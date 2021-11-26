ГОЛОВАНОВ Александр Евгеньевич

Советский военачальник, Главный маршал авиации.

Родился в Нижнем Новгороде в семье рабочего. В мае 1919 г., скрыв свой возраст, 15-летний Саша ушел добровольцем в Красную Армию, участвовал в Гражданской войне; с 1923 г. работал в органах НКВД. В 1932 г. Голованов окончил летную школу при ЦАГИ, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с авиацией. С 1933 г. он работал в Гражданском воздушном флоте (ГВФ), прошел путь от рядового пилота до начальника Восточно-Сибирского управления ГВФ, накопил огромный опыт полетов на дальние расстояния и в сложных метеоусловиях. Таких летчиков остро не хватало в ВВС, поэтому неудивительно, что Голованова привлекали для выполнения особых заданий в ходе боев на реке Халхин-Гол и в Финляндии. За отличное выполнение заданий командования он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Ленина. Накануне Великой Отечественной войны Голованов в письме к Сталину предложил использовать в интересах ВВС опытных летчиков ГВФ. Вскоре Голованов в звании полковника был назначен командиром 212-го отдельного дальнебомбардировочного полка, летавшего на самолетах ДБ-3ф (Ил-4). Войну полк встретил на Западном фронте в составе 3-го дальнебомбардировочного авиакорпуса. Летчикам дальних бомбардировщиков приходилось действовать в сложных, не типичных для них условиях. Они летали днем, без прикрытия истребителями, бомбили танковые колонны врага и несли тяжелые потери. Только 24 июня 212-й авиаполк потерял 14 самолетов. Но пилоты продолжали опасные вылеты, и их командир летал на боевые задания наравне со всеми. 17 августа 1941 г. Голованов был назначен командиром 81-й (позднее переименована в 3-ю) дальнебомбардировочной авиадивизии. Она была оснащена наиболее современными советскими дальними бомбардировщиками ТБ-7 (Пе-8) и Ер-2 и являлась, по сути дела, уникальным соединением советских ВВС. Летчики дивизии летали бомбить Берлин, Данциг, Кенигсберг и другие города Германии. Голованов постоянно искал пути совершенствования тактики дальней авиации. Не имея высшего образования, он на собственном опыте учился бить врага с наибольшим эффектом. Осенью 1941 г. По инициативе Голованова дальние бомбардировщики крупными силами участвовали в налетах на колонны боевой техники и пехоты противника, нанося врагу чувствительные потери. Самое активное участие Голованов принял в формировании авиации дальнего действия (АДД), и 5 марта 1942 г. он был назначен на должность ее первого командующего. Под руководством Голованова летчики дальней авиации действовали на самых ответственных участках фронта: под Ленинградом и Сталинградом, на Кубани и Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Германии. АДД наносила удары как по войскам противника, так и по его глубокому тылу. В декабре 1944 г. АДД была переформирована в 18-ю воздушную армию, командующим которой остался Голованов. Вместе со своими летчиками он участвовал в последних боях с фашистами, помогая советским солдатам форсировать Одер и брать Берлин. Только в ночь на 21 апреля 1945 г. бомбардировщики совершили 529 вылетов для ударов по узлам сопротивления противника на подступах к Берлину. Всего за годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили свыше 220 тыс. боевых вылетов и сбросили на врага более 2 млн тонн бомб. Большое число летчиков были награждены орденами и медалями, 246 из них стали Героями Советского Союза, а шестеро были удостоены этого звания дважды. После войны Главный маршал авиации Голованов командовал созданной в 1946 г. дальней авиацией, продолжавшей славные традиции дальнебомбардировочной авиации, АДД и 18-й воздушной армии. В сентябре 1953 г. вышел в отставку.