ЖЕЙМО ЯНИНА БОЛЕСЛАВОВНА
ЖЕЙМО ЯНИНА БОЛЕСЛАВОВНА - российская актриса.
Родилась в семье цирковых артистов. С 3 лет выступала на арене в семейном музыкальном номере. Работала в цирке до 1924 года. В 1923-1925 годах вместе с сестрой выступала на эстраде в номере «Музыкальные эксцентрики». В 1929 году окончила киномастерскую ФЭКС. С 1925 года в кино. Исполнила эксцентричные эпизодические роли в фильмах: «Мишки против Юденича», «С.В.Д.», «Новый Вавилон». Первая большая роль - Анук («Песня о счастье»), в которой героиня была намного моложе исполнительницы, надолго определила амплуа Жеймо. Она мастерски и эмоционально достоверно воплощала поэтические образы девочек-подростков («Разбудите Леночку», «Подруги», «Леночка и виноград», «Доктор Калюжный», «Приключения Корзинкиной»). Актёрским шедевром стала роль Золушки в одноименном фильме, принёсшая Жеймо всенародную славу. Также снялась в фильмах: «Враги», «Шёл солдат с фронта», «Горячие денёчки», «Два друга». В 1949-1956 годах работала в московском Театре-студии киноактёра, где выступала в амплуа травести: Егорушка («Бедность не порок» А.Н. Островского), Машенька («Машенька» А.Н. Афиногенова). Выйдя замуж за польского режиссёра Л. Жанно, с 1957 года жила в Варшаве.
Иллюстрации:
Я.Б. Жеймо (Золушка) и Э.П. Гарин (Король) в фильме «Золушка». 1947. Архив БРЭ.