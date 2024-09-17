17 сентября 1939 года - Воссоединение западных земель Беларуси и БССР 85 лет назад, 17 сентября 1939 года, произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР

17 сентября в Республике Беларусь отмечают государственный праздник – День народного единства.

Благодаря усилиям западных фальсификаторов в европейской историографии события 17 сентября 1939 года по-прежнему рассматривается как сговор Сталина и Гитлера по завоеванию восточных воеводств Польши, когда на самом деле этот день был сопряжён с возвращением территорий Западной Украины и Западной Белоруссии и воссоединением их с СССР.

А как это было на самом деле?

17 сентября 2024 года. 85 лет назад

В условиях нежелания Великобритании и Франции создавать предложенную Советским Союзом систему коллективной безопасности в Европе, в Москве 23 августа 1939 года по инициативе германской дипломатии был подписан германо-советский договор о ненападении сроком на 10 лет. Одновременно был подписан «секретный дополнительный протокол» о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Достигнутые договоренности между Германией и Советским Союзом не делали их союзниками ни формально, ни фактически. Германо-советский договор не представлял собой ничего экстраординарного с точки зрения политической практики и морали того времени, особенно если его сравнить с Мюнхенским пактом 1938 года. Документальные источники свидетельствуют, что судьба польского государства была предопределена до подписания германо-советского договора о ненападении. Вместе с тем он дал белорусам и украинцам исторический шанс решения проблемы воссоединения в единых национальных государствах.

1 сентября 1939 года нападением германских войск на Польшу была развязана Вторая мировая война. 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну Германии, но не развернули широкие боевые действия. В результате, к 17 сентября 1939 года германские танки достигли Бреста. В этот же день Рабоче-крестьянская Красная Армия стала продвигаться на запад, и к 25 сентября 1939 года в результате Освободительного похода Красной Армии белорусские территории были полностью освобождены.

28–30 октября 1939 года в Белостоке состоялось Народное собрание Западной Белоруссии, которое выступило с просьбой о включении западно-белорусских земель в состав СССР и воссоединении их с БССР. Уже 2 ноября 1939 года сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 1939 год сессия Верховного Совета БССР приняли законы о включении Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.

Так в сентябре–октябре 1939 года состоялся завершающий этап процесса объединения этнических белорусских земель, воссоединивший Западную Белоруссию и БССР. В связи с этими событиями, с 2021 года в Республике Беларусь учрежден и ежегодно отмечается 17 сентября, в день начала Освободительного похода РККА, государственный праздник – День народного единства как олицетворение исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году.