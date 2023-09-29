Присоедине́ние Приба́лтики к СССР в 1940

Присоедине́ние Приба́лтики к СССР в 1940 — военно-­политические действия, которые привели к включению в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы. Во время заключения советско-­германских договоров 1939 территория Прибалтики была отнесена к сфере интересов СССР. 28 сентября, 5 и 10 октября 1939 Эстония, Латвия и Литва заключили с СССР пакты о взаимопомощи, преду­сматривающие размещение контингентов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в Палдиски, Хаапсалу, на Сааремаа, Хийумаа (Эстония), в Лиепае, Вентспилсе, Приекуле, Питрагсе (Латвия), Новой Вилейке, Алитусе, Пренае, Гаджюнае (Литва) с правом базирования флота в Таллине и Рохукюла (Эстония). Литве передавался Вильнюс и Виленский край. РККА не вмешивалась во внутренние дела прибалтийский стран. В июне 1940 в связи с поражением Франции в вой­не с Германией ситуация изменилась. 14 июня советское правительство предъявило ультиматум Литве (под предлогом инцидентов с советским военнослужащими), а 16 июня — Латвии и Эстонии с требованием допустить на их территорию дополнительные контингенты советских вой­ск и сформировать правительства, способные обеспечить выполнение договоров о взаимопомощи, в нарушении которых обвинялись правительства трех государств. Ультиматумы были приняты, и 15–21 июня Прибалтика была занята РККА. Происходили массовые выступления противников существующих режимов, в том числе — сторонников советизации Прибалтики, которых советским представителям пришлось даже сдерживать. Были сняты запреты на деятельность коммунистических партий и проведение демонстраций, были выпущены политзаключенные. А. Сметона бежал в Германию, К. Ульманис и К. Пятс согласились сотрудничать с советскими представителями. Были сформированы просоветские правительства Литвы во главе с Ю. Палецкисом, Эстонии с Й. Варесом , Латвии с А. Кирхенштейном. В Прибалтику были направлены уполномоченные Совета народных комиссаров СССР — А. А. Жданов в Эстонию, А. Я. Вышинский в Латвию и В. Г. Деканозов в Литву. 14–15 июля прошли выборы, до которых были допущены кандидаты просоветских Союзов трудового народа Эстонии и Литвы и Блока трудового народа Латвии (кандидаты других сил снимались с выборов и даже арестовывались). Требование присоединения к СССР официально не выдвигалось. Просоветские блоки победили при высокой явке избирателей (84–95 %), получив 92–99 % голосов по официальным данным. 21–22 июля новые парламенты провозгласили создание Эстонской, Латвийской и Литовской ССР и приняли Декларации о вхождении в СССР. 3–6 августа 1940 Верховный Совет СССР принял три республики в состав СССР. Армии трех государств были преобразованы в три корпуса РККА. Развернулись репрессии против политических элит ликвидированных государств. К концу 1940 в Прибалтике была проведена национализация промышленности, крупных торговых и транспортных предприятий, начата аграрная реформа — перераспределение земли в пользу батраков и мелких крестьян, не имевших до реформы надела в 10 га, был введен советский руб­ль.

Ист .: Полпреды сообщают... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией. Август 1939 г. — август 1940 г. М., 1990; Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. М., 1995; СССР и Литва в годы Второй мировой вой­ны: сборник документов. Вильнюс, 2006.

Лит .: Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой вой­не. 1929–1941 гг. М., 2004; Ковалев С. Н. Советские вой­ска на территории стран Балтии (1939–1940 г.). СПб., 2008; Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя вой­нами и утрата независимости (с середины 1920‑х годов до аннексии в 1940). М., 2012; Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940): Возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря. М., 2014. А. В. Шубин .