АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939 г.

Стимулом к переговорам послужили полная оккупация Чехословакии 15 марта 1939 г. нацистами и созданная ими опасность дальнейшего распространения агрессии. 21 марта наркому иностранных дел СССР М. М. Литвинову был вручен английский проект декларации Великобритании, СССР, Франции и Польши. Согласно проекту, эти четыре страны должны были обсуждать меры, необходимые для оказания общего сопротивления угрозе политической независимости европейских государств. СССР дал свое согласие, однако правительство Польши отказалось подписывать совместно с СССР документ даже чисто консультативного характера. 17 апреля 1939 г. советское правительство выступило со своим развернутым предложением. Оно предусматривало заключение Англией, Францией и СССР соглашения о взаимной помощи, включая военную, сроком на 5-10 лет. Помощь должна была оказываться в случае агрессии в Европе против любого из этих трех государств или против государств, граничивших с СССР. После этого последовал трудный обмен мнениями, текстами новых проектов, поправок. В Москве переговоры вели британский посол У. Сидс (с 15 июня до 5 августа совместно с заведующим департаментом МИД Великобритании У. Стрэнгом), французский посол П. Наджиар, с советской стороны — председатель Совнаркома В. М. Молотов. Между тем в московских переговорах создалось большое затруднение: стороны не могли прийти к общей трактовке понятия «косвенная агрессия». В советском проекте от 3 июля косвенная агрессия определилась как «внутренний переворот или поворот в политике в угоду агрессии». Но предложение это было отвергнуто, как и другая, расширенная советская формулировка. Тем не менее британское и французское правительства решили поддержать советскую инициативу о незамедлительном открытии переговоров для подписания военной конвенции. 25 июля они выразили готовность послать в Москву своих представителей. Переговоры военных миссий проходили в советской столице 1221 августа 1939 г. Делегацию СССР возглавлял нарком обороны маршал К. Е. Ворошилов, Великобритании — адъютант короля, адмирал П. Дракс, Франции — член Высшего военного совета генерал Ж. Думенк. Советская делегация руководствовалась разработанными Генеральным штабом Красной Армии «Соображениями по переговорам с Англией и Францией». Они содержали предложения о действиях трех родов вооруженных сил СССР, Англии и Франции. В секретную инструкцию, которую маршал Ворошилов записал предположительно под диктовку Сталина 7 августа 1939 г., было включено требование пропуска советских войск через территорию Польши (Виленский коридор и Галицию), а также через Румынию. Без этого, говорилось в инструкции, «оборона против агрессии в любом ее варианте обречена на провал». Английская военная делегация не была сориентирована на достижение конструктивного соглашения. Миссию отправили в Москву на тихоходном корабле, да и вести переговоры ей рекомендовалось «очень медленно», обсуждать военные планы «на чисто гипотетической основе». Состав делегации и данные ей инструкции показали, что кабинет Чемберлена не хотел связывать себя какими-либо твердыми обязательствами. Во Франции более трезво, нежели в Англии, оценивали опасность агрессии со стороны Германии и значение союза с СССР для обеспечения своей безопасности. Ряд французских дипломатов и военных старались повлиять на неуступчивую Польшу. 21 августа генерал Думенк был уполномочен своим правительством подписать военную конвенцию и на следующий день известил об этом Ворошилова. Однако британскому представителю таких полномочий дано не было. По-прежнему непримиримой в вопросе о передвижении советских войск через ее территорию оставалась Польша. Московские переговоры СССР, Англии и Франции подошли к финалу. Советское руководство сделало свой выбор. Вступив в секретные контакты с Берлином, оно пошло на оформление официального документа: в ночь на 24 августа 1939 г. В. М. Молотов и министр иностранных дел Германии И. Риббентроп в присутствии И. В. Сталина подписали в Кремле советско-германский договор о ненападении с секретным протоколом. Л. П.