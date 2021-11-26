ЗАБОЛОТНЫЙ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ
ЗАБОЛОТНЫЙ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ - украинский архитектор.
Окончил архитектурный факультет Киевского художественного института (1928). Президент АА УССР (1945-1956). В своих планировочных решениях стремился осуществить идею социалистического города; создавал проекты монументальных зданий в стиле советского классицизма. Основные работы: проекты планировки рабочих посёлков в Кременчуге, Днепродзержинске, Черкассах (все 1929-1933 годы), район Соцгород в Кривом Роге (1929), Дворец культуры металлургов в Днепродзержинске (1932), генплан реконструкции Киева (1938, совместно с П.П. Хаустовым, Г.В. Головко, М.И. Гречиной), здания Президиума ВС УССР (1936-1939, совместно с Н.Б. Чмутиной, А.Д. Кириндасом и др.; реконструкции - 1948, 1985; ныне здание Верховной рады) и Украинского кооперативного союза (1955-1957, совместно с Чмутиной, Гречиной) в Киеве. Преподавал в Киевском художественном институте (с 1928 года) и в Киевском инженерно-строительном институте (1934-1941). Государственная премия СССР (1941).