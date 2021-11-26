ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1943 г.)

Конференция трех союзных держав (кодовое название «Эврика») — первая за годы Второй мировой войны встреча глав правительств СССР, США и Великобритании.

Ф. Рузвельт и У. Черчилль, заинтересованные в установлении личных контактов с И. В. Сталиным, не раз обращались к нему с предложениями провести переговоры «Большой тройки», называя разные пункты — Скапа-Флоу, Фербенкс и др. В августе-сентябре 1943 г. Сталин высказался в пользу встречи, но считал, что ее нужно провести не в столь отдаленном пункте и в стране, где имеются представительства всех трех держав, например, в Иране. В порядке подготовки Тегеранской конференции 9-30 октября 1943 г. в Москве состоялась конференция руководителей внешнеполитических ведомств трех держав с участием В. Молотова, К. Хэлла и А. Идена. По прибытии в Тегеран Рузвельт и Черчилль были предупреждены о готовившемся на них нацистами покушении. Американский президент принял приглашение поселиться в советском посольстве, рядом с резиденцией Сталина, а премьер-министр Великобритании предпочел остановиться в расположенном напротив британском посольстве. Оба здания соединялись специально построенным коридором. Первое заседание глав правительств открылось 28 ноября в 16 часов. Почти сразу Рузвельт перешел к разговору об операции «Оверлорд» (высадка англо-американских войск через Ла-Манш) и сообщил о намечаемой дате ее начала — 1 мая 1944 г. Президент, впрочем, не исключил возможности использования англо-американских войск также в Италии, в районе Адриатического и Эгейского морей. Проблема Второго фронта заняла главное место в дискуссиях. Официальной повестки дня конференции в Тегеране не было. У. Черчилль отстаивал свой вариант военной стратегии. Упомянув о приготовлениях в Западной Европе, он отдал предпочтение развитию операций на Балканах и в восточной части Средиземного моря. Первой задачей британский премьер-министр объявил взятие Рима. Все эти действия отвлекли бы западных союзников от открытия Второго фронта во Франции. Главное же — Черчилль стремился не допустить вступление советских армий в Центральную Европу. Военное командование США не поддерживало балканскую стратегию. Начальники штабов, считая, что она приведет к затягиванию войны в целом и на Тихом океане в частности, высказывались в пользу форсирования Ла-Манша. Глава советского правительства решительно оспаривал аргументацию Черчилля. За основу всех действий в 1944 г. он предлагал взять операцию «Оверлорд», и одновременно предпринять высадку десанта в Южной Франции, установив точный срок операции — май 1944 г. Британский премьер-министр и начальник имперского генерального штаба А. Брук продолжали упорствовать. Переговоры могли зайти в тупик. Сталин 7 раз ставил на конференции вопрос об открытии Второго фронта, дважды этот вопрос рассматривался на заседаниях военных экспертов. И его настойчивость возымела действие. Определенную роль сыграла позиция американских военных советников, т. к. Рузвельт в конце концов решил придерживаться их рекомендаций. Президент, кроме того, проявил в Тегеране склонность несколько дистанцироваться от Черчилля в сторону двусторонних контактов со Сталиным. 30 ноября Рузвельт довел до сведения Сталина приятную новость: Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании с участием американского президента и британского премьера принял решение: операция «Оверлорд» намечается на май 1944 г. и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции. Глава советского правительства, со своей стороны, заявил, что к моменту десантных Церемония передачи почетного меча — дара короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в ознаменование героической обороны города. Тегеран, 29 ноября 1943 г. операций во Франции русские подготовят сильный удар по немцам. Военные решения были зафиксированы Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем 1 декабря 1943 г. Они предусматривали проведение операции «Оверлорд» в течение мая 1944 г. вместе с операцией в Южной Франции. «Конференция,— говорилось в документе,— далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с Восточного на Западный фронт». Договоренность о Втором фронте и о координации военной стратегии трех государств Антигитлеровской коалиции — главный итог Тегеранской конференции. Кроме того, ее участники обменялись мнениями по ряду других вопросов. Касаясь заявления Рузвельта относительно войны на Тихом океане, Сталин еще на первом заседании пообещал, что СССР после капитуляции Германии выступит против Японии. На конференции было уделено внимание также послевоенным проблемам. Интерес к ним возрастал по мере завершения коренного перелома в ходе 2-й мировой войны. С осени 1943 г. правительственные комиссии и советы участников Антигитлеровской коалиции усиленно изучали различные проекты устройства мира после достижения победы. Рузвельт особое внимание уделял созданию международной организации безопасности. В Тегеране он изложил уже известную собеседникам схему построения будущей организации. Тремя основными ее органами должны были стать: Ассамблея с участием всех Объединенных Наций, Исполнительный комитет в составе 10-11 стран; в третий орган принуждения («полицейский комитет») предполагалось ввести представителей четырех держав (США, СССР, Китая, Великобритании). Сталин одобрил изложенную схему, внеся в нее некоторые дополнения. Декларация, подписанная Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем 1 декабря 1943 г. в Тегеране, в общей форме подтвердила их решимость работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. Специальный интерес в Тегеране был проявлен к германской и польской проблемам, а также к вопросу о послевоенных границах. Рузвельт выдвинул предложение о разделе Германии на 5 самостоятельных государств (Пруссию, Ганновер и др.) и об установлении международного контроля над Гамбургом, Кильским каналом, Рурской областью и Сааром. Черчилль обрисовал свой план расчленения Германии, включавший отделение от нее Пруссии и южных провинций, предлагая объединить в Дунайскую конференцию. В Москве с недоверием относились к западных проектам решения германского вопроса. В своих выступлениях на конференции Сталин наметил и изложил контуры некоторых зон советских интересов и советской безопасности в Европе. Главный их смысл сводился к следующему: ликвидация основ милитаризма в Германии и предотвращение возможности ее агрессии, в т. ч. путем установления союзнического контроля над основными стратегическими пунктами; признание включения прибалтийских республик в состав СССР; восстановление границ 1939 г. с Польшей. СССР претендовал на передачу ему незамерзающих портов на Балтийском море и части территории Восточной Пруссии. Западные лидеры проявили готовность считаться с интересами СССР, Черчилль, в частности, поддержал необходимость гарантии западных границ СССР. Обсуждение германского вопроса на конференции носило предварительный характер. В итоге было решено передать его на рассмотрение Европейской консультативной комиссии. Вопрос о западных границах Польши, об отношениях СССР с польскими властями вплоть до лета 1945 г. оставался фактором, осложнявшим межсоюзнические отношения. В целом решения Тегеранской конференции, прежде всего военные, были направлены на достижение быстрейшего разгрома противника объединенными силами Антигитлеровской коалиции. Тегеран обозначил самый высокий с начала Отечественной войны уровень союзнических отношений. Символично, что именно там 29 ноября 1943 г. происходила торжественная церемония передачи Черчиллем Сталину почетного меча, который король Великобритании Георг VI подарил гражданам Сталинграда (ныне меч находится в Государственном музее обороны Волгограда).

Исторические источники:

Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Изд. 2-е. Т. 1—2. М., 1976;

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Т. 2. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании 28 ноября — 1 декабря 1943 г. Сборник документов. М., 1978.

Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Документы и материалы. В 3-х т. М.,1947

Внешняя политика СССР. Сборник документов. В 6-ти т. Т.5: июнь 1941 - сентябрь 1945 г. М.,1947

Тегеран—Ялта—Потсдам. Сборник документов. Изд. 3-е. M., 1971;

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М.,1995

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015