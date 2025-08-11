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Организация сталинградского фронта. Маршал Тимошенко возглавляет фронт.
Расстановка сил. Первые бои 62-й армии.
Василий Гордов - новый командующий, контрудары по противнику. 23 августа - прорыв немцев. Отчаянное сопротивление на подступах к городу.
Контрнаступательная операция «Уран».
Планирование операции и ее задачи.
Участие трех фронтов. Операции прикрытия подготовки.
Начало операции. Паулюс предлагает отступление.
Немцы попадают в окружение и переходят к круговой обороне.
Попытки деблокирования немцев. Перекрытие снабжения немцев.
Паулюс запрашивает капитуляцию.
Операция «Кольцо».
Сдача немцев, первый пленный фельдмаршал.
Потери сторон.
Эффект поражения подкосил немцев.