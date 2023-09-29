Раскóльников, Фёдор Фёдорович

Раскóльников, Фёдор Фёдорович (настоящая фамилия — Ильин) (28.01[09.02].1892, Санкт-­Петербург — 12.09.1939, Ницца) — советский военный и государственный деятель. В 1909 поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института. Большевик с декабря 1910. Первый секретарь редакции «Правды» 22 апреля [5 мая] — 22 мая [6 июня] 1912, после чего арестован и сослан в Архангельскую губ. до 1913. В феврале 1917 закончил гардемаринские классы. В 1917 — заместитель председателя Кронштадтского Совета . Активный участник июльского кризиса 1917 . В июле—октябре находился под арестом. Участвовал в подавлении Керенского-­Краснова выступления 1917 и в Московском восстании 1917 . Депутат Учредительного собрания 1918 , огласил декларацию об уходе с него большевиков. Комиссар Морского генерального штаба. С марта 1918 — заместитель наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого по морским делам. Один из организаторов затопления Черноморского флота в июне 1918. С июля 1918 — член Революционного военного совета Восточного фронта, с 22 августа — командующий Волжской военной флотилией. Действовал с ней на Волге и Каме, участвовал во взятии Казани и подавлении Ижевско-­воткинского восстания 1918 . Член Революционного военного совета Республики . Возглавил не­удачный поход кораблей Балтийского флота на Ревель и 26 декабря взят в плен британцами. Находился в заключении в Лондоне. 27 мая 1919 обменен на британских офицеров. С 10 июня 1919 — командующий Астрахано-­Каспийской военной флотилией, с 31 июля — Волжско-­Каспийской. В 1919 вел боевые действия против Вооруженных сил Юга России . Провел Энзелийскую операцию 1920 . 8 июля 1920 — 27 января 1921 — командующий Балтийским флотом. В 1921–1923 — полпред в Афганистане, в 1930–1933 — в Эстонии, в 1933–1934 — в Дании, в 1934–1938 — в Болгарии. В апреле 1938, узнав о своем смещении и отзыве в Москву, стал невозвращенцем . Официально объявил об этом 26 июля 1938. Объявлен в СССР вне закона. Написал «Открытое письмо Сталину» с обличением репрессий против большевиков в СССР (опубликовано посмертно 1 октября 1939). Узнав о заключении советско-­германского договора 23 августа 1939, впал в нервное расстройство, был госпитализирован в клинику, где скончался либо погиб.

Соч. : Из моих воспоминаний: На октябрьских постах. М., 1926; Рассказы комфлота. М., 1934; На боевых постах. М., 1964; Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1990.

Лит .: Гребельский З. В. Федор Раскольников. М., 1988; Деятели Союза Советских Социалистических республик и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии. М., 1989; Фёдор Раскольников о времени и о себе. Л., 1989; Раскольникова М. В. Моя жизнь с Раскольниковым. М., 1989; Кожевников М. За что член Реввоенсовета Республики коммунист Ф. Ф. Раскольников сидел в английской тюрьме? // Морской сборник. 2007. № 11. С. 68–73. А. В. Шубин.