ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА НКВД СССР

Составная часть Вооруженных Сил СССР, в задачу которых входила охрана государственных объектов и сооружений и ряд других служебно-боевых задач.

В феврале 1939 г. Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД было разделено на шесть самостоятельных главков: пограничных войск, конвойных войск, войск по охране железнодорожных сооружений, войск по охране важных промышленных предприятий, военного снабжения НКВД и Главное военно-строительное управление войск НКВД. 22 июня 1941 г. вместе с пограничными войсками и Красной Армией, первый удар немецко-фашистских войск приняли на себя небольшие гарнизоны ВВ, охранявших железнодорожные мосты и другие сооружения вдоль государственной границы. Так, части 10-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, сражались совместно с арьергардами Красной Армии и оставляли свои объекты согласно приказу командования дивизии только после того, как саперы занимали мосты, минировали их и взрывали по плану командования действующей армии. В боях в Прибалтике отличились части 22-й мотострелковой дивизии войск НКВД, участвуя в обороне городов Рига, Таллин, Пярну, Вильянди, Тарту. В обороне Брестской крепости приняли участие воины 132 отд. конвойного батальона ВВ НКВД. В составе гарнизона г. Могилева, выдержавшего 23-дневную осаду, сражались воины 3-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. 25 июня 1941 г. в соответствии с постановлением СНК СССР на пограничные войска и части внутренних войск НКВД была возложена задача по охране тыла действующей армии. Руководство войсками по охране тыла до мая 1942 г. осуществляло Главное управление пограничных войск, которое ведало одновременно охраной государственной границы. Приказом НКВД от 28 апреля 1942 г., для улучшения руководства войсками, функция охраны тыла действующей армии была передана Главному управлению внутренних войск НКВД, в котором было создано соответствующее управление, в его состав были переданы 37 пограничных полков, 66 пограничных отрядов и другие части. В мае 1943 г. оно было преобразовано в Главное управление войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии. Внутренние войска во взаимодействии с частями действующей армии поддерживали порядок в прифронтовой полосе, вели борьбу с разведывательно-диверсионными группами противника, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, эвакуации промышленных предприятий, несли службу по охране важных коммуникаций и объектов, конвоировали и охраняли военнопленных и лиц, осужденных судом. В соответствии с постановлением ГКО от 4 января 1942 г., Внутренние войска несли гарнизонную службу в городах, освобожденных от немецкой оккупации, оказывали помощь органам государственной безопасности в обезвреживании оставленной противником агентуры, разоблачении пособников врага и предателей. За годы войны из личного состава Внутренних войск НКВД было сформировано большое количество частей и соединений, сражавшихся в рядах Красной Армии. При обороне Москвы отличилась отдельная дивизия особого назначения НКВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Обороняя Сталинград, покрыла себя славой 10-я дивизия войск НКВД. Поскольку пограничные и внутренние войска в годы Великой Отечественной войны находились в ведении одного наркомата, командные кадры и личный состав частей нередко переводился из одних войск в другие, в зависимости от оперативной обстановки. Поэтому, строгое разделение между ними провести трудно. Сводные части и соединения обозначались, как формирования из состава войск НКВД СССР.

Исторические источники:

Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Документы и материалы. М., 1975.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015