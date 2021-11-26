БУРЦЕВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ

Российский издатель, публицист, участник революционного движения.

Революционная и журналистская деятельность

Из семьи военнослужащего, воспитывался в доме дяди, зажиточного купца в г. Бирск Уфимской губернии. Посещал уфимскую и 1-й казанскую гимназии, с 1882 г. - на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом и юри­дическом факультетах Санкт-Пе­тербургского университета, за­тем на юри­ди­че­ском факультете Ка­зан­ско­го университета. В это время приобщился к идеям народничества, с 1883 г. входил в народнические кружки. В 1885 г. подвергся аресту, в 1886 г. отправлен в иркутскую ссылку. Через два года бежал, эмигрировал в Швейцарию.

В Женеве публиковал журнал «Свободная Россия» (1889, № 1-3, совместно с В.К. Дебогорием-Мокриевичем). С 1891 г. в английской столице, опубликовал книгу «За сто лет (1800-1896). Сб. по истории политических и общественных движений в России» (В 2 т. Лон­дон, 1897), выпускал журнал «Народоволец» (1897, № 1-3), за статьи, призывающие к цареубийству, арестован английскими властями, провёл полтора года на каторге. С 1900 г. благодаря денежной помощи эсеров издавал историко-революционный сборник «Былое» (Лондон, 1900-1904; Париж, 1908-1912), в 1905 г. вовремя первой русской революции вернулся на родину, в 1906-1907 гг. печатал журнал «Былое». С окончанием революции эмигрировал в Париж, где занимался газетами «Общее дело» (1909-1910) и «Будущее» (1911-1914). Пропагандировал активную революционную борьбу «во имя умеренных политических требований», поддерживал политический террор, воспринимая его как средство достижения уступок со стороны правительства.

Наибольшую известность Бурцеву принесло разоблачение в 1908-1914 гг. целого ряда агентов Департамента полиции в рядах революционных партий, среди которых Е.Ф. Азеф, А.М. Гартинг, З.Н. Гернгросс-Жученко и др. По многим фактам политической провокации правительство было вынуждено давать объяснения.

Первая мировая. Революция. Эмиграция

С началом Первой мировой ратовал за временное прекращение революционной борьбы, являясь сторонником войны «до победного конца» и считая, что в случае победы Германии та несёт угрозу европейским демократическим устоям. В августе 1914 г. арестован при возвращении на родину, в 1915 г. был в ссылке в Туруханском крае. Получил амнистию при содействии правительства Франции, с конца 1915 г. – в Петрограде. После Февральской революции издавал ряд периодических изданий, являлся сторонником сильной власти, выступал с критикой Временного правительства за попустительство «пораженцам». После июльского кризиса вошел в число инициаторов антибольшевистской кампании в печати. В статье «Или мы, или немцы и те, кто с ними» («Русская Воля», 1917, 7 июля) обвинил большевиков в связях с немецким правительством, однако его обвинения не были подтверждены документально. Статья привела к полемике Бурцева с М. Горьким, который обвинялся в пособничестве большевикам. Также критиковал интернационалистическую позицию В.М. Чернова и М.А. Натансона. В конфликте А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова (т.н. «корниловский мятеж») встал на сторону последнего, отрицал обвинения генерала в попытке захвата власти; газета Бурцева «Общее дело» была закрыта Временным правительством после публикации ложных сведений о желании Керенского добиться сепаратного мира с Германией.

25 октября 1917 г. в газете «Наше общее дело» призвал бороться с большевистской угрозой, тогда же оказался в тюрьме. В феврале 1918 г. освобождён, уехал в Финляндию, затем в Швецию. Выступил с открытым письмом «Проклятье вам, большевики!», много раз переиздававшимся. Перебрался во французскую столицу, где снова начал издавать газету «Общее дело», в которой писал о необходимости объединения противников красных вокруг А.В. Колчака и А.И. Деникина. В 1920-1930-е гг. предпринимал попытки борьбы с агентурой Советов, говорил о провокационном характере организации «Трест». В 1930-е гг. также издавал антифашистские статьи. На Бернском процессе 1934-1935 гг. указывал на фальсификаторский характер «Протоколов сионских мудрецов». В книге «"Про­то­ко­лы си­он­ских муд­ре­цов" – до­ка­зан­ный под­лог» (1938) писал об их полицейском происхождении. Также в 1930-е гг. написал несколько любительских работ об А.С. Пушкине, составил сборник воспоминаний о М.Е. Салтыкове-Щедрине.

В последние годы жил в нищете, скончался от сепсиса.

Сочинения

Борьба за свободную Россию. Т. 1. Берлин, 1923 (переизд. как: В погоне за провокаторами. М- Л., 1928; репринт - М., 1989).

Боритесь с ГПУ! Париж, 1932.

В борь­бе с боль­ше­ви­ка­ми и нем­ца­ми. Па­риж, 1919. Вып. 1–2.

За сто лет (1800-1896). Сб. по истории политических и общественных движений в России. В 2 т. Лондон, 1897.

Как Пушкин хотел издать «Евгения Онегина» и как издал. Париж, 1934.

"Про­то­ко­лы си­он­ских муд­ре­цов" – до­ка­зан­ный под­лог. Париж, 1938.

Юбилей предателей и убийц (1917-1927). Париж, 1927.