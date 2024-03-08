ТИМОШЕНКО, СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

Тимошéнко, Семён Константинович (06[18].02.1895, с. Орман Аккерманского уезда Бессарабской губ., ныне с. Фурмановка Измаильского района Одесской обл. Украины — 31.03.1970, Москва) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940). Дважды Герой Советского Союза (1940, 1965). Из бедных крестьян. В Первую мировую вой­ну 1914—1918 сражался на Юго-Западном и Западном фронтах, удостоен трех Георгиевских крестов. Последний чин в старой армии — подпрапорщик. Во время Гражданской вой­ны в России 1917 – 1922 — командир 1-го Крымского революционного кавполка, воевавшего под г. Царицыном, с ноября 1918 — 2-й кавбригады (с июня 1919 в корпусе С. М. Будённого ), с ноября 1919 — 6-й и с августа 1920 — 4-й кавдивизий, входивших в 1-ю Конную армию. Отличился в боях с Вооруженными силами Юга России , в Советско-польской вой­не 1919–1920 , при разгроме вой­ск П. Н. Врангеля и Н. И. Махно . С 1933 — заместитель командующего, с 1937 — командующий ряда военных округов. В сентябре 1939 руководил Украинским фронтом, вой­ска которого совершили поход в Зап. Украину. Во время Советско-финляндской вой­ны 1939 – 1940 командовал Северо-Западным фронтом, осуществившим прорыв «линии Маннергейма». С мая 1940 по июнь 1941 — нарком обороны СССР. Принял неотложные меры по повышению боеготовности армии. Под руководством Т. было создано несколько общевой­сковых армейских и корпусных управлений, сформировано большое число стрелковых дивизий, проводилась реорганизация всех видов Вооруженных Сил. При его содействии из тюрем было возвращено в армию несколько сот командиров, ранее по ошибке арестованных. С 23 июня председатель, с июля член Ставки Верховного Главнокомандования . В июле — сентябре заместитель наркома обороны, одновременно с июля 1941 — главком Западного, с сентября 1941 по июнь 1942 — Юго-Западного направлений. Одновременно в июле — сентябре 1941 командовал Западным, в сентябре — декабре 1941 и в апреле — июле 1942 — Юго-Западным фронтами. В Смоленской оборонительной операции 1941 руководимые им вой­ска Западного направления провели ряд контрударов, приостановивших наступление на г. Москву группы армий «Центр». Во время командования вой­сками Юго-Западного направления спланировал и осуществил Ростовскую наступательную операцию 1941 . Однако в мае 1942 вой­ска Юго-Западного фронта потерпели тяжелое поражение под г. Харьковом. В июле 1942 Т. командовал Сталинградским, с октября 1942 по март 1943 — Северо-Западным фронтами. После Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 возглавлял ряд военных округов. Награжден 5 орденами Ленина и Красного Знамени, 3 орденами Суворова I степени, орденом «Победа» и др.

Лит. : Баграмян И. Х. Великого народа сыновья. М., 1984; Португальский Р. М. Маршал Тимошенко. М., 2015; Млечин Л. М. Нарком Тимошенко. Накануне Великой вой­ны. СПб., 2016. С. Е. Лазарев.