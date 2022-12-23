МОЛОТОВ, ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Молотов, Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин) (25.02[09.03].1890, слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губ. — 08.11.1986, Москва) — российский и советский государственный и политический деятель. Родился в семье приказчика. В 1902—1908 учился в Казанском первом реальном училище. С 1906 — член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), большевик. В 1909 был арестован, сослан в Вологодскую губернию. После освобождения в 1911 поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт. Работал секретарем редакции большевистской «Правды» в 1912—1913. Затем находился на нелегальном положении. В 1915 арестован, выслан в Иркутскую губернию. В 1916 бежал. Член Русского бюро ЦК РСДРП(б). Стал использовать псевдоним Молотов.

К началу Февральской революции 1917 наиболее известные лидеры большевизма находились за рубежом или в местах заключения и ссылки, что выдвинуло М. на роль одного из лидеров партии в Петро­граде. Еще до прибытия В. И. Ленина в Россию М. выступал против какой-либо поддержки Временного правительства 1917 . Член Петербургского комитета РСДРП(б). В марте 1917 входил в редакцию «Правды». Стал депутатом и членом Исполкома Петроградского совета. Делегат VII (апрельской) конференции РСДРП(б) и VII съезда РСДРП(б). Член Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК) в октябре—декабре 1917, один из организаторов Октябрьского переворота 1917 . В 1918—1919 — председатель Совета народного хозяйства (СНХ) Петроградской и Северной коммуны. Автор брошюры «Как рабочие учатся строить свое хозяйство». В 1919 — уполномоченный ЦК РКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) в Поволжье и на Каме. В 1919—1920 — председатель Нижегородского губисполкома, кандидат в члены ЦК РКП(б). В 1920 — секретарь Донецкого губкома РКП(б). В ноябре 1920 — марте 1921 — секретарь ЦК КП(б) Украины. Кандидат в члены ЦК РКП(б). Член ЦК с 1921. В 1921 женился на П. Жемчужиной.

C 16 марта 1921 — секретарь ЦК РКП(б) (в 1921—1922 — ответственный секретарь), член ЦК, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б). Во внутрипартийной борьбе поддерживал И. В. Сталина . С 1 января 1926 — член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1928—1929, во время борьбы с «правым уклоном в ВКП(б)» , первый секретарь Московского горкома ВКП(б), провел чистку парторганизации. В 1924—1927 — кандидат в члены, в 1929—1931 — член Президиума ЦИК СССР.

19 декабря 1930 М. назначен председателем СНК СССР и Совета труда и обороны СССР (СТО). После роспуска СТО в 1937 возглавлял до 1940 Комитет обороны при СНК СССР. В 1937—1939 также председатель Экономического Совета СНК СССР. Один из ведущих организаторов первых пятилеток, индустриализации , коллективизации . В 1931—1932 — чрезвычайный уполномоченный по хлебозаготовкам на юге Украины. Участвовал в организации Большого террора 1937—1938 . Входил в узкий круг соратников Сталина в Политбюро.

3 мая 1939 назначен по совместительству Наркомом иностранных дел СССР. Участвовал в англо-франко-советских переговорах 1939. Осуществлял сближение с Германией, подписал с И. Риббентропом советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 и договор о дружбе и границе 28 сентября 1939. Был одним из основных организаторов территориального расширения СССР в 1939—1940, в результате которого к СССР были присоединены западные части Украины, Белоруссии, Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия, Карельский перешеек. Подписал советско-японский пакт о нейтралитете 13 апреля 1941. 12—13 ноября 1940 М. вел переговоры в Берлине с И. Риббентропом и А. Гитлером . Достичь соглашения не удалось.

8 марта 1940 город Пермь был переименован в Молотов, а Пермская область — в Молотовскую (эти названия сохранялись до октября 1957). 6 мая 1941 М. был освобожден от должности председателя СНК СССР, на которую был назначен И. Сталин. М. стал заместителем председателя СНК СССР.

22 июня 1941 М. выступил с речью в связи с нападением Германии на СССР и началом Великой Отечественной войны 1941—1945 . Эту речь он закончил словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 30 июня 1941 вошел в Государственный комитет обороны в качестве заместителя председателя. Член Ставки Верховного главнокомандования.

М. стал одним из организаторов Антигитлеровской коалиции . 12 июля 1941 М. подписал Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии. В мае — июне 1942 М. совершил визит в Великобританию и США, перелетев через занятую противником территорию. 26 мая 1942 подписал с Э. Иденом советско-британский договор о союзе. С 16 августа 1942 М. — первый заместитель председателя СНК. Отвечал за внешнюю политику, производство танков, развитие науки. 30 сентября 1943 удостоен звания Героя социалистического труда.

Участник Тегеранской (1943) , Ялтинской (1945), Потсдамской (1945) и Сан-Францисской (1945) конференций . Возглавлял советские делегации на сессиях Совета министров иностранных дел союзников и на Парижской мирной конференции 1946.

С 19 марта 1946 — Министр иностранных дел, заместитель председателя Совета министров СССР. Руководил советской внешней политикой в условиях начального этапа «Холодной войны» . Среди его важнейших внешнеполитических акций — поддержка создания государства Израиль в 1948. Участвовал в организации процессов над военными преступниками. Участвовал в организации атомного проекта . Председатель Комитета информации при СМ СССР, занимавшегося вопросами разведки.

4 марта 1949 заменен на посту министра иностранных дел СССР А. Я. Вышинским . В 1949 была арестована его жена П. Жемчужина. С 1952 — член Президиума ЦК КПСС. Вместе с А. И. Микояном подвергся критике со стороны Сталина на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1952.

С 5 марта 1953, после смерти Сталина, М. снова стал министром иностранных дел (до июня 1956) и первым заместителем председателя Совета министров СССР. Поддержал решение об аресте Л. П. Берия . В ноябре 1956 назначен министром государственного контроля СССР.

В июне 1957 выступил против политики Н. С. Хрущева вместе с большинством членов Президиума ЦК КПСС. Проиграв столкновение со сторонниками Хрущева на июньском пленуме ЦК, был объявлен одним из лидеров «антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». 29 июня 1957 снят со всех постов и выведен из Президиума ЦК и ЦК КПСС.

В 1957—1960 — посол СССР в Монголии. В 1960—1962 — глава советского представительства при штаб-квартире агентства ООН по атомной энергетике в Вене. На XXII съезде КПСС подвергнут критике за участие в сталинских репрессиях и исключен из КПСС вместе с Маленковым и Кагановичем. 12 сентября 1963 отправлен на пенсию. Находясь на пенсии, направлял записки в ЦК КПСС по важнейшим политическим вопросам, в которых критиковал политику Хрущева, новую программу КПСС и защищал Сталина и его политику.

В 1984 был восстановлен в КПСС с сохранением партстажа, и Генеральный секретарь К. У. Черненко лично вручил ему партбилет.

Лит. : СССР—Германия. 1939—1941. Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Вильнюс, 1989; Чуев Ф. 140 бесед с Молотовым. М., 1991; Письма И. В. Сталина В. М. Молотову 1925—1936 гг. М., 1995; Молотов, Маленков, Каганович. 1957 г. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998; Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Т. 1—4. М., 1999; Ивкин В. И. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991. Историко-биографический справочник. М., 1999; Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941. М., 2000; Шубин А. В. 1937: «антитеррор» Сталина. М., 2010; Никонов В. А. Молотов. Наше дело правое. В 2 кн. М., 2016; Шубин А. В. Мир на пути в войне (1933—1940 гг.). М., 2017. А. В. Шубин.