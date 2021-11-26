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«ЗВЕЗДА́»
Российский литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Основан в 1924 в Ленинграде; выходил ежемесячно (до 1927 и в годы Вел. Отеч. войны один раз в два месяца). В «З.» публикуются проза, поэзия, критич. статьи, переводы с иностр. языков, историч., краеведч. и мемуарные материалы, документы из лит. наследия рус. писателей. Вышли спец. номера, посвящённые А. А. Ахматовой, В. В. Набокову, С. Д. Довлатову, И. А. Бродскому. Среди авторов – М. Горький, Б. А. Лавренёв, М. М. Зощенко, Ю. Н. Тынянов, К. А. Федин, Н. А. Заболоцкий, В. С. Шефнер, Д. А. Гранин, А. С. Кушнер, В. А. Соснора.
Автор: Е. В. Перемышлев.
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