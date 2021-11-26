ОПЕРАЦИЯ «Z»

Оказание военной помощи Китаю со стороны СССР во время японо-китайской войны 1937-1945 гг.

Нормализация отношений СССР и Китая, а также Гоминьдана и КПК проходила уже после Сианьского инцидента 1936 г. После начала японо-китайской войны 7 июля 1937 г. процесс сближения СССР и Китая ускорился. 21 августа был заключен советско-китайский договор о ненападении. 23 сентября коммунисты получили право легальной деятельности на всей территории Китайской республики.

26 сентября Ворошилов санкционировал создание в составе Разведуправления отдела Z по образцу отдела, проводившего операцию Х в Испании. В Китай были направлены советские военные советники и летчики. В феврале 1939 г. их было 3665 человек. Из 700 летчиков погибло около 200.

17 октября 1937 г. начались поставки военных материалов грузовиками через Синцзян по маршруту Алма-Ата – Урумчи – Хами – Сучжоу – Ланчжоу. Это – 3000 км по горной и пустынной местности. Затем длина маршрута была продлена вглубь Китая. В Турфанской долине температура доходила до 60 градусов в тени. Тяжелое испытание для техники и людей. Был освоен и маршрут через Монголию, который был вдвое короче, но также очень сложен.

Стоимость советских поставок к середине февраля 1939 г. составила 78158651 доллар (при пересчете по курсу 5,3 это составляло 414240850 рублей). К 16 февраля 1939 г. было автотранспортом перевезено 2784 тонн авиабомб и огнеприпасов, 1276 тонн авиационных грузов, 1134 тонн самолетов, 1430 тонн авиагорючего и др. Всего 12376 тонн. Китай получил от СССР 491 самолет, в том числе 6 ТБ-3, 146 СБ, 109 И-16, 8 УТИ-4, 222 И-15. Ещё из Севастополя в Китай были направлены 5 английских пароходов тоннажем 36500 тонн. Однако рейс был долгим – 40-50 дней.

Также Китаю было поставлено 82 танка Т-26, 700 автомашин, 240 полевых орудий, 420000 снарядов к ним, 20 зенитных орудий и 40000 снарядов к ним, 430 малокалиберных орудий и 797000 снарядов к ним, 300 станковых пулеметов, 3600 ручных пулеметов, 43670000 винтовочных патронов. Всего в операции Z было задействовано 4865 человек. Эта помощь позволила заметно увеличить боеспособность Китайской армии. Если в 1937 г. потери японской и китайской армии составили 1:5, то к 1939 г. они сравнялись.

Операция продолжалась до 1941 г., когда была свернута в связи с подписанием советско-японского договора 1941 г

Исторические источники:

В небе Китая. 1937-1940. М., 1986;

Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009;

Чудодеев Ю.В. По дорогам Китая. 1937-1945. М., 1989;

Чуйков В.И. Миссия в Китае. М., 1983.

Автор статьи: Шубин А.В.