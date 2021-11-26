УЛЬМАНИС Карлис Аугустс Вильхельмс (Карл Индрикович)

Латвийский государственный и политический деятель, президент Латвии в 1936-1940 гг.

Занимался молочным хозяйством. В 1905 г. сотрудничал в журнале «Сельскохозяйственник», за публикации подвергся аресту, в 1906 г. уехал в США. В 1909 г. окончил курсы сельского хозяйства Линкольнского индустриального колледжа. В 1913 г. вернулся на родину.

В 1917 г. – заместитель комиссара Временного правительства в Лифляндии. В апреле один из организаторов и лидеров “Латышского крестьянского союза”. Во время оккупации Латвии Германией жил в Риге. После Ноябрьской революции в Германии был одним из инициаторов провозглашения независимости Латвии 18 ноября 1918 г. Член Народного совета Латвии. Министр-президент во Временном правительстве Латвии (18 ноября 1918 г. – 17 июня 1921 г.).

Чтобы получить какую-то военную силу, К. Ульманис пошёл на союз с еще не ушедшими из Латвии германскими войсками. До революции имущественная элита этого региона была в значительной степени немецкой. 7 декабря правительство Ульманиса согласилось признать формировавшийся германским командованием балтийский ландесвер вооружёнными силами Латвийской республики. Таким образом, легализовались те немецкие военные, которые готовы были остаться (им пообещали латвийское гражданство и землю). Латыши должны были составить большинство этих войск, но Ульманису и его сторонникам не удалось найти достаточного количества латышей, желающих служить новому государству. Большинство «латвийской» армии составили немецкие военные. 30 декабря из правительства вышли социал-демократы, не желавшие сотрудничать с немцами на таких условиях.

В ходе гражданской войны в Латвии ландесвер и немецкие войска в январе 1919 г. оставили почти всю ее территорию под натиском латышских стрелков. Ульманис контролировал только Либаву. Здесь была сформирована германская группировка под командованием Р. фон дер Гольца (в ней воевали контитнгенты латышей и русских), которая 26 февраля 1919 г. перешла в наступление против войск Латвийской социалистической советской республики. 16 апреля немцы разоружили латышских солдат в Либаве и свергли правительство Ульманиса, заменив его марионеточным кабинетом А. Ниедры. Ульманис бежал под защиту флота Антанты на корабль «Саратов», который стал его резиденцией. Конфликт с германским командованием стал счастливой возможностью для Ульманиса и его коллег отмежеваться от «грешного альянса» с немцами, который помог спастись в начале 1919 г., но скомпрометировал дело латвийской независимости.

23 июня эстонско-латышская армия разбила немецкие части под Цесисом, что определило судьбу Латвии. Латвийская армия, верная правительству Ульманиса, шла на Ригу. 3 июля при посредничестве Антанты было достигнуто перемирие. Германская «железная дивизия» покинула Ригу, а ландесвер вошел в состав Латвийской армии. Ульманис приехал в Ригу. Но осенью его войскам пришлось отбивать поход на Ригу войск П. Бермондта. Это задержало выяснение отношений с советскими войсками, находившимися на востоке Лавтии. В 1920 г. они потерпели поражение от поляков. 11 августа 1920 г. был подписан мирный договор, по которому Россия отказалась от прав на Латвию и признала правительство Ульманиса.

Ульманис активно участвовал в политической жизни Латвии, отстаивая консервтаивные, а затем все более националистические позиции. Был премьер-министром в 1925-1926 и 1931 гг. Несколько раз занимал посты министров (военного, иностранных дел, сельского хозяйства). Став премьер-министром 17 марта 1934 г., организовал переворот 15 мая 1934 г. в Латвии, установил авторитарный режим, распустил парламент и партии.

После истечения срока пребывания на посту президента А. Квиесиса Ульманис 11 апреля 1936 г. наряду с премьерским занял и президентский пост. После начала Второй мировой войны , под давлением СССР, действовавшим в соответствии с секретным протоколом к советско-германскому пакту о ненападении, Ульманис согласился заключение советско-латвийского договора 5 октября 1939 г. о размещении советских войск в Латвии. В феврале 1940 г. обратился с речью к согражданам с призывом усилить военную подготовку, что при прогерманских симпатиях Ульманиса, было воспринято советским руководством как угроза удара в тыл советским военным базам. В ходе советизации Прибалтики 1940 г. 20 июня Ульманис с согласия представителя СССР А. Вышинского назначил премьер-министром А. Кирхенштейна. 21 июля 1940 г. Ульманис подал в отставку. 22 июля сослан в г. Ворошиловск (Ставрополь). 4 июля 1941 г. арестован, умер в тюремной больнице.

Автор статьи: Шубин А.В.