­ве­та Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния.

Ак­тив­ный уча­ст­ник Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. В 1905 году из­бран член ЦК пар­тии ка­де­тов, из ко­то­рой вско­ре вы­шел. В даль­ней­шем на­зы­вал се­бя «не­фрак­ци­он­ным со­циа­ли­стом», по аген­тур­ным дан­ным, при­мы­кал к мень­ше­ви­кам. В 1905-1909 че­ты­ре раза под­вер­гал­ся крат­ко­временным аре­стам. Ре­дак­тор журнала «Без за­гла­вия» (1906 год, вме­сте с же­ной Е.Д. Кус­ко­вой ). Председатель ста­ти­сти­ко-эко­но­мического. от­де­ле­ния ВЭО (1907-1910 годы). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те От­де­ла со­дей­ст­вия тру­ду Русского тех­нического общества (РТО), в 1908 году ру­ко­во­дил ис­сле­до­ва­ни­ем бюд­же­тов ра­бо­чих Санкт-Пе­тер­бур­га (пер­вая ра­бо­та та­ко­го ро­да в Рос­сии). Для влия­ния на дея­тель­ность ВЭО и РТО соз­дал ма­сон­скую «ло­жу Про­ко­по­ви­ча». Член Московского центрального бю­ро профессор сою­зов (1909-1910 годы).

Один из тео­ре­ти­ков и круп­ных дея­те­лей российской коо­пе­ра­ции. Председатель 3-го от­де­ла Санкт-Пе­тербургского от­де­ле­ния Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (с 1908 года), ко­то­рый за­ни­мал­ся раз­ви­ти­ем по­тре­би­тель­ской коо­пе­ра­ции. Де­ле­гат все­российских. коо­пе­ра­тив­ных съез­дов (Мо­ск­ва, 1908 год; Санкт-Пе­тер­бург, 1912 год; Ки­ев, 1913 год), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке еди­но­го за­ко­на о всех ви­дах коо­пе­ра­тив­ных уч­ре­ж­де­ний. Ав­тор ис­сле­до­ва­ния «Коо­пе­ра­тив­ное дви­же­ние в Рос­сии. Его тео­рия и прак­ти­ка» (1913 год, второе издание: 1918 года; в 1913 году за эту ра­бо­ту по­лу­чил в Берн­ском ун-те учё­ную сте­пень док­то­ра фи­ло­со­фии). В 1915 году уча­ст­во­вал в по­пыт­ке соз­дать об­ще­коо­пе­ра­тив­ный ор­ган - Центральный коо­пе­ра­тив­ный комитет (то­ва­рищ пред­се­да­те­ля), в том же го­ду ко­ми­тет был за­крыт вла­стя­ми. Ини­циа­тор соз­да­ния по­тре­би­тель­ско­го общества «Коо­пе­ра­ция» в Мо­ск­ве (1916 год). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года председатель прав­ле­ния со­ве­та Все­российских коо­пе­ра­тив­ных съез­дов (центр коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния в стра­не, об­ра­зо­ван­ный на съез­де в Мо­ск­ве в мар­те/апреле 1917 года).

За­мес­ти­тель председатель Главного эко­но­мического комитета и Эко­но­мического со­ве­та при Временном пра­ви­тель­ст­ве (с ию­ля 1917 года). Министр тор­гов­ли и промышленности [24 июля (6 августа) – 25 сентября (8 октября) 1917 годов], министр про­до­воль­ст­вия [с 25 сентября (8 октября) 1917 года] во Временном пра­ви­тель­ст­ве . Сто­рон­ник ак­тив­но­го государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния про­до­вольственного рын­ка и удер­жа­ния твёр­дых цен на важ­ней­шие про­дук­ты, не­смот­ря на ин­фля­цию.

Во вре­мя со­бы­тий Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Пет­ро­гра­де аре­сто­ван боль­ше­ви­ка­ми вме­сте с другими чле­на­ми Временного пра­витель­ст­ва, по­сле до­про­са ос­во­бо­ж­дён. Уча­ст­ник под­поль­ных за­се­да­ний Временного пра­ви­тель­ст­ва, в но­яб­ре из­бран его пред­се­да­те­лем на вре­мя от­сут­ст­вия А.Ф. Ке­рен­ско­го ; 16 (29) ноября 1917 года вме­сте с П.Н. Ма­лян­то­ви­чем под­пи­сал по­ста­нов­ле­ние о со­зы­ве 28 ноября (11 декабря) 1917 года Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. Член Ко­ми­те­та спа­се­ния Ро­ди­ны и ре­во­лю­ции, а за­тем Сою­за воз­ро­ж­де­ния Рос­сии (март - май 1918 года).

Пре­по­да­вал в 1-м МГУ (1918-1921 годы, де­кан факультета об­щественных на­ук в 1919-1920 годах), Пет­ров­ской сельскохозяйственной ака­де­мии (в 1920 году профессор ка­фед­ры ис­то­рии хозяй­ст­ва).

В 1921 году один из ор­га­ни­за­то­ров об­ще­ст­вен­но­го Все­российского комитета по­мо­щи го­ло­даю­щим (Пом­гол), в том же го­ду вме­сте с другими чле­на­ми ко­ми­те­та по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти аре­сто­ван, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, ко­то­рая за­ме­не­на бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву Ф. Нан­се­на и Г. Гу­ве­ра ссыл­кой в Во­ло­гду (за­тем в город Ка­шин Твер­ской губернии). В 1922 году вме­сте с Е.Д. Кус­ко­вой вы­слан из СССР, жил в Бер­ли­не, Пра­ге (с 1924 года), Же­не­ве (с 1939 года).

В 1922-1923 году при под­держ­ке П.Н. Ми­лю­ко­ва пы­тал­ся соз­дать Рес­пуб­ли­кан­ско-де­мо­кра­тический со­юз, позд­нее от по­ли­тической дея­тель­но­сти ото­шёл.

Один из ор­га­ни­за­то­ров и пре­по­да­ва­тель (1923-1924 годы) Русского на­учного института в Бер­ли­не. Ор­га­ни­за­тор на­учного цен­тра по изу­че­нию народного хо­зяй­ст­ва Советской Рос­сии - Эко­но­мического ка­би­не­та (на­хо­дил­ся в 1922-1924 годы в Бер­ли­не, в 1924-1938 годы в Пра­ге, где ра­бо­тал при под­держ­ке Праж­ско­го Зем­го­ра и пра­ви­тель­ст­ва Че­хо­сло­ва­кии). Прокопович ру­ко­во­дил им (1922-1924 годы), соз­дал биб­лио­те­ку комитета (позд­нее пе­ре­да­на Русскому загра­нич­но­му ис­то­рическому ар­хи­ву), ре­дак­ти­ро­вал «Бюл­ле­тень Эко­но­ми­че­ско­го ка­би­не­та» (Бер­лин, 1922-1923 годы, Пра­га, 1924-1938 годы), «Эко­но­ми­че­ский вест­ник» (сборник 1-4, Бер­лин, 1923-1924 годы), журнал «Рус­ский эко­но­ми­че­ский сбор­ник» (Пра­га, 1926-1928 годы). В 1939 году пе­ре­ехал в Швей­ца­рию, где до 1942 года про­дол­жал вы­пус­кать бюл­ле­тень, по­свя­щён­ный советской эко­но­ми­ке.

Ав­тор фун­даментальных ис­сле­до­ва­ний «На­род­ный до­ход за­пад­но-ев­ро­пей­ских стран» (1930 год), а так­же «На­род­ное хо­зяй­ст­во СССР» (тома 1-2, Нью-Йорк, 1952 год), ос­но­ван­но­го на тща­тель­ном кри­тическом ана­ли­зе советской ста­ти­сти­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)