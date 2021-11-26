ЗАБОЛОТНЫЙ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ

ЗАБОЛОТНЫЙ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ - украинский архитектор.

Окон­чил ар­хитектурный факультет Ки­ев­ско­го ху­дожественного института (1928). Пре­зи­дент АА УССР (1945-1956). В сво­их пла­ни­ро­воч­ных ре­ше­ни­ях стре­мил­ся осу­ще­ст­вить идею со­циа­ли­стического го­ро­да; со­з­да­вал про­ек­ты мо­ну­мен­таль­ных зда­ний в сти­ле советского клас­си­циз­ма . Основные ра­бо­ты: про­ек­ты пла­ни­ров­ки ра­бо­чих по­сёл­ков в Кре­мен­чу­ге, Днеп­ро­дзер­жин­ске, Чер­кас­сах (все 1929-1933 годы), район Соц­го­род в Кри­вом Ро­ге (1929), Дво­рец куль­ту­ры ме­тал­лур­гов в Днеп­ро­дзер­жин­ске (1932), ген­план ре­кон­ст­рук­ции Кие­ва (1938, совместно с П.П. Хау­сто­вым, Г.В. Го­лов­ко, М.И. Гре­чи­ной), зда­ния Пре­зи­диу­ма ВС УССР (1936-1939, совместно с Н.Б. Чму­ти­ной, А.Д. Ки­рин­да­сом и др.; ре­кон­ст­рук­ции - 1948, 1985; ны­не зда­ние Вер­хов­ной ра­ды) и Украинского коо­пе­ра­тив­но­го сою­за (1955-1957, совместно с Чму­ти­ной, Гре­чи­ной) в Кие­ве. Пре­по­да­вал в Ки­ев­ском ху­дожественном институте (с 1928 года) и в Ки­ев­ском инженерно-стро­ительном институте (1934-1941). Государственная премия СССР (1941).