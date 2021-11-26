ЗAПАДНАЯ УКРАИНА

Западная Украина — в 1921–1939 неофициальное название юго-восточной части Польского государства, населенной преимущественно украинцами.

Меньшие территории западной части Украины входили также в состав Чехословакии (см. Подкарпатская Русь ) и Румынии (Северная Буковина). Именование западной части Украины как З. У. возникло в период существования Западно-Украинской Народной Республики . З. У. отошла к Польше по Рижскому миру 1924 , завершившему Советско-польскую войну . В сентябре 1921 на территории З. У. были созданы воеводства – Львовское, Тернопольское и Станиславовское в Восточной Галиции и Волынское на населенной преимущественно украинцами территории бывшей Российской империи. По данным переписи 1931, в Польше, преимущественно на З. У. проживало около 4,3 млн украинцев (в реальности — до 5,5 млн). Конституция Польши 1921 гарантировала автономные права для национальных меньшинств, в том числе и украинцев, но в июне 1922 польский сейм отклонил идею введения территориальной автономии в восточных областях (Kresy wschodnie, Восточные кресы). 14 марта 1923 Совет послов Антанты санкционировал передачу Польше всех отошедших к ней по Рижскому миру территорий. Началась колонизация З. У. польскими землевладельцами (осадниками), пользовавшимися покровительством властей и получавших по 10—45 га земли. З. У. оставалась аграрным регионом, только 15 % предприятий З. У. имели более 20 рабочих (предприятия нефтедобывающей, химической и деревообрабатывающей промышленности) и принадлежали в основном неукраинским владельцам.

В 1924 усилилась полонизация украинских школ, к 1932 на Волыни осталось 4 украинские школы, еще 390 школ были двуязычными. В 1930 на З. У. действовало 60 украинских издательств и 120 газет. В З. У. действовали различные политические и общественные организации, в том числе украинские. Волынское украинское объединение поддерживало двуязычие в системе просвещения. Украинское национально-демократическое объединение, созданное в 1925, выступало за независимость, но с 1932 — за национально-культурную автономию. В июне 1920 радикальные ветераны Украинской галицийской армии создали Украинское войсковое объединение (УВО), которое перешло к подпольной вооруженной борьбе против Польши, поджигая хозяйства осадников и нападая на полицию, совершая экспроприации и террористические акты. На основе УВО в 1929 была создана террористическая Организация украинских националистов (ОУН). В середине 1920-х росло влияние подпольной Коммунистической партии Западной Украины (КПЗУ), в 1938 партия была запрещена. Нападения на польских землевладельцев вызвали жесткую репрессивную реакцию польских властей.

В сентябре 1939 З. У. в соответствие с секретными статьями Договора о ненападении между Германией и СССР была занята советскими войсками. 28 сентября 1939 был заключен Советско-германский договор о дружбе и границе , по которому территория З. У. отошла к СССР. 22 октября 1939 на выборах в Народное собрание подавляющее большинство населения проголосовало за просоветских кандидатов. Депутаты Народного собрания 27 октября 1939 проголосовали за воссоединение З. У. с Украинской ССР (2 ноября 1939). В декабре 1939 на территории З. У. были образованы Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области. После присоединения к СССР Бессарабии в августе 1940 в состав УССР вошли Черновицкая и Аккерманская области.

С территории З. У. были выселены осадники, «кулаки» и другие «буржуазные элементы», из которых свыше половины были поляками. Развернулась борьба против влияния униатской и католической церквей, а также против польского подполья и ОУН. В З. У. прошли преобразования, направленные на интеграцию региона в социально-экономическую систему СССР, были конфискованы и распределены между крестьянами помещичьи земли, начались национализация и коллективизация. Дальнейшее развитие этих регионов происходило в составе Украинской ССР (см. Украина ).

Лит.: Баканов А. И. Коммунистическая партия Западной Украины и Организация Украинских националистов по материалам КПЗУ (1929—1938) // Историческое пространство. М., 2009; Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939—1941 гг.: люди, события, документы. СПб., 2011; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2015.