ХОРВАТ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Дмитрий Леонидович родился 25 июля 1858 г. в г. Кременчуг. Его предки – потомственные дворяне Херсонской губернии. Отец – Леонид Николаевич Хорват был мировым судьей; мать – баронесса Мария Пилар фон Пильхау.

С 1875 г. обучался в Николаевском инженерном училище. С 1878 г. – подпоручик Саперного лейб-гвардии батальона.

Участник Русско-турецкой войны 1877 − 1878 гг. Занимался инженерными работами.

С 1881 г. – слушатель младшего класса Николаевской инженерной академии. После двух лет обучения ушел по семейным обстоятельствам, возвратился в батальон и начал преподавать.

Военная служба

С 1885 г. – поручик. Отправлен на сооружение Закаспийской военной железной дороги. Исполнял там должность чиновника по особым поручениям при генерале М.Н. Анненкове. Однако Х. был еще и десятником, путевым мастером, помощником машиниста паровоза.

После завершения строительства железнодорожной полосы до г. Самарканда в 1889 г. Х. возглавил дистанцию по эксплуатации Самаркандского участка дороги, повышен до штабс-капитана.

С 1894 г. – капитан. На следующий год переведен в Уссурийский край, где занимался строительством Уссурийской железной дороги. Исполнял должность руководителя 1-го Уссурийского батальона. С 1896 г. – руководитель Южно-Уссурийской железной дороги.

С 1898 г. – полковник. В 1899 г. заведовал Закаспийской железной дорогой. В 1902 г. Х. предложили возглавить стройку Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Вплоть до 1918 г. он сначала заведовал сооружением, затем был начальником этой железной дороги.

С 1904 г. – генерал-майор, с 1911 г. – генерал-лейтенант.

Революции и XX век

После февраля 1917 г. был комиссаром Временного правительства на КВЖД.

С 10 июля 1918 г. – Временный правитель на Дальнем Востоке (до 13 сентября). Затем официально признал Сибирское правительство. Продолжал занимать должность Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке. В его подчинении находились войска и флот региона. С осени 1919 г. жил в Харбине, продолжая управлять КВЖД и всей полосой отчуждения.

Эмиграция

В 1920 г. оставил дела и перебрался в Пекин. С 1921 г. был советником общества КВЖД в Пекине. С 1924 г. возглавлял отдел Русского общевоинского союза в Китае. Официально признанный глава русской эмиграции на Дальнем Востоке.

Умер Х. 16 мая 1937 г. в Пекине.

Семья

Супруга – Камилла Альбертовна Бенуа. Дети: Дмитрий, Евдокия.