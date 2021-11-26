ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Первый этап революции 1917 года в России, происходивший в начале марта (по Юлианскому календарю – в конце февраля – начале марта). Началась с массовых антиправительственных выступлений петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона, а в результате привела к упразднению монархии в России и установлению власти Временного правительства. В советской исторической науке характеризовалась как «буржуазная».

Россия накануне революции

Из всех великих держав Европы, участвовавших в Первой мировой войне, Россия вступила в неё наиболее слабой в экономическом отношении. Тогда, в августе 1914 года, в Петрограде считали, что война продлится всего несколько месяцев. Но военные действия затянулись. Военная промышленность не могла удовлетворить запросов армии, транспортная инфраструктура была неразвита. Моральный дух снижался не только в армии, но и в тылу: жители деревень были недовольны уходом в армию трудоспособных работников, реквизицией лошадей, сокращением поступлений городских промтоваров; горожане – напряжением на предприятиях, ростом дороговизны и перебоями со снабжением. К началу 1917 года социально-экономическое положение Российской империи значительно ухудшилось. Государству становилось всё труднее содержать армию и обеспечивать продовольствием города, среди населения и в войсках росло недовольство военными тяготами.

Прогрессивная общественность возмущалась происходящим в «верхах», критикуя непопулярное правительство, частую смену губернаторов и игнорирование Думы. В условиях пассивности государственной власти по всей стране создавались комитеты и ассоциации для решения тех проблем, которые государство уже не могло решать: Комитет Красного Креста пытался контролировать санитарную ситуацию в стране, Земский и городской союзы – общероссийские военно-общественные организации – старались централизовать снабжение армии. Центральный военно-промышленный комитет (ЦВПК) в Петрограде стал своего рода параллельным министерством.

Города охватила новая волна стачек и забастовок. В январе-феврале число стачечников достигло 700 тысяч человек, в одной только забастовке по случаю 12-й годовщины Кровавого воскресенья в Петрограде приняли участие 200 тысяч рабочих. В некоторых городах демонстранты выходили под лозунгами «Долой самодержавие!» Росли и приобретали популярность антивоенные настроения. К заключению сепаратного мира призывали российские социал-демократы (большевики), чей лидер В. И. Ленин стал одной из самых видных фигур российской политической эмиграции. Антивоенная программа Ленина заключалась в том, чтобы превратить империалистическую войну в войну гражданскую. Более умеренные социал-демократы, такие как Н. С. Чхеидзе и лидер трудовиков А. Ф. Керенский, называли себя «оборонщиками» и выступали за ведение оборонительной войны во имя Родины, но не самодержавия.

Власти упускали возможность исправить ситуацию: император и его окружение последовательно отклоняли предложения либеральных кругов о расширении полномочий Думы и привлечении в правительство популярных у общественности деятелей. Вместо этого был взят курс на нейтрализацию оппозиции: закрывались организации, выступавшие за переустройство власти, а в армию и полицию направлялись инструкции по подавлению возможных волнений.

Начало забастовок в Петрограде

19 февраля из-за транспортных трудностей в Петрограде ухудшилось продовольственное снабжение. В городе были введены продовольственные карточки. На следующий день у дверей пустых булочных выстроились огромные очереди. В тот же день администрация Путиловского завода объявила локаут в связи с перебоями в снабжении сырьём, и в результате 36 тысяч рабочих лишились средств к существованию. Правительство встало на сторону администрации завода. Стачки в знак солидарности с путиловцами прошли во всех районах столицы. Представители легальной, думской оппозиции (меньшевик Н. С. Чхеидзе, трудовик А. Ф. Керенский) попытались установить контакты с нелегальными организациями. Был создан комитет для подготовки демонстрации 23 февраля (8 марта по новому стилю), в Международный женский день. Тогда бастовали уже до 129 тысяч человек – третья часть всех рабочих Петрограда. Их поддержали интеллигенция, студенты, служащие, ремесленники. В учебных заведениях прекратились занятия. Большевики поначалу не поддержали инициативу демонстрации в этот день и присоединились к ней в последний момент. Вечером власти ввели в столице так называемое 3-е положение – таким образом, с 24 февраля город передавался под ответственность военных. Полиция была мобилизована и усилена казачьими и кавалерийскими подразделениями, войска заняли основные административные здания, речная полиция – переходы через Неву. На главных улицах и площадях были установлены войсковые заставы, их соединяли конные разъезды.

Стихийное движение нарастало лавинообразно. 24 февраля бастовало более 200 тысяч человек, а 25 февраля – уж более 30 тысяч. Стачка переросла во всеобщую забастовку. Рабочие со всех районов стекались в центр города, обходными путями минуя полицейские заграждения. Экономические лозунги сменились политическими: всё чаще слышались выкрики «Долой царя!» и «Долой войну!» На заводах формировались вооружённые дружины. Император не отдавал себе отчёт о масштабах происходящего: 25 февраля он приказал командующему Петроградским военным округом прекратить беспорядки в столице до наступления следующего дня, но к этому моменту генерал был уже не в состоянии что-либо предпринять. 25-26 февраля произошли первые столкновения забастовщиков с полицией и жандармерией, сотни людей были убиты или ранены, многие были арестованы. Только 26 февраля на Невском проспекте и Знаменской площади погибло более 150 человек. В тот же день Николай II издал указ о роспуске Государственной думы, упустив тем самым шанс перейти к конституционной монархии.

Демонстрации перерастают в революцию

В ночь на 27 февраля часть солдат и офицеров «элитных» Волынского и Преображенского полков взбунтовались. За несколько часов их примеру последовало большинство полков 200-тысячного Петроградского военного гарнизона. Военнослужащие стали переходить на сторону демонстрантов, брать на себя их охрану. Военное командование попыталось подтянуть к Петрограду новые подразделения, но солдаты не хотели участвовать в карательной операции. Сторону восставших принимала одна воинская часть за другой. Солдаты закрепляли на папахах и штыках красные банты. Работа органов власти, включая правительство, была парализована, стратегически важные пункты и инфраструктурные объекты – вокзалы, мосты, правительственные учреждения, почта, центральный телеграф, – перешли под контроль восставших. Демонстранты захватили и Арсенал, где взяли более ста тысяч ружей. К массовому выступлению, теперь уже вооружённому, примыкали не только солдаты, но и заключённые, в том числе и уголовники, выпущенные из тюрем столицы. Петроград захлестнула волна грабежей, убийств и разбоя. Полицейские участки подвергались погромам, а сами полицейские – линчеванию: стражей правопорядка вылавливали и в лучшем случае избивали, а иногда и убивали на месте. Мародёрствами занимались не только освобождённые преступники, но и взбунтовавшиеся солдаты. Членов правительства арестовали и заключили в Петропавловскую крепость.

Центром восстания стал Таврический дворец, в котором прежде заседала Дума. 27 февраля здесь был стихийно сформирован Временный исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих депутатов с участием меньшевиков, эсеров, профсоюзных лидеров и кооператоров. Этот орган обратился к коллективам фабрик и заводов с призывом выбрать своих представителей в Петроградский совет. К концу того же дня первые десятки депутатов были зарегистрированы, к ним примкнули делегаты от воинских частей. Вечером открылось первое заседание Совета. Председателем Исполкома Совета стал лидер социал-демократической фракции Думы меньшевик Н. С. Чхеидзе, его заместителями – трудовик А. Ф. Керенский и меньшевик М. И. Скобелев. В состав Исполкома также вошли большевики П. А. Залуцкий и А. Г. Шляпников. Силы, группировавшиеся вокруг Петросовета, стали позиционировать себя в качестве представителей «революционной демократии». Первое, чем занялся Совет, было решение проблем обороны и снабжения продовольствием.

Тем временем в соседнем зале Таврического дворца думские лидеры, отказавшиеся подчиняться указу Николая II о роспуске Думы, формировали правительство. 27 февраля был учреждён «Временный комитет членов Государственной думы», объявивший себя носителем верховной власти в стране. Комитет возглавил председатель Думы М. В. Родзянко, а в состав органа вошли представители всех думских партий, за исключением крайне правых. Члены комитета создали широкую политическую программу необходимых для России преобразований. Первоочередной их задачей было восстановление порядка, особенно среди солдат. Для этого Временному комитету было необходимо договориться с Петроградским советом.

Отречение Николая II

Николай II все дни с 24 по 27 февраля находился в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилёве. Плохо и несвоевременно информированный, он был уверен, что в столице происходят лишь «беспорядки». 27 февраля он сместил начальника Петроградского военного округа С. С. Хабалова и назначил на эту должность генерала Н. И. Иванова, отдав тому приказ «положить конец беспорядкам». Начальник штаба Ставки М. В. Алексеев приказал Иванову воздержаться от силовых методов наведения порядка и к вечеру 28 февраля, заручившись поддержкой командующих фронтов, убедил Николая II дать согласие на формирование правительства, ответственного перед Думой.

В тот же день, 28 февраля, монарх выехал из Ставки в Царское Село – там, в императорской резиденции, находилась его жена, императрица Александра Фёдоровна, и их дети, которые болели корью. В пути его поезд был задержан по распоряжению революционных властей и перенаправлен в Псков, где находился штаб Северного фронта. Туда же выехала делегация Временного комитета членов Государственной думы, чтобы предложить императору отречься от престола в пользу сына Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича, младшего брата Николая II. Предложение думцев поддержало командование армии (фронтов, флотов и Ставки). 2 марта Николай II подписал акт об отречении в пользу брата. В Петрограде этот шаг вызвал шквал протестов. Рядовые участники революции и социалисты из Петросовета решительно выступили против монархии в любом виде, а министр юстиции Временного правительства А. Ф. Керенский отметил, что не ручается за жизнь нового монарха, и уже 3 марта великий князь Михаил отрёкся от престола. В акте отречения он заявил, что будущее монархии решит Учредительное собрание. Таким образом, монархия в России перестала существовать.

Формирование новой власти

К утру 2 марта долгие и напряжённые переговоры между двумя центрами власти – Временным комитетом и Петроградским советом – завершились. В этот день был обнародован состав нового правительства во главе с князем Г. Е. Львовым. До созыва Всероссийского Учредительного собрания правительство провозглашало себя Временным. В декларации Временного правительства излагалась программа первоочередных преобразований: амнистия по политическим и религиозным делам, свобода слова, печати и собраний, отмена сословий и ограничений по религиозным и национальным признакам, замена полиции народной милицией, выборы в органы местного самоуправления. Фундаментальные вопросы – о политическом строе страны, аграрной реформе, самоопределении народов – предполагалось решить уже после созыва Учредительного собрания. Именно то, что новая власть не решила два главных вопроса – о прекращении войны и о земле – в дальнейшем было взято на вооружение большевиками в борьбе за власть.

2 марта, обращаясь к собравшимся в Екатерининском зале «морякам, солдатам и гражданам», П. Н. Милюков объявил о создании Временного правительства. Он сообщил, что главой правительства станет князь Львов, а сам он возглавит министерство иностранных дел. Речь кадетского лидера была воспринята с большим энтузиазмом. Единственным представителем Советов, получившим министерский пост, стал трудовик А. Ф. Керенский.

Итоги Февральской революции

Февральская революция обнажила глубокие социально-экономические, политические и духовные противоречия России начала XX века. Различные социальные группы пытались отстаивать свои интересы и решать накопившиеся проблемы. Это приводило к активизации уже существовавших и появлению новых организаций, стремившихся оказывать давление на власть. По примеру Петрограда по всей стране стали появляться Советы – в марте 1917 года только в губернских, уездных и промышленных центрах их насчитывалось около 600. В армейской среде формировались солдатские комитеты, быстро ставшие реальными хозяевами воинских частей. К маю 1917 года таких комитетов было уже почти 50 тысяч, в них состояло до 300 тысяч солдат и офицеров. Рабочие на предприятиях объединялись в фабрично-заводские комитеты (ФЗК). В крупных городах формировались отряды Красной гвардии и рабочей милиции. Число профсоюзов к июню достигло двух тысяч.

Февральская революция дала импульс и национальным движениям. Для финской, польской, украинской, прибалтийской и других национальных интеллигенций она стала залогом получения автономии, а затем и национальной независимости. Уже в марте 1917 года Временное правительство дало согласие на требование предоставить независимость Польше, а в Киеве появилась Украинская Центральная рада, впоследствии провозгласившая национально-территориальную автономию Украины вопреки желанию Временного правительства.

Источники

Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М., 1991.

Гиппиус З. Н. Дневники. М., 2002.

Журналы заседаний Временного правительства, март – окт. 1917 г.: в 4 т. М., 2001 – 2004.

Керенский А. Ф. Россия в поворотный момент истории. М., 2006.

Страна гибнет сегодня. Воспоминания о февральской революции 1917 г. М., 1991.

Суханов Н. Н. Записки о революции: В 3 т. М., 1991.

Церетели И. Г. Кризис власти: воспоминания лидера меньшевиков, депутата II Государственной думы, 1917–1918. М., 2007.

Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного собрания. 1905–1920. М., 2007.