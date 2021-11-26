БАТОВ Павел Иванович

Генерал советской армии (1955), дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Родился в деревне Филисово Ярославской области в бедной крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1909 г., на военной службе с 1915 г. За отличие в боях награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями. Рядовой, младший унтер-офицер, в 1917 г. окончил школу прапорщиков. В Красной Армии с 1918 г., почти 4 года участвовал в Гражданской войне . После войны командовал ротой. В 1927 г. окончил курсы «Выстрел», затем был начальником штаба и командиром полка. В 1936-1937 гг. на стороне республиканцев принимал участие в Гражданской войне в Испании. Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. командовал дивизией, 3-м стрелковым корпусом. С 1940 г. командовал войсками Закавказского военного округа, в июне 1941 г.— генерал-лейтенант. В начале Великой Отечественной войны командовал 9-м отдельным стрелковым корпусом в Крыму; с августа 1941 г.— заместитель командующего, с ноября 1941 г.— командующий 51-й армией Южного фронта. Одновременно (октябрь-ноябрь 1941 г.). заместитель командующего сухопутными войсками Крыма. В январе-феврале 1942 г. руководил действиями 3-й армии, в феврале-октябре 1942 г. занимал пост помощника командующего Брянским фронтом. С октября 1942 г. и до конца войны командовал 65-й армией, участвовавшей в боевых операциях в составе Донского , Сталинградского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Крупнейшими вехами яркого боевого пути командарма стало руководство войсками в Сталинградской и Курской битвах , в битве за Днепр и в сражениях за освобождение Белоруссии, в Висло-Одерской и Берлинской операциях. При решении боевых задач Батов умело использовал нововведения: двойной огневой вал для поддержки атаки пехоты и танков (в Бобруйской операции 1944 г.), решительный маневр войсками армии с одного направления на другое ( Белорусская операция 1944 г. и Восточно-Померанская операция 1945 г.). После войны командовал армиями, войсками ряда военных округов и Южной группой войск, в 19621965 гг.— начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил государств — участников Варшавского договора. В 1970-1981 гг. председатель Советского комитета ветеранов войны.