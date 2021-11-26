ПАНЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
ПАНЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат, один из руководителей советской разведки, генерал-майор.
Из семьи рабочего. Окончил Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу РККА (1927) и Военную академию имени М.В. Фрунзе (1938). С 1927 года в пограничных войсках на Дальнем Востоке, с 1938 года в НКВД СССР. В июле 1939 года направлен в Китай уполномоченным СНК СССР по реализации торгового соглашения. В том же месяце назначен полпредом (с мая 1941 года чрезвычайный и полномочный посол) СССР в Китае, одновременно являлся главным резидентом НКВД. В начале лета 1940 года направил в Москву сообщение о подготовке Германией нападения на СССР, а в июне 1941 года - оперативный план германского Верховного командования о главных направлениях продвижения германских войск в войне против СССР, полученный агентурным путём у германского военного атташе в Китае. Успешно выполнил и главную задачу советской разведки в Китае - не просмотреть возможное нападение Японии на СССР. В сентябре 1944 года - мае 1947 года 1-й заместитель заведующего отделом международной информации ЦК ВКП(б), в мае - ноябре 1947 главный секретарь Комитета информации при Совете министров СССР (КИ при СМ СССР). В октябре 1947 - июне 1952 годов чрезвычайный и полномочный посол СССР в США, одновременно чрезвычайный и полномочный посланник СССР на Кубе и главный резидент КИ при СМ (с ноября 1951 года МГБ) СССР в США и на Кубе. В июне 1952 - мае 1953 годов чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНР. В мае - июле 1953 года в резерве МИД СССР. В июле 1953 - марте 1954 годов начальник 2-го Главного (внешняя разведка) управления МВД СССР, в марте 1954 - июне 1955 годов - 1-го Главного управления КГБ при СМ СССР. С июня 1955 года в аппарате ЦК КПСС. С 1973 года на пенсии.
Награждён 3 орденами Ленина (1944 год и другими), 2 орденами Красного Знамени и другими.