ХАСАН

Хасáн — озеро у границы СССР с Китаем (Маньчжурией), район вооруженного советско-японского конфликта 12 июля — 12 августа 1938. Конфликт начался с укрепления границы советскими пограничниками 9 июля на сопках Заозерная и Безымянная. Японо-маньчжурская сторона объявила действия советской стороны неправомерными. В условиях напряженности советско-японских отношений стороны не стали уступать друг другу. Накануне событий, 1 июля, Особая краснознаменная Дальневосточная армия была преобразована в Дальневосточный краснознаменный фронт. 29 июля вой­ска японской Квантунской армии (командующий К. Уэда) заняли полосу советской территории между границей и оз. Х. Позиции японцев прикрывало озеро. И. В. Сталин приказал командующему Дальневосточного фронта В. К. Блюхеру выбить японцев, но не переходить границу Маньчжурии — СССР должен был выглядеть жертвой агрессии, а не агрессором. Однако сделать это В. К. Блюхеру оказалось не по силам. Непосредственное командование вой­сками в районе конфликта осуществлялось Г. М. Штерном . Постепенно удалось сосредоточить у Х. 32 860 солдат против 20 тыс. японских. Красная армия наступала по узкой полосе между озером и границей, что позволяло японцам наносить советским вой­скам большой урон плотным огнем (погибло более тысячи советских солдат). В итоге советские вой­ска все же вернулись на спорные сопки, и 10 августа было достигнуто соглашение о прекращении огня и создана советско-японская комиссия по демаркации границы. Конфликт на несколько месяцев отвлек внимание японского командования от наступления на Китай в ходе Японо-китайской вой­ны 1937–1945 .

Лит .: Военный конфликт у озера Хасан: взгляд через шесть десятилетий. Сборник докладов, сообщений и документальных материалов. М., 2003; Шубин А. В. Мир на пути к вой­не (1933–1940 гг.) М., 2017. А. В. Шубин .