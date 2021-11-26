ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
Воинские подразделения, создаваемые в период военных действий непосредственно за боевыми порядками для предотвращения бегства с поля боя и стихийного отступления войск.
Использовались в ходе войн с древних времён. В 1-ю мировую войну З. о. существовали в герм. и франц. армиях, в рос. армии их функции выполняли добровольческие «батальоны смерти». В Сов. России З. о. создавались в годы Гражд. войны 1917–22. Во время Вел. Отеч. войны первые З. о. были сформированы в составе Третьего управления (воен. контрразведка) Народного комиссариата обороны (НКО) СССР. Постановлением ГКО СССР № 187 от 17.7.1941 органы воен. контрразведки НКО СССР были преобразованы в особые отделы и перешли в подчинение НКВД СССР. В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования (Ставки ВГК) от 27.6.1941 З. о. в составе войск НКВД по охране тыла создавались для задержания дезертиров и подозрит. элементов. За период с начала войны по 10.10.1941 З. о. войск НКВД по охране тыла задержали 407 395 военнослужащих – как отставших от своих частей, так и бежавших с фронта. Из числа задержанных 381157 чел. (93,6%) были направлены на переформирование и затем на фронт, а 25878 чел. (6,4%) арестованы, из которых по приговорам воен. трибуналов расстреляны 10 201 чел., в т. ч. 3321 чел. – перед строем. Также З. о. создавались при Управлениях НКВД прифронтовых областей. В частях РККА З. о. впервые сформированы в соответствии с директивой Ставки ВГК № 001650 от 5.9.1941 в стрелк. дивизиях Брянского фронта (по просьбе командующего войсками фронта ген.-л. А. И. Ерёменко), а директивой № 001919 от 12.9.1941 эта инициатива была распространена на все фронты. В связи с отступлением сов. войск летом 1942 был издан приказ народного комиссара обороны СССР № 227, одним из пунктов которого предписывалось создание 3–5 З. о. в составе армий. По состоянию на 15.10.1942 было сформировано 193 З. о. Они задерживали дезертиров в тылу фронта, останавливали отступающие войска, а в критич. ситуации нередко сами вступали в бой с противником. Когда воен. обстановка изменилась в пользу сов. войск, З. о. стали выполнять функции комендантских рот. Документально не засвидетельствованы факты, которые подтверждали бы, что З. о. открывали огонь на поражение по своим войскам. Расформированы в соответствии с приказом НКО СССР № 0349 от 29.10.1944 «О расформировании отдельных заградительных отрядов».
Автор статьи: В. Н. Хаустов.