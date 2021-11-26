САЦ НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА

Театральный и оперный режиссер, драматург, педагог, публицист, глава первого в мире детского музыкального театра.

Ранние годы

Родилась в семье композитора и виолончелиста Ильи Саца и певицы Анны Щастной. В 1906 г. отец Наталии стал заведующим музыкальной частью Московского художественного театра. В доме постоянно бывали деятели театра и культуры, среди них – К.С. Станиславский , С.В. Рахманинов, Е.Б. Вахтангов. Царившая в доме творческая атмосфера оказала значительное влияние на вкусы и интересы девочки. Сама Сац в своих воспоминаниях говорила о том, что интерес к профессии родителей в ней проснулся очень рано: «Я люблю непонятные слова и знаю: театр — это самое главное».

Наталия обучалась в частной гимназии Е.А. Репмана. Сац вспоминала: «К восьми годам я была довольно «занятой особой»: утро в прогимназии Репман, занятия по фортепиано, хор, занятия с папой. А тут еще приехал знаменитый основоположник ритмической гимнастики Жак Далькроз из Бельгии. Он давал показательные уроки у нас в музыкальной школе и назвал меня «та девочка, которая все делает лучше всех».

В 1917 г. завершила обучение в музыкальном техникуме им. А.Н. Скрябина , где ее преподавательницей была Э. Кендер. В свободное от учебы время играла в драматической студии им. А.С. Грибоедова. Сац отмечала: «Спектакли и концерты, которые я в несметном количестве могла видеть и слышать в детстве, научили меня значительно большему, чем все гимназические учителя».

В 1918 г. стала заведующей детским сектором теамузсекций Моссовета благодаря протекции друга семьи К.С. Станиславского. В том же году по ее инициативе был создал Детский театр Моссовета. Ее работа проходила под девизом «искусство - детям трудящихся». Первым спектаклем, организованным в новой должности, стала пьеса «Бум и Юла» Н. Шкляра. Детский отдел на протяжении нескольких лет занимался созданием спектаклей по разнообразным сказкам.

Становление и расцвет

В 1921 г. стала руководителем Московского театра для детей, (ныне – Российский академический молодежный театр). Отличительной особенностью этого театра стало то, что Сац ввела в репертуар симфонические оркестры и музыкальные спектакли для детей. Так, в 1935 г. состоялась премьера оперы для детей «Сказка о рыбаке и рыбке», годом позже была представлена сказка «Петя и волк» С. Прокофьева (1936). Либретто произведения было переведено на многие иностранные языки. Представление имело большой успех как в СССР, так и за его пределами. Инициатива создания этой постановки принадлежала Сац.

В 1930-х она часто бывала за границей, где с успехом шли ее постановки («Фальстаф» в Берлине, «Кольцо Нибелунга» и «Свадьба Фигаро» в Буэнос-Айресе). В 1937 г. была арестована как «член семьи изменника Родины» и этапирована в Гулаг (Волголаг, Рыбинск). Освобождена в 1942 г. Поскольку Сац не имела права проживать в Москве, она отправилась в Алма-Ату, где в эвакуации находились артисты советских театров. В 1944 г. руководила постановкой спектакля «Чио-Чио-Сан». В 1945 г. ее усилиями там был организован Алма-Атинский театр юного зрителя, главой которого она оставалась до 1958 г. Она поставила спектакли «Два капитана» В. Каверина, «Особое задание» и «Я хочу домой» С. Михалкова, «Гибель дракона» И. Луковского, «Золотой ключик» А. Толстого и «Два веронца» В. Шекспира (на казахском языке), ряд других пьес. В 1953 г. окончила театроведческий факультет ГИТИСа.

В 1958 г. Сац вернулась в Москву, где стала руководителем Всероссийского гастрольного театра и детского отделения Мосэстрады. В 1962 г. вступила в Союз писателей СССР. В 1964 г. организовала и возглавила Московский детский театр, ставший уникальным явлением в мировой театральной практике. Вместе с труппой театра активно гастролировала по миру в 1960-е и 1970-е.

С 1981 г. преподавала в ГИТИСе, защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению (1962). Также Наталия Ильинична была народной артисткой СССР (1975), лауреатом Ленинской премии (1982), Героем Социалистического Труда (1983). В 1984 г. стала профессором. В том же году вышли мемуары Сац, где она рассказывала о всех перипетиях своего творческого становления.