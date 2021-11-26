ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1920-1930-Е ГОДЫ

Внешнеполитический курс Советского государства, охватывающий период от окончания Гражданской и до начала Великой Отечественной войны .

Внешняя политика в 1920-е годы

Основными направлениями внешней политики в этот период стали укрепление позиций Советского государства на международной арене и распространение коммунистического движения в мире.

Первые договоры, заключенные в 1920-1921 годах с пограничными странами, положили начало широкому признанию страны Советов. В 1921 году были установлены дипломатические отношения со странами Востока: Персией, Афганистаном, Турцией, Монголией.

Международные конференции

В 1922-1923 годах РСФСР приняла участие в четырех международных конференциях: Генуэзской, Гаагской, Московской и Лозаннской.

Одной из главных проблем в отношениях с европейскими странами был вопрос о долгах царского и Временного правительств. В 1921 году РСФСР предложила провести переговоры о долгах при условии предоставления ей кредитов и признании ее ведущими странами, а также при условии созыва международной конференции для рассмотрения долговых претензий. Запад, в первую очередь, Англия, был заинтересован. В январе 1922 года было решено созвать международную экономическую конференцию в Генуе.

Одной из главных задач русской делегации здесь было установление экономических и торговых отношений с капиталистическими странами. Запад же требовал признания советским правительством всех довоенных долгов, компенсации всех убытков иностранцев от национализации их собственности, а также отмены монополии на советскую внешнюю торговлю. На это советская делегация не могла пойти. Она согласилась предоставить иностранным предпринимателям концессии и признать долги при условии возмещения ущерба от интервенции во время Гражданской войны. Такое предложение не приняли уже европейские страны. Генуэзская конференция не дала практических результатов, но участие в ней РСФСР стало шагом к ее юридическому признанию. Косвенным результатом конференции стало и подписание в Раппало советско-германского договора, предусматривавший взаимный отказ от возмещения военных расходов. Германия отказывалась от национализированной собственности, дипломатические отношения между двумя странами возобновлялись, развивались торговые и правовые отношения.

Гаагская конференция прошла летом 1922 года. Здесь обсуждались все те же вопросы, которые опять не были решены.

Еще в Генуе советское правительство подняло вопрос о всеобщем разоружении. Тогда он был отвергнут. РСФСР предложила обсудить проблему сокращения вооруженных сил своим западным соседям – Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше. Данной теме была посвящена Московская конференция (декабрь 1922 года). Странам было предложено за полтора-два года сократить личный состав армий на 75%, Советское государство соглашалось свести численность РККА до 200 тыс. человек. Однако после ряда обсуждений приглашенные страны согласились подписать только договор о ненападении, на что советская стороны не пошла. Конференция стала первой, посвященной разоружению, и имела пропагандистское значение.

В конце 1922 года в швейцарской Лозанне открылась международная конференция по ближневосточным вопросам. Советская делегация была приглашена для обсуждения вопроса о черноморских проливах. Но на завершающее заседание она не была допущена, без ее участия была принята конвенция о режиме проливов, установившая беспрепятственный проход через них торговых и военных судов и демилитаризацию проливов. Таким образом была создана постоянная угроза Советам со стороны Черного моря.

Со второй половины 20-х годов Советское государство пошло на сближение с Лигой наций, образованной в 1919 году как «инструмент мира во всем мире». Так, СССР с 1927 года участвовал в работе Подготовительной комиссии к международной конференции по разоружению, которая была создана Лигой наций в 1925 году. Здесь с программой всеобщего и полного разоружения выступил заместитель наркома иностранных дел М.М. Литвинов.

Дипломатическое признание

К середине 20-х годов большинство ведущих стран мира вслед за Германией признали СССР. В 1924 году лейбористское правительство Великобритании заявило о признании его де-юре. Финансовые претензии двух сторон были на время забыты, англичане признали монополию советской внешней торговли, устанавливался режим наибольшего благоприятствования. В том же году были установлены дипломатические отношения с Италией, Францией, Норвегией, Швецией, Данией, Австрией, Грецией, Мексикой и др. В мае 1924 года были установлены дипломатические и консульские отношения с Китаем. Советы аннулировали все договоры, заключенные царским правительством с Китаем или третьими странами в ущерб Китаю. КВЖД была объявлена совместным предприятием и должна была управляться на равных началах. 1924 год стал годом широкого дипломатического признания СССР.

В начале 1925 года были возобновлены дипломатические и консульские отношения с Японией. Она эвакуировала свои войска с Северного Сахалина, захваченного во время русско-японской войны 1904-1905 годов. На острове японцам были предоставлены концессии, в частности, на эксплуатацию 50% площади нефтяных месторождений.

За 1924-1925 годы СССР установил дипломатические отношения с 12 странами Европы, Азии и Америки. Только США отклоняли советские предложения о нормализации отношений.

Международные конфликты

СССР были причастен к трем конфликтам 20-х годов – 1923, 1927, 1929 годов.

Весной 1923 года в советских территориальных водах Белого моря были задержаны английские рыболовецкие траулеры, в связи с чем правительство Великобритании опубликовало «ультиматум Керзона», требуя в течение 10 дней отказаться от советской «антибританской» пропаганды на Востоке, отозвать советских представителей из Ирана и Афганистана, уплатить компенсацию за задержанные траулеры и за расстрел в 1920 году английского шпиона. В то же время в Белое море была отправлена канонерка для защиты английских судов с правом применять силу по мере необходимости. Правительство РСФСР пошло навстречу некоторым требованием. Одновременно рабочие ряда английских городов пригрозили всеобщей стачкой в случае начала войны против СССР. «Военная тревога 1923 года» была решена дипломатическим путем.

В мае 1927 года английская полиция совершила налет на лондонскую квартиру англо-советского кооперативного общества (АРКОС) в поисках «агентов Коминтерна». Обвинив Советы во вмешательства во внутренние дела Англии, ее правительство аннулировало экономическое соглашение 1921 года и разорвало дипломатические отношения с СССР. «Военная тревога 1927 года» затянулась до 1929 года, когда пришедшие к власти лейбористы восстановили отношения с Советским Союзом.

Третий конфликт касался Китая. После переворота и прихода к власти в стране главнокомандующего Чан Кайши, китайцы предъявили претензии на единоличное владение железной дорогой, построенной Россией в Маньчжурии. Они совершали провокации, получившие название «конфликт на КВЖД». В мае 1929 года в Харбине был совершен налет на Генеральное консульство СССР. Было арестовано 39 советских граждан. В июле был захвачен телеграф Китайско-Восточной железной дороги, закрыты советские хозяйственные учреждения на ней, арестовано более 200 граждан СССР. К осени число арестованных и посаженых в концлагеря превысило 2 тыс. человек. В августе китайские войска перешли советскую границу. Советский Союз разорвал отношения с Китаем. К ноябрю 1929 года частям Особой Дальневосточной армии под командованием В.К. Блюхера удалось очистить советскую территорию от налетчиков.

Международное коммунистическое движение

Международная деятельность СССР в 20-е годы во многом осуществлялась через сеть международных молодежных, рабочих и крестьянских организаций, которые зависели от Коммунистического интернационала. Он на своем III съезде в Москве в июле 1921 года выдвинул задачу скорейшего образования коммунистических партий, завоевания ими масс, создания массовых революционных организаций. В их число входили: Коммунистический интернационал молодежи (КИМ, 1919), Профсоюзный интернационал (Профинтерн, 1921), Крестьянский интернационал (Крестинтерн, 1921), Международная рабочая помощь (Межрабпом, 1921), Международная организация помощи борцам революции (МОПР, 1922). Во многом благодаря им СССР добился международного признания в 1920-е годы. Одновременно их деятельность вызывала настороженность правящих кругов многих стран.

Внешняя политика СССР в 1930-е годы

Основной целью внешнеполитического курса СССР в 30-е годы было укрепление своего авторитета на международной арене и расширение экономических связей. Этих целей Советский Союз достиг к середине 30-х, однако в конце десятилетия оказался фактически в международной изоляции.

Международное положение СССР

С началом мирового экономического кризиса в 1929 году Советское государство для сохранения валютных поступлений увеличили экспорт своих товаров, снизив их цену. Эта политика вызвала обвинения многими странами СССР в демпинге, то есть продаже товаров ниже их себестоимости, что, по их мнению, усиливало кризис. В июле 1930 года США стали инициатором экономической блокады Советов, запретив ввоз советских товаров и задерживая советские грузы. К ним присоединились Франция, Бельгия, Румыния, Югославия, Венгрия, Польша, Англия. Германия в блокаде не участвовала. Наоборот, она увеличила товарообмен с СССР, став его главным торговым партнером. Тогда Франция выступила с проектом «объединения Европы» против СССР (план «пан-Европа»). Лига наций не поддержала его, тогда Франция решила подтолкнуть Польшу, Румынию и страны Прибалтики к давлению на Советское государство, сюда поставлялось французское оружие. Также усиливала враждебность к СССР проводимая в нем сплошная коллективизация, сопровождавшаяся закрытием церквей и ссылками крестьян. В 1930 году папа римский Пий XI объявил «крестовый поход» против СССР. В начале года в Европе и США проходили митинги и молебствия против преследования религии в стране Советов.

Укрепление международного положения СССР началось с корректировки внешнеторговой политики в 1932 году и прихода к власти во Франции леворадикального правительства Э. Эррио. В этом году были заключены договоры о ненападении с Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Францией. Были восстановлены дипломатические отношения с Китаем. Осенью 1933 года произошло дипломатическое признание Советского Союза Соединенными Штатами, что стало главным успехом советской внешней политики 30-х годов. В 1933-1935 годах дипломатические отношения установились с Испанией, Румынией, Чехословакией, Болгарией и др.

В 1934 году СССР поступило предложение от 30 государств-членов Лиги Наций о вступлении в организацию, что и произошло. Это свидетельствовало о возросшем авторитете Советского Союза.

В 1932-1934 годах в Женеве происходила конференция по сокращению и ограничению вооружений. На ней присутствовала советская делегация во главе с наркомом иностранных дел М.М. Литвиновым, она выдвинула свой проект разоружения, который не был принят. По итогам конференции был составлен «план Макдональда», устанавливавший предельные цифры сухопутных и воздушных вооруженных сил европейских стран. Япония и Германия именно тогда вышли из Лиги Наций.

В июле 1933 года на международной экономической конференции в Лондоне СССР подписал с 10 странами Конвенцию об определении агрессора. Им признавалось государство, которое объявит войну другому государству, вторгнется на его территорию без объявления войны, бомбардирует его территорию или установит морскую блокаду.

С захватом Японией Маньчжурии в 1931 году и приходом к власти в Германии фашистов в 1933 году создавалась новая угроза миру. СССР был заинтересован в формировании систем коллективной безопасности как в Европе, так и в Азии. В 1933 году он начал переговоры об этом с США и Францией.

В 1936-1938 годах Советский Союз оказал большую помощь оружием и добровольцами республиканскому правительству Народного фронта Испании в борьбе с мятежником генералом Франко, который опирался на поддержку Германии и Италии. После поражения республиканцев многие из них эмигрировали в СССР.

Проблема коллективной безопасности

В 1933-1935 годах Советское государство вело переговоры о Восточном пакте, который предусматривал заключение регионального соглашения ряда стран: Польши, Чехословакии, Финляндия, прибалтийских государств, о взаимной помощи против возможной агрессии Германии. Франция, стремившаяся стать гарантом пакта, настояла на том, чтобы его участником стала и Германия. Но германские и польские власти были против и переговоры зашли в тупик. Однако в 1935 году СССР смог заключить с Францией и Чехословакией договоры о взаимопомощи.

В 1933-1937 годах СССР вел переговоры с США о Тихоокеанском пакте, преследуя цель сдержать агрессию Японии. Проект пакта предусматривал сделать его участниками СССР, США, Китай и Японию, но переговоры зашли в тупик, так как США отказались поддержать этот план. Американский президент Франклин Рузвельт считал гарантией безопасности на Тихом океане только военно-морской флот США.

Борьба с японской агрессией

В июле 1937 года Япония напала на Китай, что повлекло войну. Вскоре СССР заключил с Китаем договор о ненападении и начал оказывать ему помощь военной техникой и оружием, добровольцами, прежде всего, летчиками. В 1938-1939 годах Япония дважды попыталась сорвать советскую помощь и захватить дальневосточные территории СССР. 29 июля 1938 года японцы вторглись на советскую территорию у озера Хасан. Войска Дальневосточного фронта под командованием В.К. Блюхера в начале августа отбросили противника. В мае японские силы вторглись в Монголию в районе реки Халхин-Гол. СССР в лице 1-й армейской группировки Г.К. Жукова оказал соседу военную помощь и отбросил врага в конце августа. В сентябре 1940 года в Токио был подписан военный пакт между Германией, Японией и Италией, провозглашавший создание этими странами «нового порядка» в Европе и Азии. В то же время советские дипломаты добились заключения с Японией пакта о нейтралитете в апреле 1941 года.

Международные отношения накануне войны

В 1938-1939 годах Германия начала осуществлять свой план по «расширению жизненного пространства». В марте 1938 года она оккупировала Австрию. В сентябре на Мюнхенской конференции Германия добилась от Англии и Франции согласия на присоединение к ней Судетской области, входившей в состав Чехословакии («Мюнхенский сговор»), а в марте 1939 года захватила всю Чехословакию.

В таких условиях в Москве в марте-августе 1939 года велись англо-франко-советские переговоры по заключению договора о взаимопомощи. Камнем преткновения стало требование Англии и Франции о вступлении в войну СССР при нападении на них, при этом они оговаривали свою помощь Союзу в подобной ситуации рядом условий. СССР добивался согласия этих стран на проход своих войск через территорию Польши в случае агрессии. Получив отказ, советская делегация прервала переговоры.

В мае Германия заявила о желании улучшить отношения с СССР, если тот не пойдет на соглашение с Англией и Францией. В итоге 23 августа 1939 года был подписан советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет (получил название «пакта Молотова-Риббентропа» по именам глав иностранных ведомств двух стран).

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, 3 сентября Германии объявили войну Англия и Франция. Началась Вторая мировая война. После разгрома польской армии правительство страны бежало в Лондон. 17 сентября Красная армия перешла советско-польскую границу и к концу месяца присоединила к СССР западные земли Украины и Белоруссии. 28 сентября Советский Союз и Германия подписали договор «О дружбе и границах», предусматривавший прекращение антифашистской пропаганды в СССР и антикоммунистической – в Германии, налаживание всесторонних отношений и установление общей границы, которая прошла по территории разгромленной Польши (по рекам Западный Буг и Нарев).

Расширение территории СССР

28 сентября-10 октября 1939 года СССР заключил договоры о взаимопомощи с прибалтийскими государствами. По ним на территории этих стран размещались советские гарнизоны и военно-морские базы.

В марте 1939 года СССР предлагал заключить подобный договор и Финляндии. После отказа он предложил ей передвинуть на несколько десятков километров советско-финляндскую границу на Карельском перешейке и сдать в аренду СССР участок территории у входа в Финский залив для защиты Ленинграда. Финляндия отвергла это. Тогда 30 ноября 1939 года началась советско-финская война. Лишь в феврале 1940 года Красная армия смогла прорвать систему укреплений финнов – «линию Маннергейма» - и устремиться к столице страны. Финляндское правительство предложило переговоры, 12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор. По нему Финляндия отказывалась от участия в антисоветских коалициях, отодвинула границу на Карельском перешейке на 150 км (до Выборга), передала СССР ряд территорий и островов, сдала в аренду на 30 лет полуостров Ханко. Присоединенная территория была объединена с Карельской АССР, преобразованной в Карело-Финскую ССР и включенной в состав СССР как союзная республика.

В июне 1940 года, обвинив прибалтийские страны в нарушении договоров о взаимопомощи, Советы ввели туда войска. В Эстонии, Латвии и Литве были сформированы просоветские правительства, провозгласившие свои республики социалистическими. В августе Литовская, Латвийская и Эстонская ССР вошли в состав Советского Союза.

В июне 1940 года СССР направил ультиматум Румынии, требуя вывести войска из оккупированной в 1918 году Бессарабии и Северной Буковины. Не получив помощи Германии, румыны согласились на это. 30 июня Красная армия вышла на берег р. Прут. Бессарабия была присоединена к Молдавской АССР, преобразованной в Молдавскую ССР. Северная Буковина, в которой проживали преимущественно украинцы, вошла в состав Украинской ССР.

Таким образом, перед войной СССР включал в себя 16 союзных республик, что усилило обороноспособность Советского Союза на северо-западных, западных и юго-западных границах. Однако к июню 1941 года они оказались укреплены недостаточно.