КУУСИНЕН ОТТО ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
КУУСИНЕН ОТТО ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ - финляндский и российский революционный деятель, советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1961 год), академик АН СССР (1958 год).
Окончил историко-филологический факультет Гельсингфорсского университета (1905 год). В университете увлёкся социалистическими идеями, перевёл (совместно с Ю. Сирола и С. Вуолийоки) на финский язык «Интернационал». Член Социал-демократической партии Финляндии (СДПФ; с 1904 года).
В Революцию 1905-1907 годов командовал отрядом Красной гвардии в Гельсингфорсе (финские Хельсинки). В 1906-1908 годах редактор теоретического органа СДПФ журнала «Sosialistinen aikakauslehti» («Социалистический журнал») и её центр. органа «Tyőmies» («Рабочий», 1907-1916 годы). Председатель Исполкома СДПФ (1911-1917 годы; в 1909-1910 годы член Исполкома). Депутат финляндского Сейма (1908-1917 годы), примыкал к его левому крылу. Куусинен участвовал в работе Копенгагенского (1910 год) и Базельского (1912 год) конгрессов 2-го Интернационала.
В 1918 году один из руководителей Финляндской революции1918 года, народный уполномоченный по просвещению в революционном правительстве Финляндской Социалистической Рабочей Республики. В августе 1918 года сыграл решающую роль в основании Коммунистической партии Финляндии (КПФ) на конференции эмигрировавших в Совесткую Россию активных участников Финляяндской революции после её поражения. В 1919-1920 годах на подпольной парт. работе в Финляндии. Делегат 1-го, 3-7-го конгрессов Коммунистического интернационала, секретарь (1921-1939 годы) и член (1923-1943 годы) Президиума исполнительного комитета Коминтерна - ИККИ (в 1921-1922 годы генероальный секретарь ИККИ).
После начала советско- финляндской войны 1939-1940 годов Куусинен назначен председателем сформированного советским руководством правительства и министром иностранных дел Финляндской Демократической Республики, от имени которой 2 декабря 1939 года подписал Договор о взаимопомощи и дружбе с СССР. С 1940 года председатель Президиума ВС образованной Карело-Финской ССР (до 1956 года) и заместитель председателя Президиума ВС СССР (до 1958 года). Член ЦК ВКП(б) - КПСС (1941-1964 годы).
В Великую Отечественную войну Куусинен вместе с другими членами ИККИ находился в Башкирии, занимался подготовкой новых кадров для коммунистического движения. После роспуска Коминтерна в 1943 году работал в редколлегии журнала «Новое время». Член Президиума ЦК КПСС (1952-1953 годы; 1957-1964 годы), секретарь ЦК КПСС (1957-1964 годы). Председатель парламентской группы СССР (1956-1962 годы). Автор ряда работ по истории революционного движения в Финляндии, по вопросам международного коммунистического и рабочего движения. Редактор учебника «Основы марксизма-ленинизма» (1959 год, 2-е издание в 1962 году), одной из первых работ, где появился тезис о перерастании государства диктатуры пролетариата в общенародное государство, вошедший в Программу КПСС 1961 года.
Урна с прахом Куусинена - в Кремлёвской стене. В его честь названа улица в Москве.
Сочинения:
Избранные произведения. (1918-1964 годы). М., 1966 год