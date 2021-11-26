ДИРЕКТОРИЯ 1917 Г.

Временная форма правительственной власти, созданная А. Керенским после распада второй коалиции 1917 г. на время до формирования нового состава Временного правительства.

Премьер-министр А. Керенский в условиях выступления Корнилова добился перехода официальной власти к нему лично. После поражения Л. Корнилова он вел переговоры о формировании нового состава Временного правительства. Они затруднялось тем, что кадеты оказали моральную поддержку Корнилову, и 31 августа ЦК эсеров и меньшевиков заявили об отказе вступать в коалицию с кадетами. Керенский прекратил переговоры о формировании новой коалиции и 1 сентября объявил о создании Директории – технического правительства без кадетов из пяти членов. В нее вошли А. Керенский, министр иностранных дел М. Терещенко, министр внутренних дел правый меньшевик А. Никитин и двое военных – военный министр А. Верховский и морской – Д. Вердеревский. В обстановке демократической эйфории Керенский решил даже предвосхитить волю Учредительного собрания, и Директория 1 сентября провозгласила Россию республикой. Новый состав Временного правительства должно было сформировать Демократическое совещание. Однако оно не достигло соглашения о принципах формирования нового кабинета, и Керенский решил снова взять инициативу на себя. 25 сентября было объявлено о создании третьей коалиции 1917 г. с участием социалистов и кадетов.

Исторические источники:

Керенский А.И. Русская революция. 1917. М., 2005;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.33-35. М., 1962;

Милюков П.Н. История Второй русской революции. М., 2001;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.