РЮТИ, ХЕЙККИ РИСТО

Рюти ( фин. Ryti) , Хейкки Ристо (03.02.1889, Виттис, Великое княжество Финляндское — 25.10.1956, Хельсинки) — финский правовед, государственный и политический деятель, премьер-министр в 1939–1940, президент Финляндии в 1940–1944. Из семьи крупных землевладельцев, англофил, убежденный республиканец. Окончил юридический факультет Императорского Александровского (Гельсингфорсского) университета в 1909, затем изучал морское право в Оксфордском университете. Депутат парламента, председатель законодательной комиссии в 1919–1920 и в 1927–1929, министр финансов в 1921–1923, председатель Банка Финляндии (1925–1939). Ярый сторонник идеи «Великой Финляндии». Предлагал провести восточную границу по р. Нева. В июне 1944 Р. как президент Финляндии подписал с министром иностранных дел Германии И. Риббентропом секретное соглашение (не обсуждалось парламентом), по которому Финляндия получала немецкую военную помощь и отказывалась от сепаратных переговоров с СССР. В 1945 осужден как военный преступник, в 1949 помилован, ушел из политики.

Лит .: Soini Y. Kuin Pietari hiilivalkealla: Sotasyyllisyysasian vaiheet 1944–1949. Helsinki,1956; Skyttä К. Ei muuta kunniaa: Risto Rytin kujanjuoksu 1939–1945. Helsinki, 1989; Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. Общество финской литературы. Хельсинки, 2004. С. 534–546; Osmo J., Hentilä S., Nevakivi J. Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, 2009. Т. В. Андросова.