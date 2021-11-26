ПРОКОПОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПРОКОПОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский экономист, политический и общественный деятель.
Дворянин. С 1889 года учился в Петровской сельскохозяйственной академии, отчислен из неё в 1890 году, ненадолго арестован по подозрению в принадлежности к социально-революционной партии.
В 1896-1899 годы - в Бельгии и Швейцарии. Вступил в Союз русских социал-демократов за границей, вскоре вышел из него. В 1898 году в Бельгии посвящён в масоны. С 1904 года жил в Санкт-Петербурге. Член совета Союза освобождения.
Активный участник Революции 1905-1907 годов. В 1905 году избран член ЦК партии кадетов, из которой вскоре вышел. В дальнейшем называл себя «нефракционным социалистом», по агентурным данным, примыкал к меньшевикам. В 1905-1909 четыре раза подвергался кратковременным арестам. Редактор журнала «Без заглавия» (1906 год, вместе с женой Е.Д. Кусковой). Председатель статистико-экономического. отделения ВЭО (1907-1910 годы). Участвовал в работе Отдела содействия труду Русского технического общества (РТО), в 1908 году руководил исследованием бюджетов рабочих Санкт-Петербурга (первая работа такого рода в России). Для влияния на деятельность ВЭО и РТО создал масонскую «ложу Прокоповича». Член Московского центрального бюро профессор союзов (1909-1910 годы).
Один из теоретиков и крупных деятелей российской кооперации. Председатель 3-го отдела Санкт-Петербургского отделения Московского общества сельского хозяйства (с 1908 года), который занимался развитием потребительской кооперации. Делегат всероссийских. кооперативных съездов (Москва, 1908 год; Санкт-Петербург, 1912 год; Киев, 1913 год), участвовал в разработке единого закона о всех видах кооперативных учреждений. Автор исследования «Кооперативное движение в России. Его теория и практика» (1913 год, второе издание: 1918 года; в 1913 году за эту работу получил в Бернском ун-те учёную степень доктора философии). В 1915 году участвовал в попытке создать общекооперативный орган - Центральный кооперативный комитет (товарищ председателя), в том же году комитет был закрыт властями. Инициатор создания потребительского общества «Кооперация» в Москве (1916 год). После Февральской революции 1917 года председатель правления совета Всероссийских кооперативных съездов (центр кооперативного движения в стране, образованный на съезде в Москве в марте/апреле 1917 года).
Заместитель председатель Главного экономического комитета и Экономического совета при Временном правительстве (с июля 1917 года). Министр торговли и промышленности [24 июля (6 августа) – 25 сентября (8 октября) 1917 годов], министр продовольствия [с 25 сентября (8 октября) 1917 года] во Временном правительстве. Сторонник активного государственного регулирования продовольственного рынка и удержания твёрдых цен на важнейшие продукты, несмотря на инфляцию.
Во время событий Октябрьской революции 1917 года в Петрограде арестован большевиками вместе с другими членами Временного правительства, после допроса освобождён. Участник подпольных заседаний Временного правительства, в ноябре избран его председателем на время отсутствия А.Ф. Керенского; 16 (29) ноября 1917 года вместе с П.Н. Малянтовичем подписал постановление о созыве 28 ноября (11 декабря) 1917 года Учредительного собрания. Член Комитета спасения Родины и революции, а затем Союза возрождения России (март - май 1918 года).
Преподавал в 1-м МГУ (1918-1921 годы, декан факультета общественных наук в 1919-1920 годах), Петровской сельскохозяйственной академии (в 1920 году профессор кафедры истории хозяйства).
В 1921 году один из организаторов общественного Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгол), в том же году вместе с другими членами комитета по обвинению в контрреволюционной деятельности арестован, приговорён к смертной казни, которая заменена благодаря заступничеству Ф. Нансена и Г. Гувера ссылкой в Вологду (затем в город Кашин Тверской губернии). В 1922 году вместе с Е.Д. Кусковой выслан из СССР, жил в Берлине, Праге (с 1924 года), Женеве (с 1939 года).
В 1922-1923 году при поддержке П.Н. Милюкова пытался создать Республиканско-демократический союз, позднее от политической деятельности отошёл.
Один из организаторов и преподаватель (1923-1924 годы) Русского научного института в Берлине. Организатор научного центра по изучению народного хозяйства Советской России - Экономического кабинета (находился в 1922-1924 годы в Берлине, в 1924-1938 годы в Праге, где работал при поддержке Пражского Земгора и правительства Чехословакии). Прокопович руководил им (1922-1924 годы), создал библиотеку комитета (позднее передана Русскому заграничному историческому архиву), редактировал «Бюллетень Экономического кабинета» (Берлин, 1922-1923 годы, Прага, 1924-1938 годы), «Экономический вестник» (сборник 1-4, Берлин, 1923-1924 годы), журнал «Русский экономический сборник» (Прага, 1926-1928 годы). В 1939 году переехал в Швейцарию, где до 1942 года продолжал выпускать бюллетень, посвящённый советской экономике.
Автор фундаментальных исследований «Народный доход западно-европейских стран» (1930 год), а также «Народное хозяйство СССР» (тома 1-2, Нью-Йорк, 1952 год), основанного на тщательном критическом анализе советской статистики.