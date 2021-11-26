АРМЕЙСКИЕ КОМИТЕТЫ

Выборные органы, представлявшие солдат и офицеров российской армии, возникшие в ходе Российской революции 1917.

В ходе Февральской революции 1917 в Петрограде и ряде других городов стали возникать органы самоуправления восставших частей. В соответствии с Приказом № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов , написанном солдатами, «во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитет из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей». В дальнейшем опыт Петрограда распространился на всю страну, но в А. к. были допущены офицеры (в некоторых случаях они имели свои А. к., отдельные от нижних чинов). Ротные, батальонные и другие А. к. нижнего уровня были тесно связаны с Советами, армей­ские и фронтовые А. к. — прежде всего с партиями. Первоначально в А. к. преобладали представители социалистов-революционеров и меньшевиков , они содействовали поддержанию дисциплины, призывали солдат к выполнению приказов командиров. А. к. предоставляли возможности для политической карьеры наиболее политически активным солдатам и унтер-офицерам. В апреле — мае А. к. объединились в несколько крупных структур: Комитет объединенных организаций Северного фронта (Коморсев); Исполнительный комитет областных организаций Северного фронта (Искоборсев); Исполнительный комитет Западного фронта (Искомзап), Исполнительный комитет Юго-западного фронта (Искомитюз), Румчерод. В приказе исполняющего обязанности Главковерха М. Алексеева 30 марта 1917 на А. к. возлагались хозяйственные функции, но они стремились играть также политическую роль, участвовали в съездах Советов. В приказе военного министра А. Гучкова от 16 апреля 1917 на А. к. возлагались задачи преодоления «недоразумений» между солдатами и офицерами. В связи с непопулярностью войны и падением авторитета Временного правительства в России в армии, особенно после неудачи Июньского наступления 1917, усилилось влияние большевиков в А. к. А. к. способствовали подавлению Корниловского выступления и осуществлению Октябрьской революции 1917 . Содействовали заключению перемирия с Германией, созданию Красной армии. Ликвидированы в связи с демобилизацией старой армии в феврале — марте 1918.

Автор статьи: Шубин А.В.

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