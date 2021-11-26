ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Воинские подразделения, создаваемые в период военных действий непосредственно за боевыми порядками для предотвращения бегства с поля боя и стихийного отступления войск.

Ис­поль­зо­ва­лись в хо­де войн с древ­них вре­мён. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну З. о. су­ще­ст­во­ва­ли в герм. и франц. ар­ми­ях, в рос. ар­мии их функ­ции вы­пол­ня­ли доб­ро­воль­че­ские «ба­таль­о­ны смер­ти». В Сов. Рос­сии З. о. соз­да­ва­лись в го­ды Гражд. вой­ны 1917–22. Во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны пер­вые З. о. бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны в со­ста­ве Третье­го управ­ле­ния (во­ен. контр­раз­вед­ка) На­род­но­го ко­мис­са­риа­та обо­ро­ны (НКО) СССР. По­ста­нов­ле­ни­ем ГКО СССР № 187 от 17.7.1941 ор­га­ны во­ен. контр­раз­вед­ки НКО СССР бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в осо­бые от­де­лы и пе­ре­шли в под­чи­не­ние НКВД СССР. В со­от­вет­ст­вии с ди­рек­ти­вой Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (Став­ки ВГК) от 27.6.1941 З. о. в со­ста­ве войск НКВД по ох­ра­не ты­ла соз­да­ва­лись для за­дер­жа­ния де­зер­ти­ров и по­доз­рит. эле­мен­тов. За пе­ри­од с на­ча­ла вой­ны по 10.10.1941 З. о. войск НКВД по ох­ра­не ты­ла за­дер­жа­ли 407 395 во­ен­но­слу­жа­щих – как от­став­ших от сво­их час­тей, так и бе­жав­ших с фрон­та. Из чис­ла за­дер­жан­ных 381157 чел. (93,6%) бы­ли на­прав­ле­ны на пе­ре­фор­ми­ро­ва­ние и за­тем на фронт, а 25878 чел. (6,4%) аре­сто­ва­ны, из ко­то­рых по при­го­во­рам во­ен. три­бу­на­лов рас­стре­ля­ны 10 201 чел., в т. ч. 3321 чел. – пе­ред стро­ем. Так­же З. о. соз­да­ва­лись при Управ­ле­ни­ях НКВД при­фрон­то­вых об­лас­тей. В час­тях РККА З. о. впер­вые сфор­ми­ро­ва­ны в со­от­вет­ст­вии с ди­рек­ти­вой Став­ки ВГК № 001650 от 5.9.1941 в стрелк. ди­ви­зи­ях Брян­ско­го фрон­та (по прось­бе ко­ман­дую­ще­го вой­ска­ми фрон­та ген.-л. А. И. Ерё­мен­ко), а ди­рек­ти­вой № 001919 от 12.9.1941 эта ини­циа­ти­ва бы­ла рас­про­стра­не­на на все фрон­ты. В свя­зи с от­сту­п­ле­ни­ем сов. войск ле­том 1942 был из­дан при­каз на­род­но­го ко­мис­са­ра обо­ро­ны СССР № 227, од­ним из пунк­тов ко­то­ро­го пред­пи­сы­ва­лось соз­да­ние 3–5 З. о. в со­ста­ве ар­мий. По со­стоя­нию на 15.10.1942 бы­ло сфор­ми­ро­ва­но 193 З. о. Они за­дер­жи­ва­ли де­зер­ти­ров в ты­лу фрон­та, ос­та­нав­ли­ва­ли от­сту­паю­щие вой­ска, а в кри­тич. си­туа­ции не­ред­ко са­ми всту­па­ли в бой с про­тив­ни­ком. Ко­гда во­ен. об­ста­нов­ка из­ме­ни­лась в поль­зу сов. войск, З. о. ста­ли вы­пол­нять функ­ции ко­мен­дант­ских рот. До­ку­мен­таль­но не за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны фак­ты, ко­то­рые под­твер­жда­ли бы, что З. о. от­кры­ва­ли огонь на по­ра­же­ние по сво­им вой­скам. Рас­фор­ми­ро­ва­ны в со­от­вет­ст­вии с при­ка­зом НКО СССР № 0349 от 29.10.1944 «О рас­фор­ми­ро­ва­нии от­дель­ных за­гра­ди­тель­ных от­ря­дов».

Автор статьи: В. Н. Хау­стов.

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