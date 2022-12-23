МАННЕРГЕЙМ , КАРЛ ГУСТАВ ЭМИЛЬ

Маннергейм ( фин. Mannerheim) , Карл Густав Эмиль (04.06.1867, имение Виллнес, ныне Аскайнен, Або-Бьёрнеборгская губ., Великое княжество Финляндское, Российская империя — 27.01.1951, Лозанна, Швейцария) — потомок древнего шведского дворянского рода, барон, профессиональный военный, политик, космополит. Окончил Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге (1899), дослужился до чина генерал-лейтенанта царской гвардии. В 1906—1908 по заданию российского Генштаба посетил Китай и Тибет с разведывательными целями и для этнографических исследований. Главнокомандующий и организатор правительственных войск периода революции и гражданской войны в Финляндии 1918. С окончанием войны вышел в отставку ввиду разногласий с правительством в вопросе принципов строительства национальной армии. Известен крайним неприятием большевизма. В интересах сохранения и укрепления финляндской независимости поддержал белогвардейские планы организации похода на Петроград (1919). Участвовал в первых президентских выборах (1919), на которых потерпел поражение. Некоторое время занимался социальной политикой, много путешествовал. С обострением международной ситуации вернулся в Финляндию. Председатель совета обороны (1931—1939), главнокомандующий армией (1939—1944), маршал Финляндии (почетное звание, 1942). С 1930-х — сторонник политики финляндского нейтралитета и тесного политического союза со скандинавскими странами. Один из немногих финляндских политических деятелей, кто накануне Советско-финляндской войны 1939—1940 (так называемая Зимняя война) призывал к поиску компромисса с Советским Союзом. В интересах сохранения мира полагал необходимым пойти на уступки, не считая предложения Москвы об обмене территориями угрожающими безопасности Финляндии. Отказался от участия в блокаде Ленинграда и от заключения политического договора с Германией. Президент Финляндской республики (1944—1946). Приложил все усилия к тому, чтобы Финляндия выполнила условия Соглашения о перемирии с СССР 1944. Последние годы жизни М. провел в Швейцарии. Умер в Лозанне в день начала гражданской войны в Финляндии.

С легкой руки журналистов укрепленная оборонительная линия, общей протяженностью до 135 км, проходившая по Карельскому перешейку от Ладожского озера до Финского залива, была названа «Линией Маннергейма» (ЛМ). ЛМ возводилась в 1920—1930-е на случай вторжения со стороны СССР. Стала театром наиболее крупных боевых действий периода Зимней войны.

Идея была высказана М. еще в 1918. Ввиду нехватки финансирования проект превратился в долгострой. В 1920—1924 было построено 168 бе­тонных и железобетонных сооружений — 114 пулеметных, 6 артиллерийских и одно смешанного типа. В 1930-е одновременно с созданием новых, более масштабных и надежных укреплений модернизировали ранее построенные сооружения за счет дополнительных амбразур, установки броневых плит, утолщения стен и т. п. Укрепления (дзоты, доты, противотанковые и противопехотные заграждения и др.) возводили из камня, земли, дерева и бетона, стальной арматуры. ЛМ отличалась высокой степенью привязки к местности. Глубина оборонительных узлов, связанных между собой траншеями, достигала 2 км. Фланги прикрывали береговые артиллерийские орудия на Финском заливе и Ладожском озере. ЛМ также была укреплена бункерами. Пик строительства пришелся на 1932, когда было построено 6 двухамбразурных дотов. В числе слабых мест специалисты отмечают разрывы в оборонительной линии, местами на 6—8 км.

ЛМ традиционно сравнивают с французской «линией Мажино» и германской «линией Зигфрида». Относительно фортификационного совершенства ЛМ мнения расходятся. М. считал, что прочность обороны была обеспечена прежде всего стойкостью и мужеством солдат. Так или иначе, ЛМ выдержала не одну атаку и была прорвана только в феврале 1940 после мощной многочасовой артподготовки. После войны демонтирована.

Лит. : Маннергейм К. Г. Мемуары. М., 1999; Исаев А. В . Десять мифов Второй мировой. М., 2004; Политическая история Финляндии. 1809—2009. М., 2010. Т. А. Андросова.