СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939–1940

Совéтско-финля́ндская войнá (Зимняя вой­на) 1939–1940 — локальный двусторонний конфликт 30 ноября 1939 — 13 марта 1940. Официальным поводом стал артобстрел советской территории в районе деревни Майнила 26 ноября 1939. Причины связаны с сохранением напряженности в советско-финляндских отношениях, несмотря на урегулирование пограничных конфликтов и подписание Договора о ненападении 1932. В 1938 Финляндии было предложено отодвинуть границу от Ленинграда путем территориального обмена и заключить торговый договор на выгодных условиях. По секретному протоколу к советско-германскому пакту о ненападении 1939 Финляндия была отнесена к советской сфере влияния. Апеллируя к политике полного нейтралитета, Финляндия в октябре 1939 отказалась заключить с СССР политический пакт, подобный ранее заключенным Советским Союзом с прибалтийскими государствами.

Противники обострения отношений с СССР В. Таннер, К. Г. Маннергейм, Ю. К. Паасикиви и другие полагали возможным в интересах сохранения мира пойти на территориальные уступки, которые были крайне важны для СССР и не влияли на оборонительные возможности Финляндии. Официальная позиция финляндского правительства и парламента состояла в нежелании уступить кому-либо и пяди своей земли.

Советские предложения на Московских переговорах, начавшихся 12 октября 1939, включали следующее:

Финляндия переносит границу на 90 км от Ленинграда.

Финляндия сдает в аренду СССР сроком на 30 лет п-ов Ханко (Гангут).

Советскому военному флоту предоставляются порты на п-ове Ханко и в Лаппохья.

Финляндия передает СССР о-ва Гогланд, Лаавансаари (Мощный), Тютярсаари и Сейскари.

Пакт о ненападении 1932 дополняется статьей о взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, враждебных или Советскому Союзу, или Финляндии.

Финляндия и СССР должны разоружить свои укрепления на Карельском перешейке.

СССР передает Финляндии территорию в Карелии, площадью вдвое больше полученной от финской стороны (5529 кв. км).

СССР обязуется не возражать против вооружения Финляндией Аландских о-вов своими силами.

С точки зрения советского руководства, финляндский вариант не решал проблему безопасности Ленинграда: СССР получал острова вдоль основного судоходного фарватера в Финском заливе — Суурсаари (Гогланд), Лавенсари (Мощный), Большой Тютерс и Малый Тютерс, Пенисаари (Малый), Сескар и Койвисто (Березовый) — и ближайшие к Ленинграду территории, Терийоки и Куоккала (Зеленогорск и Репино). Несмотря на готовность советской стороны смягчить условия касательно, в частности, территории Карельского перешейка и на предложение заключить торговый договор, финны отказались уступить территории, по которым проходила «линия Маннергейма». Москва предприняла тщетные попытки добиться компромисса, предлагая купить Ханко или арендовать вместо него какие-нибудь прибрежные острова. Переговоры были прекращены 9 ноября. 28 ноября СССР объявил о денонсации Тартуского мирного договора 1920 и Договора о ненападении 1932. 30 ноября советские вой­ска атаковали территорию Финляндии, но в 1939 не смогли взять «линию Маннергейма», а в декабре — январе потерпели неудачи при попытке прорваться в Финляндию из Карелии. 14 декабря 1939 СССР исключили из Лиги Наций.

Зимняя вой­на выявила серьезные тактические просчеты в руководстве боевыми действиями, в организации управления и снабжения вой­ск, в подготовке командного состава Красной армии, а также отсутствие у военнослужащих навыков, предполагаемых сложными природными условиями (непроходимые леса, болотистая местность). Большой урон в живой силе был связан, в частности, с высокой мобильностью финляндских вой­ск, широко применявших тактику партизанской борьбы (летучие отряды лыжников), с действиями финских снайперов и работой минеров. Безвозвратные потери советских вой­ск составили 130–168 тыс. человек, санитарные — около 265 тыс. человек. Безвозвратные потери финляндских вой­ск — около 23 тыс. человек, санитарные 43–45 тыс. человек. Финны рассчитывали на военно-политическую поддержку, прежде всего Великобритании, Франции и Швеции. Запад ограничился поставкой вооружений и посылкой добровольцев. На стороне Финляндии в вой­не участвовало 12 тыс. иностранных добровольцев. Всего Финляндии было поставлено 350 самолетов, 500 орудий, более 6 тыс. пулеметов, около 100 тыс. винтовок и другое вооружение, а также 650 тыс. ручных гранат, 2,5 млн снарядов и 160 млн патронов. Силы были неравны. 16 февраля 1940 была прорвана «линия Маннергейма».

Финляндии пришлось уступить территорию площадью 40 тыс. кв. км, в том числе города Выборг, Сортавала и Кексгольм (Приозерск), сотни других населенных пунктов, ряд островов в Финском заливе, п-ова Рыбачий и Средний. Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР. Часть п-ова Ханко передали в аренду сроком на 30 лет. Территориальные изменения, установленные Московским мирным договором 13 марта 1940, подтверждены мирным договором с Финляндией 1947 и закреплены Договором между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений 1992.

Лит .: Зимняя вой­на 1939–1940. Политическая история. Кн. 1–2. М., 1998; Андросова Т. В. Элиты и лидеры в международных отношениях: неиспользованные возможности финляндской восточной внешней политики в 1920-е — 1930-е годы // Элиты и лидеры. Традиционализм и новаторство. М., 2007. С. 125–150; Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi. Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, 2009; Шубин А. В. Мир на пути к вой­не. СССР и мировой кризис 1933–1940 гг. М., 2017. Т. В. Андросова.