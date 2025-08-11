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Организация сталинградского фронта. Маршал Тимошенко возглавляет фронт.

Расстановка сил. Первые бои 62-й армии.

Василий Гордов - новый командующий, контрудары по противнику. 23 августа - прорыв немцев. Отчаянное сопротивление на подступах к городу.

Контрнаступательная операция «Уран».

Планирование операции и ее задачи.

Участие трех фронтов. Операции прикрытия подготовки.

Начало операции. Паулюс предлагает отступление.

Немцы попадают в окружение и переходят к круговой обороне.

Попытки деблокирования немцев. Перекрытие снабжения немцев.

Паулюс запрашивает капитуляцию.

Операция «Кольцо».

Сдача немцев, первый пленный фельдмаршал.

Потери сторон.

Эффект поражения подкосил немцев.