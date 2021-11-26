МОЛОТОВ (СКРЯБИН) ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (09.03.1890-08.11.1986 гг.)

Один из крупнейших советских политических и государственных деятелей. Родился в деревне Кухарки Нолинского уезда Вятской губернии в семье приказчика. После окончания реального училища в Казани в 1911-1912 гг. продолжил учебу в Петербургском политехническом училище. В 1906 г. стал членом РСДРП(б), был секретарем редакции газеты «Правда», несколько раз арестовывался. В дни Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде — член Временного революционного комитета, затем находился на руководящей советской и партийной работе: с 1919 г.— председатель Нижегородского губисполкома, секретарь Донецкого губкома РКП(б). В 1920 г. Молотов был назначен секретарем ЦК КП(б) Украины, в 1921-1930 гг. работал на должности секретаря ЦК ВКП(б). В 1930-1941 гг. Молотов являлся главой советского правительства — председателем Совета народных комиссаров, одновременно с мая 1939 г. наркомом иностранных дел СССР. На посту главы внешнеполитического ведомства Молотов принял активное участие в разработке основ внешней политики Советского Союза в предвоенный период. При его непосредственном участии были заключены важнейшие международные договоры, в т. ч. и в 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении с секретными протоколами о разграничении между двумя странами сфер интересов в Восточной Европе и Прибалтике, получивший в истории название как пакт «Молотова — Риббентропа». Вместе со Сталиным несет ответственность за репрессии 1930-х гг. В 1941-1957 гг. Молотов исполнял обязанности 1-го заместителя председателя Совета народных комиссаров (позднее — Совета Министров) СССР и одновременно (19411949, 1953-1957 гг.) был наркомом (затем министром) иностранных дел СССР. В годы Великой Отечественной войны Молотов был также заместителем председателя Государственного комитета обороны (ГКО) — чрезвычайного высшего государственного органа, в котором в 1941-1945 гг. была сосредоточена вся полнота власти в стране. Именно Молотов 22 июня 1941 г., в день нападения на нашу страну фашистской Германии, выступил с обращением к советскому народу со словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». На посту наркома (министра) иностранных дел Молотов участвовал в создании и укреплении Антигитлеровской коалиции. В этом отношении большое значение имела его поездка в мае-июне 1942 г. в Великобританию и США. В результате интенсивных, а порой и драматических переговоров, которые Молотов вел в те дни с лидерами двух держав и других стран — союзниц СССР, были приняты и документально оформлены важнейшие решения, объединившие усилия СССР, США и Великобритании в борьбе с агрессией нацистской Германии, ее союзников и сателлитов, в т. ч. и по принципиальному вопросу открытия в Западной Европе второго фронта. Молотов был участником конференции лидеров стран Антигитлеровской коалиции, в т. ч. и трех конференций глав правительств СССР, США и Великобритании: Тегеранской (1943 г.), Крымской (1945 г.) и Потсдамской (1945 г.). Там он лично участвовал в выработке важнейших решений «Большой тройки» (И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля), непосредственно связанных с окончательным разгромом фашистской Германии и основами послевоенного устройства мира. Как нарком (министр) иностранных дел СССР Молотов внес позитивный вклад и в создание Организации Объединенных Наций, призванной координировать усилия всех стран в деле сохранения мира во всем мире и недопущения новых войн. За свою жесткую и неуступчивую позицию на дипломатических переговорах западные политики часто называли Молотова «господин нет». В 1957 г. Молотов за участие в оппозиции Н. С. Хрущеву был снят с поста министра и назначен послом СССР в Монголии; на этой должности находился до 1960 г. В 1960-1962 гг. возглавлял советское представительство в Международном агентстве по атомной энергии в Вене. С 1962 г. на пенсии. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.