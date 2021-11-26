ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич

Советский авиаконструктор, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда (1940), дважды лауреат Государственной премии (1941, 1943).

Внес огромный вклад в становление советской авиации, его работы во многом определяли лицо ВВС РККА в предвоенные годы. Родился в семье сельского священника. В 1916 г. окончил Петроградский политехнический институт, но уже с 1910 г. работал на Русско-Балтийском заводе, строившем тяжелые бомбардировщики «Илья Муромец». В нач. 1920-х гг. Поликарпов, будучи начальником технического отдела авиазавода № 1, занимался подготовкой к производству первых советских серийных самолетов: разведчика Р-1 (фактически копия английского DH-9), учебного У-1 (копия английского Авро-504) и созданного непосредственно им самим истребителя И-1. К сер. 1920-х гг. Поликарпов возглавил отдел сухопутных самолетов (ОСС) Авиатреста, занимавшийся разработкой истребителей и разведчиков. Здесь он спроектировал свои наиболее известные самолеты — разведчик Р-5 и учебный У-2. Р-5 и его модификации (ССС, Р-Z) состояли на вооружении ВВС вплоть до начала Великой Отечественной войны, да и в ходе ее активно применялись в роли связных, транспортных, легких ночных бомбардировщиков. Еще более долгая жизнь была суждена У-2. Этот небольшой самолет из фанеры и полотна выпускался в СССР с 1926 по 1949 гг., и продолжал летать до нач. 1960-х гг. Он снискал себе заслуженное уважение как учебный, сельскохозяйственный и пассажирский самолет, а в годы войны прославился еще и как ночной бомбардировщик. На У-2 прошел всю войну знаменитый женский 46-й гвардейский ночной легкобомбардировочный полк. Последние боевые вылеты У-2 совершил в нач. 1950-х гг. в ходе войны в Корее. Судьба Н. Н. Поликарпова складывалась непросто. В октябре 1928 г. он и ряд других авиационных инженеров были арестованы по ложным обвинениям во вредительстве. Год спустя при ОГПУ было образовано Центральное конструкторское бюро № 39 (ЦКБ-39), и Поликарпов был переведен туда, продолжая оставаться на положении заключенного. Здесь в соавторстве с Д. П. Григоровичем он спроектировал превосходный для того времени истребитель И-5. Работа арестованных конструкторов была оценена, и в нач. 1931 г. их реабилитировали. В январе 1933 г. Николай Николаевич возглавил «истребительную бригаду» в только что созданном ЦКБ под руководством С. В. Ильюшина. Работая там, Поликарпов сконструировал целый ряд великолепных истребителей, за что получил неофициальный титул «короля истребителей». Его машины И-15, И-15бис, И-16, И-153 демонстрировали свои уникальные летные данные в ходе боев в Испании и Китае, на Хасане и Халхин-Голе. Хотя к началу войны с Германией эти самолеты уже устарели, они продолжали составлять основу истребительной авиации Советского Союза, и в опытных руках И-16 и И-153 оставались грозным оружием для врага. Не случайно почти все, кто заслужил право называться асом еще летом 1941 г., воевали на этих истребителях. Продолжая совершенствовать свои боевые машины, в 1938 г. Поликарпов создает истребитель И-180, а чуть позже И-185, обладавшие высокими летно-техническими характеристиками. Однако из-за дефектов двигателей и ряда других причин эти самолеты не пошли в серийное производство, как и боевые самолеты, созданные им в 19391944 гг.: скоростной пикирующий бомбардировщик, воздушный истребитель танков, тяжелый истребитель сопровождения, тяжелый пушечный истребитель и др. Эти неудачи серьезно подорвали здоровье Николая Николаевича, особенно сильно он переживал гибель во время испытаний И-180 легендарного советского летчика В. П. Чкалова. 30 июля 1944 г. Н. Н. Поликарпова не стало. В память о талантливом авиаконструкторе его самый знаменитый самолет У-2 был переименован в По-2 («Поликарпов-2»).