Пáулюс, Фридрих

Пáулюс ( нем. Paulus) , Фридрих (23.09.1890, Гуксхаген, Гессен — 01.02.1957, Дрезден) — германский военный деятель, фельдмаршал (1943). Окончил классическую гимназию, на военной службе с 1910. Участник Первой мировой вой­ны. В 1935 получил звание генерала. В 1939 назначен начальником штаба 10‑й армии (позже переименованной в 6‑ю), участвовал в германо-польской вой­не 1939. 1 января 1942 назначен командующим 6‑й армией. После успешной операции под Харьковом в начале 1942 6‑я армия начала наступление на Сталинград, но в ноябре попала в окружение и 31 января 1943 сдалась в плен. Находясь в плену, в августе 1944 вступил в Национальный комитет «Свободная Германия» . Свидетель обвинения на Нюрнбергских процессах . После освобождения из плена в 1953 жил в ГДР.

Соч.: Сталинградская эпопея: свидетельства генерала-фельдмаршала Фридриха Паулюса, 1939–1943 / Под ред. В. Герлица. Пер. с нем. М., 2013.

Лит .: Бланк А. С., Хавкин Б. Л. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса. М., 1990; Dietrich T. Paulus. Das Trauma von Stalingrad. Eine Biographie. Paderborn, 2008. И. А. Кукушкина.