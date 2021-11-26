КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция РККА и ВМФ СССР, проходившая 8 апреля – 12 мая 1944 года, предпринятая с целью полного освобождения Крымского полуострова от немецко-фашистской оккупации.

Обстановка на начало операции

К апрелю 1944 года части 4-го Украинского фронта отрезали Крымскую группировку противника от основных сил. В ходе Нижнеднепровской операции они захватили плацдарм на южном берегу Сиваша. В результате Керченско-Эльтигенской операции был занят ещё один плацдарм – на Керченском полуострове. 17-я армия вермахта и значительные румынские силы оказались блокированными. В этих условиях командование группировки предложило Гитлеру отказаться от сопротивления на данном участке фронте и эвакуировать имеющиеся силы через Чёрное море. Однако тот ответил категорическим отказом, приказав держаться на позициях.

На полуострове находились до 200 тысяч солдат и офицеров, до 3,6 тысяч орудий и миномётов, 215 танков и штурмовых орудий, до 150 самолётов. Оборону здесь держали 5 немецких и 7 румынских дивизий. Штаб крымской группировки вермахта находился в Симферополе.

К операции привлекались около 470 тысяч бойцов и командиров, почти 6 тысяч орудий, более 550 танков и самоходных артиллерийских установок, 1250 самолётов. Это позволило создать решающее превосходство над врагом.

Ход боевых действий

8 апреля 1944 года после длительной арт- и авиаподготовки в наступление перешли части 4-го Украинского фронта. Основной удар наносился частями 51-й армии от Сиваша. После трёхдневных ожесточённых боёв мощная вражеская оборона на Перекопском перешейке была прорвана, и подвижные соединения вышли на оперативный простор. 8 апреля 1944 года был освобождён Армянск, 11 апреля – Джанкой. Враг был вынужден начать отвод своих войск в западную часть полуострова.

В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года было начато наступление с Керченского плацдарма. К утру была освобождена Керчь, после чего части Приморской армии стали продвигаться на запад. 13 апреля 1944 года одновременным наступлением с севера и востока были освобождены сразу четыре крупных населённых пункта – Евпатория. Саки, Феодосия и Симферополь. 14 апреля 1944 года был освобождён Судак, 15 апреля – Алушта. Большую помощь советским войскам оказали крымские партизаны.

16 апреля 1944 года советские войска вышли на подступы к Севастополю. Немецкое командование сумело заблаговременно подготовиться к обороне города, и попытки сходу освободить город провалились. На протяжении последующих двух недель сколь-либо значительных успехов добиться не удалось, в связи с чем советское командование приняло решение реорганизовать сухопутные войска. Приморская армия была передана в состав 4-го Украинского фронта, А. И. Ерёменко был отозван из Крыма и назначен командующим 2-м Прибалтийским фронтом. На его место был назначен генерал-лейтенант К. С. Мельник.

Э. Г. Йенеке, понимавший, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, предлагал эвакуировать оставшиеся силы с полуострова. 1 мая 1944 года Гитлер снял его с занимаемой должности, заменив его генералом пехоты К. Альмендингером. Но какого-либо влияния на исход событий это не оказало. 5 мая 1944 года советские войска начали штурм Севастополя, и после четырёхдневных ожесточённых боёв, 9 мая 1944 года, освободили его. Однако бои продолжались до 12 мая 1944 года – лишь тогда последние вражеские части, державшие оборону на мысе Херсонес, сдались.

Итоги операции

Разгром немецко-румынской группировки в Крыму стал одной из тяжелейших катастроф вермахта за всю войну. Потери немецко-румынских войск составили, по разным оценкам, от 100 до 140 тысяч солдат и офицеров, также было потеряно множество судов. Генерал Йенеке по приказу Гитлера был отдан под трибунал. Крымская операция явилось и весомой политической победой – германские позиции в Румынии, Болгарии и Турции сильно пошатнулись.

Советские войска потеряли убитыми до 18 тысяч бойцов и командиров, более 67 тысяч получили ранения. Был восстановлен контроль над Чёрным морем, возвращена важнейшая военно-морская база – Севастополь.