Помéстный (Свящéнный) собóр Правослáвной российской цéркви

Помéстный (Свящéнный) собóр Правослáвной российской цéркви (ПРЦ) 1917–1918 — первый с XVII в. поместный собор ПРЦ. Открылся 1[28] августа в Успенском соборе Кремля и проходил в три сессии: до 9[22] декабря 1917, 20 января [2 февраля] — 20 апреля и 2 июля — 20 сентября 1918. В его состав входили 564 члена, в том числе 299 мирян. Подготовка к созыву Собора велась с 1906, он стал возможен после Февральской революции 1917 . 28 октября [10 ноября] — 7[20] декабря после дискуссии на П. (С.) с. было решено, что управление церковными делами принадлежит Патриарху совместно со Священным Синодом и Высшим церковным советом, а высшая власть в Церкви принадлежит П. (С.) с., который собирается периодически. 5[18] ноября жребием в Патриархи был избран Тихон (Беллавин). Собор выступил за независимость Церкви в принятии решений от государственной власти, но за придание юридической силы ее решениям, поскольку ими не нарушаются государственные законы, за согласование государством с Церковью касающихся ее законов, за признание церковного венчания законной формой заключения брака. 25–27 января [7–9 февраля] 1918 Собор выступил против Декрета Совета народных комиссаров об отделении Церкви от государства, а затем с критикой начавшихся гонений на Церковь. Собор также определил положение единоверческих приходов в Церкви и принял приходской устав.

Ист .: Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. В 11 т. М., 1994–2000; Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. М., 2012 (продолжающееся издание).

Лит. : Беглов А. Л. От соборного Определения — к Декрету СНК. К вопросу о генезисе государственно-­церковных отношений советского периода // Альфа и Омега. 2007. № 1(48). С. 146–170; Герулайтис Н. А. Восстановление патриаршества в России // Элиты и лидеры: традиционализм и новаторство. М., 2007; Дестивель И. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. и принцип соборности. М., 2008; Дело великого строительства церковного: Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. М., 2009. А. В. Шубин .