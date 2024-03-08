СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942–1943

Сталингрáдская би́тва 1942–1943 — оборонительная (17 июля — 18 ноября 1942) и наступательная (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943) операции, проведенные в ходе Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) с целью обороны Сталинграда (ныне Волгоград) и разгрома действовавшей на этом направлении группировки немецко-фашистских вой­ск. В С. б. в разное время участвовали вой­ска Сталинградского (маршал С. К. Тимошенко , с 23 июля 1942 генерал-лейтенант В. Н. Гордов, с 10 августа 1942 генерал-полковник А. И. Ерёменко ), Юго-Восточного (генерал-полковник Ерёменко), Юго-Западного (генерал-лейтенант, с 17 декабря 1942 генерал-полковник Н. Ф. Ватутин ), Донского (генерал-лейтенант, с 15 января 1943 генерал-полковник К. К. Рокоссовский ), левого крыла Воронежского (генерал-лейтенант, с 19 января 1943 генерал-полковник Ф. И. Голиков ) фронтов, Волжская военная флотилия (контр-адмирал Д. Д. Рогачёв) и Сталинградский корпусной район ПВО (полковник Е. А. Райнин). Для наступления на сталинградском направлении немецко-фашистское командование из состава группы армий «Б» (генерал-полковник, с 1 февраля 1943 генерал-фельдмаршал М. фон Вейхс) направило вначале 6-ю армию (генерал-лейтенант, с 30 ноября 1942 генерал-полковник, с 30 января 1943 генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс ), а с 31 июля и 4-ю танковую армию (генерал-полковник Г. Гот). В оборонительной операции РККА обескровила главную группировку противника под Сталинградом и создала условия для перехода в контрнаступление. С 23 августа ожесточенные бои шли в разрушенном Сталинграде, который обороняли 62-я армия В. И. Чуйкова , 64-я армия М. С. Шумилова и другие соединения. Так, в ночь на 27 сентября 1942 группа бойцов во главе со старшим сержантом Я. Ф. Павловым отбила у вермахта в центре Сталинграда 4-этажный жилой дом, который защищала от постоянных немецких атак на протяжении двух месяцев. Также ожесточенные бои шли в районе Мамаева кургана, элеватора, вокзала и других пунктах. Сосредоточив дополнительные силы, советское командование осуществило наступательную операцию «Уран», разработкой плана которой руководили генерал армии Г. К. Жуков и генерал-полковник А. М. Василевский . В результате контрнаступления 23 ноября были окружены и затем разгромлены немецко-фашистские 6-я армия и 4-я танковая армия, румынские 3-я (генерал-лейтенант П. Думитреску) и 4-я (корпусный генерал К. Константинеску-Клапс) армии, итальянская 8-я армия (генерал армии И. Гарибольди). Попытки в декабре деблокировать окруженную группировку, предпринятые германской группой армий «Дон» под командованием Ф. Манштейна, не удались. 31 января 1943 Паулюс капитулировал. Фашистский блок потерял в С. б. убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около 1,5 млн человек — ¼ сил, действовавших на советско-германском фронте. Успеху контрнаступления способствовала умелая организация Ставкой Верховного Главнокомандования взаимодействия групп фронтов, действовавших на различных стратегических направлениях. В Германии впервые во Второй мировой вой­не 1939 – 1945 был объявлен национальный траур. Безвозвратные потери РККА составили свыше 478 тыс. человек, санитарные — свыше 650 тыс. С. б. внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой вой­ны. В результате С. б. РККА вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца вой­ны. В 1945 Сталинград стал Городом-героем.

Лит .: Штейдле Л. От Волги до Веймара / Пер. с нем. Н. М. Гнединой, М. Л. Соколовой. М., 2010; Вельц Г. Солдаты, которых предали / Пер. с нем. Г. У. Рудой. М., 2011; Еременко А. И. Сталинград. М., 2013; Сталинград. Величайший провал Гитлера. 1942–1943. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления [в 2 т.]. М., 2015; Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 2015; Сталинградская битва: июль 1942 — февраль 1943: энциклопедия / Глав. ред. М. М. Загорулько. 6-е изд., доп. Волгоград, 2015; Бивор Э. Сталинград / Пер. с англ. С. Саксина. СПб., 2018; Родимцев И. А. Герои Сталинградской битвы. М., 2018; Исаев А. В. Битва за Сталинград: мифы и правда. 6-е изд. М., 2022; Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. СПб., 2022. С. Е. Лазарев.